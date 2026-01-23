Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà
Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.
Suốt hơn 25 năm đi hát, ca sỹ Quang Hà hiện vẫn giữ được phong độ về giọng hát và sở hữu lượng "fan cứng" hùng hậu.
Đánh dấu sinh nhật tuổi 45, anh tổ chức buổi tiệc ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết. Như thường lệ, Quang Cường là người đứng sau lo liệu toàn bộ khâu tổ chức. Hai anh em gắn bó trong công việc gần 30 năm, mối quan hệ không chỉ là quản lý - nghệ sỹ, mà còn là chỗ dựa gia đình.
Ở tuổi 45, Quang Hà bảo anh không muốn nói nhiều về sự nghiệp hay những cột mốc đã qua mà muốn nhìn lại những lần vấp ngã, những khoảnh khắc bình thường nhưng đáng giá và những người đã chọn ở lại trong các giai đoạn khó khăn.
Với Quang Hà, thêm một tuổi không chỉ là con số, mà là trạng thái bình thản hơn sau những biến cố. Anh nói lời cảm ơn gia đình, bạn bè, cả những người từng đến rồi rời đi, bởi mỗi mối quan hệ đều để lại một bài học. Đặc biệt, anh dành lời tri ân chính mình vì đã không bỏ cuộc, dù có lúc chỉ còn lại sự im lặng.
Sự nghiệp ổn định, sở hữu tài sản lớn nhưng nam ca sĩ vẫn lẻ bóng dù bước vào độ tuổi U50. Quang Hà thừa nhận anh vui sống độc thân, không nghĩ đến yêu đương. Quang Hà từng có quãng thời gian trông chờ, tìm kiếm "một nửa" lý tưởng. Tuy nhiên đến một thời điểm, anh cảm thấy mọi thứ phụ thuộc nhân duyên nên không còn quá đặt nặng.
Dù độc thân song nam ca sỹ thấy không cô đơn bởi mỗi lựa chọn đều có hai mặt. Anh tận hưởng niềm vui giản dị với cuộc sống mỗi ngày. Nếu không đi, hát anh chỉ quanh quẩn trong nhà. Ngày rảnh rỗi, anh dành thời gian ăn uống, tập hát, xem tivi… Tuy có nhiều mối quan hệ trong giới nhưng anh ít khi tụ tập bạn bè hoặc đến nơi ồn ào.
Hiện Quang Hà không ước một cuộc đời dễ dàng. Điều anh mong là sự bình an để đối diện biến cố, sự tỉnh táo để giữ lại những điều xứng đáng và đủ chân thành để tiếp tục yêu thương. Với Quang Hà, hạnh phúc giờ đây là không cần ồn ào, chỉ cần những người quan trọng vẫn còn gắn kết.
