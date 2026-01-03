9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng

Nam cho biết điều quan trọng nhất là phải kiên định với phong cách mình theo đuổi, tránh thay đổi giữa chừng khiến ngôi nhà mất đi sự nhất quán. Việc tham khảo thật nhiều nguồn ý tưởng, đặc biệt trên Pinterest, cũng giúp định hình gu thẩm mỹ rõ ràng hơn. Về phần chi phí, nếu bắt tay vào làm thì phải nghiên cứu sâu từ vật liệu xây dựng, nội thất hợp "vibe", tính toán diện tích... để có dự trù chuẩn nhất ngay từ đầu, tránh phát sinh quá lớn. Và có những hạng mục nhất định không được tiết kiệm, như hệ thống điện thì phải đầu tư vật liệu cực kì tốt để đảm bảo nhà an toàn, về lâu dài có đặt thêm thiết bị cũng không lo quá tải. Hay nội thất liền tường nên đầu tư xịn xò ngay từ đầu, không nên tiếc tiền bởi một khi phải sửa chữa sẽ rất tốn kém. Anh cũng nhắn nhủ những người muốn tự thiết kế nhà nên tham khảo thật nhiều từ những người từng trải để đúc rút bài học cho mình. "Quan trọng nhất là phải tìm hiểu thật nhiều kinh nghiệm của người đi trước, kể cả sai lầm của họ", anh nói. Còn sai lầm của Nam chính là đã chi quá tay trong lúc thi công dẫn đến đầu tư vật liệu dư thừa, khiến chi phí bị độn lên 20%.