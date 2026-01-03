9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng
Từng thuê ekip thiết kế chuyên nghiệp nhưng không tạo được 'cái vibe gia đình', Nam tự mày mò vẽ ngôi nhà mơ ước cho vợ con bằng một ứng dụng miễn phí trên mạng.
