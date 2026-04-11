Á hậu Huyền My bị chê bán giày hiệu bẩn, mòn đế: 'Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có bài học'

Á hậu Huyền My gây tranh cãi từ việc thanh lý giày hiệu

Những ngày gần đây, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My thu hút sự chú ý khi đăng bán một đôi giày cũ với giá 2 triệu đồng, trong khi giá mua ban đầu khoảng 20 triệu đồng.

Bài đăng nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng đôi giày đã xuống cấp, phần đế mòn, form dáng và màu sắc không còn đẹp.

Trước những tranh luận trái chiều, chiều 7/4, Huyền My đã chính thức lên tiếng. Cô chia sẻ: "Tự dưng nhiều khách tràn vào mới biết mình vừa bị gọi tên. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì thanh lý giá đi nhanh nhất có thể thôi, chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Tôi cũng nói rõ trước ở đây là lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh. Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán, chứ tôi có đăng một đằng gửi một nẻo đâu".

Bên cạnh đó, Á hậu Việt Nam 2014 thừa nhận không ngờ việc thanh lý đồ cũng có "bài học" như vậy và cho biết sẽ chú ý hơn. Hiện bài đăng lên tiếng của người đẹp đã được xóa hoặc ẩn khỏi trang cá nhân.

BST hàng hiệu đắt giá của Á hậu Huyền My

Trước khi vướng tranh cãi, Nguyễn Trần Huyền My vốn được biết đến là một trong những mỹ nhân có cuộc sống sang chảnh của showbiz Việt.

Từ khi còn trẻ, cô đã mạnh tay chi tiêu cho các món đồ xa xỉ. Năm 2015, ở tuổi 20, người đẹp sở hữu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Đến năm 2019, cô tiếp tục tự thưởng cho mình chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng.

Tủ đồ của Á hậu ngập tràn các thương hiệu thời trang đình đám như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino hay Gucci. Không ít lần, cô xuất hiện với những bộ trang phục có tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, người đẹp từng gây chú ý khi đeo đồng hồ vàng trắng 18K đính kim cương trị giá gần 11 tỷ đồng.

Phong cách sống của người đẹp thường gắn liền với những chuyến du lịch cao cấp, nghỉ dưỡng tại các địa điểm nổi tiếng và các hoạt động như chơi golf, thưởng trà.

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội, giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 19 tuổi, cùng năm đăng quang của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017 và lọt Top 10 chung cuộc – một thành tích đáng chú ý của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Ở tuổi 31, người đẹp vẫn chưa vội kết hôn mà muốn tìm một nửa phù hợp.

Huyền My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng bố mẹ và em trai.

Những năm gần đây, người đẹp hoạt động kín tiếng hơn, ít tham gia showbiz và tập trung tận hưởng cuộc sống cá nhân. Dù từng vướng tin đồn tình cảm nhưng hiện tại, cô giữ kín chuyện đời tư.

Á hậu Huyền My sau 11 năm đăng quang: Độc thân quyến rũ, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu khủng GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động, Á hậu Huyền My giảm dần sự xuất hiện tại giới giải trí, dành thời gian cho bản thân và gia đình, lựa chọn cuộc sống kín tiếng.



