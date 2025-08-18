Những điều kiêng kỵ trong tâm linh khi xây nhà nhất định bạn phải biết để không gây hại cho sức khỏe, công việc





Kiêng kỵ vị trí xây nhà không đảm bảo những yếu tố về phong thủy

Lựa chọn vị trí là bước đầu tiên bạn cần trước khi xây dựng bất kỳ công trình nào. Nếu bạn đang có kế hoạch xây nhà thì hãy tham khảo ngay những vị trí mà bạn nên tránh: Khu đất bị lồi lõm hoặc có hình tam giác. Khu đất nằm quá gần đường cái hoặc ở phía cuối con đường. Khu đất nằm ở đầu hẻm núi hoặc chân núi.

Kiêng kỵ xây nhà theo kiểu mới lạ, độc đáo nhưng lại chứa nhiều rủi ro

Điều tiếp theo bạn cần lưu tâm khi xây dựng nhà ở chính là lựa chọn thiết kế phù hợp. Hiện nay, nhiều người mong muốn nhà có kiểu dáng mới lạ để không bị "đụng hàng", nhưng cũng cần tránh:

Nhà kiểu chữ bát: Khiến bạn rơi vào cảnh thường xuyên bị ốm đau, bệnh tật và nghèo khó, túng quẫn quanh năm.

Nhà kiểu hình cánh quạt: Gây ra nhiều vất vả và thiếu thốn về mặt tài chính; gian nan về đường công việc. Nếu xây nhà kiểu này, bạn sẽ gặp phải lận đận và bôn ba trong thời gian dài.

Nhà có cột to, cột nhỏ không đều nhau cũng khiến cuộc sống trong gia đình bạn rất hiếm khi được hạnh phúc mà sẽ thường xuyên xảy ra nghi kỵ, cãi vã.

Kiêng kỵ đặt cổng sai hướng không mang lại vận may và tiền tài

Trong quan niệm của người Việt, cổng chính là nơi đón vượng khí và tài lộc cho cả ngôi nhà. Do đó, cổng phải luôn được đặt ở vị trí đẹp và có hướng tốt hợp với mệnh của chủ nhà. Độ lớn của cổng cũng nên được thiết kế vừa phải để mamg đến cho gia chủ nhiều tiền tài và vận may.

Lựa chọn kết cấu cầu thang không phù hợp

Khi xây nhà, bạn cần lưu tâm thêm vấn đề phân chia bậc cầu thang. Nếu dựa theo phong thủy thì số bậc cầu thang được tính trên nguyên tắc sinh - lão - bệnh - tử tương ứng với 4 giai đoạn của một đời người. Nếu cầu thang có bậc cuối ứng với sinh hoặc lão thì bạn không cần lo lắng. Trái lại, ứng với tử hoặc bệnh sẽ không tốt cho cả gia đình, khi đó bạn nên có phương án sửa chữa lại kết cấu của cầu thang.

Đi viếng đám ma trong quá trình xây nhà

Nếu muốn cuộc sống ở trong ngôi nhà mới luôn gặp may mắn và vui vẻ, bạn cần bảo vệ vượng khí suốt quá trình xây nhà. Do đó, bạn cần hạn chế tối đa việc đi thăm viếng đám ma, bởi nơi đây có rất nhiều âm khí và sự bi thương, tang tóc.

Phụ nữ xõa tóc thường xuyên đi qua công trình

Phụ nữ xõa tóc qua lại công trình vô cùng nguy hiểm, vì mái tóc dài của họ có thể bị vướng vào vật liệu xây dựng hoặc giàn giáo. Xét theo yếu tố tâm linh thì điều này sẽ gây xui xẻo cho công trình nhà bạn. Bản thân người phụ nữ cũng dễ bị năng lượng xấu nhiễm vào.

