9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng

Thứ bảy, 07:00 03/01/2026
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Từng thuê ekip thiết kế chuyên nghiệp nhưng không tạo được 'cái vibe gia đình', Nam tự mày mò vẽ ngôi nhà mơ ước cho vợ con bằng một ứng dụng miễn phí trên mạng.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ở tuổi 28, Đặng Văn Nam (Lào Cai) đã xây xong một tổ ấm "vừa đủ" - đủ ấm áp, đủ thiên nhiên - cho gia đình nhỏ. Điều đặc biệt là toàn bộ bản vẽ ngôi nhà trên mảnh đất rộng 300 m² đều do anh phác thảo dù chưa từng qua trường lớp kiến trúc nào.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nam cho hay anh từng thuê một đơn vị thiết kế nhưng không tìm được "cái vibe" gia đình mong muốn. Thế nên anh quyết định mày mò thiết kế bằng một ứng dụng miễn phí. "Nó giống như một trò chơi kéo thả, như chơi game thôi, khá dễ dùng chứ không khô khan như sơ đồ kiến trúc", Nam nói. Sau 2 tháng miệt mài tìm ý tưởng, thiết kế, chỉnh sửa, bản phác thảo ra đời. Anh thừa nhận chỉ thể hiện được 70% ý tưởng do hạn chế về kỹ thuật, nhưng mặt khác lại may mắn tìm được nhà thầu có kinh nghiệm. Bên thi công hiểu được tinh thần bản vẽ, đưa ra phương án hoàn thiện sát với mong muốn của gia đình.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 3.

Ngôi nhà một tầng có diện tích 170 m2 được hoàn thiện với chi phí xây dựng hơn 2,3 tỷ đồng, đã tính phát sinh thêm khoảng 20% khi đi vào hoàn thiện vì gia chủ "muốn mỗi thứ trong nhà đều xịn sò hơn một chút". Bố cục nhà gồm phòng khách liền bếp, 3 phòng ngủ (trong đó một phòng làm việc kết hợp nghỉ ngơi), 2 nhà vệ sinh và một phòng giặt nhỏ. Khu vực phòng khách - bếp là nơi anh thích nhất vì gia đình sinh hoạt chung ở đây, nhờ thiết kế mở mà các thành viên luôn có thể nhìn thấy và gần gũi với nhau hơn.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 4.

Điểm nhấn của căn nhà là khoảng sân vườn rộng rãi. Nam cho biết anh không muốn một ngôi nhà quá đồ sộ mà chỉ cần không gian "vừa đủ để ở", phần diện tích còn lại dành cho cây cối và không gian chạy nhảy của con. "Từ 18 tuổi mình đã đi học, đi làm ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, cảm giác quá chật chội nên mình không thích kiểu nhà phố ngột ngạt nữa. Giờ chỉ cần một nơi đủ để gia đình ở và sinh hoạt, còn lại là khoảng không gian thoáng để hít thở và gắn kết với thiên nhiên", Nam nói.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 5.

9X xây nhà theo phong cách Japandi (kết hợp sự tối giản của Nhật và ấm áp Bắc Âu) với gam màu kem và gỗ chủ đạo, mang đến cảm giác tinh giản, nhẹ nhàng. Điều này cũng thể hiện ở cách vợ chồng anh bố trí vật dụng, đồ đạc lỉnh kỉnh đều "giấu" hết vào tủ để nhà luôn gọn gàng.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 6.

Chi tiết được Nam ưu tiên nhất khi làm nhà là ánh sáng tự nhiên. Đó cũng là lý do từ phòng khách đến ngủ đều được lắp cửa kính và hướng ra vườn. Bằng cách này, nhà anh lúc nào cũng ngập nắng và không gian được mở rộng hơn, có thể thoải mái tận hưởng thiên nhiên bên ngoài. Nhược điểm của cửa kính là dễ bị bức xạ nhiệt, dễ bị chói và nóng. Để khắc phục điều này, gia chủ chọn thiết kế nhà hình chữ L với cửa chính quay về phía vườn. Đối diện là một ô cửa kính cũng dài 4 m tạo thành hệ thống cửa đối lưu mà như Nam nói chỉ cần mở cửa chính và cửa sổ là gió ùa vào, mát "như đứng dưới chân của tòa nhà cao tầng".

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 7.

Các phòng ngủ buộc phải quay hướng Tây, anh xử lý bằng hệ thống rèm và cây xanh trồng trước cửa, từ đó hạn chế nắng nóng. Toàn bộ khung cửa kính dùng nhôm Xingfa màu cà phê để dễ phối cùng màu sơn kem và nội thất gỗ trong nhà.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 8.

So với bản vẽ ban đầu, ngôi nhà hoàn thiện giữ được khoảng 90% ý tưởng. Đây cũng là một thành công lớn cho "kiến trúc sư tay mơ" khi lần đầu tự thực hiện hóa ý tưởng lớn của mình. Có một số chi tiết buộc phải thay đổi vì kỹ thuật thi công, chẳng hạn mái hiên giả gỗ ban đầu thiết kế "bay" bằng dây cáp treo nhưng khi thực hiện hóa thì phải chống thêm ba cọc sắt để đảm bảo chắc chắn. Cũng có một vài tiểu tiết chưa ưng ý, như phòng giặt không được ốp gạch chân tường, nhìn chưa đẹp. Hay hiên nhà dù thẩm mỹ, khi mưa lớn vẫn bị hắt nước. Nói thêm về việc tự thiết kế nhà, Nam thừa nhận không giúp tiết kiệm chi phí mà còn tốn hơn vì còn bỡ ngỡ nên toàn mua vật liệu dư thừa. "Nếu làm lại từ đầu, chắc chắn mình chỉ tốn khoảng 2,1 tỷ đồng thay vì 2,3 tỷ như hiện tại", anh nói.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 9.

Nam cho biết điều quan trọng nhất là phải kiên định với phong cách mình theo đuổi, tránh thay đổi giữa chừng khiến ngôi nhà mất đi sự nhất quán. Việc tham khảo thật nhiều nguồn ý tưởng, đặc biệt trên Pinterest, cũng giúp định hình gu thẩm mỹ rõ ràng hơn. Về phần chi phí, nếu bắt tay vào làm thì phải nghiên cứu sâu từ vật liệu xây dựng, nội thất hợp "vibe", tính toán diện tích... để có dự trù chuẩn nhất ngay từ đầu, tránh phát sinh quá lớn. Và có những hạng mục nhất định không được tiết kiệm, như hệ thống điện thì phải đầu tư vật liệu cực kì tốt để đảm bảo nhà an toàn, về lâu dài có đặt thêm thiết bị cũng không lo quá tải. Hay nội thất liền tường nên đầu tư xịn xò ngay từ đầu, không nên tiếc tiền bởi một khi phải sửa chữa sẽ rất tốn kém. Anh cũng nhắn nhủ những người muốn tự thiết kế nhà nên tham khảo thật nhiều từ những người từng trải để đúc rút bài học cho mình. "Quan trọng nhất là phải tìm hiểu thật nhiều kinh nghiệm của người đi trước, kể cả sai lầm của họ", anh nói. Còn sai lầm của Nam chính là đã chi quá tay trong lúc thi công dẫn đến đầu tư vật liệu dư thừa, khiến chi phí bị độn lên 20%.

9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồng - Ảnh 10.

Với Nam, giá trị lớn nhất là cảm giác sống trong ngôi nhà do chính tay mình vẽ nên. Ngôi nhà hoàn thiện cũng là lúc anh đón vợ con về ở sau 4 tháng "yêu xa" vì bà xã phải chăm em bé. Vợ Nam không khỏi xúc động khi nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy mái ấm trong mơ: "Lúc nhận nhà rất hồi hộp vì vốn dĩ lúc xây chồng toàn 'ém' đi, mình chỉ nhận vài bức ảnh chồng chụp cho thôi. Mình cảm giác muốn khóc vì cuối cùng căn nhà mơ ước của 2 đứa cũng thành hiện thực". Tổ ấm không chỉ là chỗ che nắng che mưa mà còn lưu giữ tình yêu, sự kiên trì và niềm hạnh phúc của Nam khi thấy vợ con sống thoải mái trong chính căn nhà của mình.


Top