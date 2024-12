Á hậu chưa chồng giàu có trang trí đồ pha lê lấp lánh, khoe không gian sống đẳng cấp

Á hậu Huyền My có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Huyền My, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu từ năm 14 tuổi và giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau khi trở thành Á hậu, Huyền My tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí như đóng phim, làm MC, tham gia gameshow,... Bên cạnh đó, Huyền My cũng phát triển công việc kinh doanh riêng nên ít tham gia hoạt động showbiz.