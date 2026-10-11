9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Vì thế, thay vì tìm cách “thông mạch” cấp tốc, mỗi người có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Dưới đây là 3 điều nên tránh, 3 điều nên duy trì và 3 bài tập nhẹ nhàng có lợi cho sức khỏe tim mạch.

3 thói quen nên tránh nếu muốn bảo vệ mạch máu

1. Ăn quá mặn, nhiều đồ chiên rán và thịt chế biến sẵn

Thông tin trên Ngôi sao cho rằng: Thường xuyên ăn thực phẩm nhiều muối có thể góp phần làm tăng huyết áp, trong khi chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn có thể ảnh hưởng bất lợi đến cholesterol và sức khỏe tim mạch.

Thay vì chỉ chú ý đến một món ăn, nên nhìn vào tổng thể chế độ ăn: giảm đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn, thực phẩm nhiều muối; tăng rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và những nguồn chất béo lành mạnh.

2. Thức khuya và ngồi quá lâu

Thiếu ngủ kéo dài có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, trong đó có huyết áp và chuyển hóa. Bên cạnh đó, việc ngồi liên tục trong thời gian dài khiến cơ thể ít vận động.

Nếu phải làm việc tại bàn nên chủ động đứng lên, đi lại hoặc vận động nhẹ sau những khoảng thời gian ngồi lâu. Điều quan trọng không phải một mốc “40 phút” cứng nhắc mà là tránh duy trì trạng thái bất động quá lâu. Phụ Nữ Mới cho hay.

Không nên thức quá khuya là thói quen tốt cần có để bảo vệ mạch máu. Ảnh minh họa. 3. Đừng tùy tiện tìm cách “thông mạch”

Gừng ngâm giấm, các loại nước uống hay thực phẩm được quảng cáo là “làm sạch mạch máu”, cũng như việc tự ý truyền dịch để “loãng máu”, không thể thay thế việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Mạch máu không phải đường ống có thể được “rửa sạch” bằng một loại thực phẩm hay thức uống. Khi có tăng huyết áp, cholesterol cao, đái tháo đường hoặc triệu chứng bất thường, cần được bác sĩ đánh giá và điều trị phù hợp.

3 việc nên duy trì mỗi ngày

4. Ăn nhiều rau, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ

Một chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt có thể góp phần cải thiện chất lượng khẩu phần và sức khỏe tim mạch.

Thay một phần tinh bột tinh chế bằng yến mạch, gạo lứt, ngô hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt; đồng thời tăng rau xanh trong các bữa ăn là cách đơn giản để bắt đầu.

5. Uống đủ nước, nhưng đừng hiểu lầm là “uống nước để làm loãng máu”

Cơ thể cần nước để duy trì các chức năng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy cứ uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm, sẽ “làm sạch” hoặc ngăn mạch máu bị tắc.

Lượng nước cần thiết khác nhau tùy tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người mắc bệnh tim, thận hoặc đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước cần tuân thủ hướng dẫn riêng.

6. Biết huyết áp, cholesterol và đường huyết của mình

Đây có thể là một trong những thói quen quan trọng nhất nhưng thường bị bỏ quên.

Tăng huyết áp, cholesterol bất thường và đường huyết cao có thể diễn ra trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ ràng. Kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ để điều chỉnh chế độ ăn, vận động hoặc điều trị khi cần thiết.

3 bài tập đơn giản giúp cơ thể vận động nhiều hơn

7. Đi bộ nhanh

Đi bộ nhanh là hình thức vận động tương đối đơn giản, phù hợp với nhiều người. Có thể bắt đầu từ thời gian ngắn rồi tăng dần, hướng tới tổng thời lượng vận động aerobic theo khuyến nghị sức khỏe hiện hành.

Không nhất thiết phải cố đạt một con số bước chân giống nhau mỗi ngày. Điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn và lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng.

8. Co duỗi mắt cá chân

Khi ngồi lâu hoặc phải nằm lâu, có thể thực hiện động tác kéo mũi chân về phía người rồi duỗi ra, lặp lại nhẹ nhàng.

Động tác này giúp các cơ ở cẳng chân hoạt động và đặc biệt hữu ích như một cách nhắc cơ thể thay đổi tư thế, vận động thay vì bất động quá lâu. Người lớn tuổi hoặc người phải nằm lâu nên hỏi nhân viên y tế nếu có bệnh lý khiến việc tập luyện cần được điều chỉnh.

9. Mở rộng lồng ngực, kết hợp hít thở

Đứng hoặc ngồi thẳng, nhẹ nhàng đưa hai vai và cánh tay ra sau, mở rộng lồng ngực, kết hợp hít vào sâu rồi thở ra từ từ. Có thể thực hiện vài lần trong ngày tùy khả năng.

Đây là một bài vận động nhẹ giúp cơ thể thay đổi tư thế, kết hợp với hít thở và thư giãn. Tuy nhiên, không nên xem động tác này như một phương pháp điều trị hoặc “khơi thông” mạch máu.

Mạch máu khỏe không đến từ một “bí quyết” Điều đáng nhớ là không có một món ăn, loại nước hay bài tập đơn lẻ nào có thể ngăn hoàn toàn tình trạng xơ vữa hoặc tắc nghẽn mạch máu. Sức khỏe mạch máu được hình thành từ cả quá trình: ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ, không hút thuốc, kiểm soát cân nặng, huyết áp, cholesterol và đường huyết. Đặc biệt, nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê đột ngột một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, đau hoặc sưng bất thường ở chân…, cần được đưa đi khám cấp cứu thay vì tự tìm cách “thông mạch” tại nhà.