Á hậu Huyền My bị chê bán giày hiệu bẩn, mòn đế: 'Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có bài học'

Thứ bảy, 16:37 11/04/2026 | Giải trí
M.H (th)
M.H (th)
GĐXH - Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My thừa nhận không ngờ việc thanh lý đồ cũng có "bài học" và cho biết sẽ chú ý hơn.

Á hậu Huyền My gây tranh cãi từ việc thanh lý giày hiệu

Những ngày gần đây, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My thu hút sự chú ý khi đăng bán một đôi giày cũ với giá 2 triệu đồng, trong khi giá mua ban đầu khoảng 20 triệu đồng.

Bài đăng nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng đôi giày đã xuống cấp, phần đế mòn, form dáng và màu sắc không còn đẹp. 

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi bán đồ hiệu cũ: Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có 'bài học' - Ảnh 1.

Trước những tranh luận trái chiều, chiều 7/4, Huyền My đã chính thức lên tiếng. Cô chia sẻ: "Tự dưng nhiều khách tràn vào mới biết mình vừa bị gọi tên. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì thanh lý giá đi nhanh nhất có thể thôi, chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Tôi cũng nói rõ trước ở đây là lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh. Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán, chứ tôi có đăng một đằng gửi một nẻo đâu".

Bên cạnh đó, Á hậu Việt Nam 2014 thừa nhận không ngờ việc thanh lý đồ cũng có "bài học" như vậy và cho biết sẽ chú ý hơn. Hiện bài đăng lên tiếng của người đẹp đã được xóa hoặc ẩn khỏi trang cá nhân.

BST hàng hiệu đắt giá của Á hậu Huyền My

Trước khi vướng tranh cãi, Nguyễn Trần Huyền My vốn được biết đến là một trong những mỹ nhân có cuộc sống sang chảnh của showbiz Việt. 

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi bán đồ hiệu cũ: Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có 'bài học' - Ảnh 2.

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi bán đồ hiệu cũ: Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có 'bài học' - Ảnh 3.

Từ khi còn trẻ, cô đã mạnh tay chi tiêu cho các món đồ xa xỉ. Năm 2015, ở tuổi 20, người đẹp sở hữu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Đến năm 2019, cô tiếp tục tự thưởng cho mình chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng.

Tủ đồ của Á hậu ngập tràn các thương hiệu thời trang đình đám như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino hay Gucci. Không ít lần, cô xuất hiện với những bộ trang phục có tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, người đẹp từng gây chú ý khi đeo đồng hồ vàng trắng 18K đính kim cương trị giá gần 11 tỷ đồng.

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi bán đồ hiệu cũ: Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có 'bài học' - Ảnh 4.

Phong cách sống của người đẹp thường gắn liền với những chuyến du lịch cao cấp, nghỉ dưỡng tại các địa điểm nổi tiếng và các hoạt động như chơi golf, thưởng trà.

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi bán đồ hiệu cũ: Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có 'bài học' - Ảnh 5.

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi bán đồ hiệu cũ: Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có 'bài học' - Ảnh 6.

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội, giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 19 tuổi, cùng năm đăng quang của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017 và lọt Top 10 chung cuộc – một thành tích đáng chú ý của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi bán đồ hiệu cũ: Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có 'bài học' - Ảnh 7.

Ở tuổi 31, người đẹp vẫn chưa vội kết hôn mà muốn tìm một nửa phù hợp.

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi bán đồ hiệu cũ: Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có 'bài học' - Ảnh 8.

Huyền My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng bố mẹ và em trai.

Những năm gần đây, người đẹp hoạt động kín tiếng hơn, ít tham gia showbiz và tập trung tận hưởng cuộc sống cá nhân. Dù từng vướng tin đồn tình cảm nhưng hiện tại, cô giữ kín chuyện đời tư.

Á hậu Huyền My sau 11 năm đăng quang: Độc thân quyến rũ, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu khủngÁ hậu Huyền My sau 11 năm đăng quang: Độc thân quyến rũ, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu khủng

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động, Á hậu Huyền My giảm dần sự xuất hiện tại giới giải trí, dành thời gian cho bản thân và gia đình, lựa chọn cuộc sống kín tiếng.


Thanh Sơn sống chung với bạn diễn đặc biệt 10 ngày để 'ăn ý' nhau hơn trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Thanh Sơn sống chung với bạn diễn đặc biệt 10 ngày để 'ăn ý' nhau hơn trong 'Đồng hồ đếm ngược'

GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có vai diễn thành công và gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim "Đồng hồ đếm ngược". Để có được sự gắn kết trên phim, nam diễn viên đã phải sống chung với Coddy trong suốt 10 ngày để cả hai thực sự hiểu nhau.

Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹ

Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹ

GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.

Hoa hậu nổi tiếng quê Hải Phòng: Kín tiếng, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ai gọi điện cũng không nghe máy

Hoa hậu nổi tiếng quê Hải Phòng: Kín tiếng, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ai gọi điện cũng không nghe máy

Dù sống kín tiếng nhưng hoa hậu nổi tiếng xinh đẹp, quê Hải Phòng vẫn nhận được sự quan tâm từ người ái mộ nhan sắc.

Taylor Swift ấn định ngày cưới

Taylor Swift ấn định ngày cưới

GĐXH - Taylor Swift và Travis Kelce đã gửi thiệp mời đám cưới, trong đó ghi rõ ngày tổ chức vào đầu tháng 7 tới.

Cái kết đẹp cho Thanh Sơn và Hoàng Hà, khán giả bật khóc cầu mong một điều

Cái kết đẹp cho Thanh Sơn và Hoàng Hà, khán giả bật khóc cầu mong một điều

GĐXH - Trong thời khắc đối diện với cửa tử, chú chó Coddy xuất hiện và làm một việc đầy ý nghĩa với Thành.

Hôn nhân 'Trư Bát Giới': Nên duyên nhờ mai mối, sống viên mãn gần 6 thập kỷ

Hôn nhân 'Trư Bát Giới': Nên duyên nhờ mai mối, sống viên mãn gần 6 thập kỷ

So với vợ "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy và vợ "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng thì bà xã Mã Đức Hoa là người có thân thế bí ẩn nhất.

Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc

Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc

Là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tiệm cận được nhiều tệp khán giả.

Mỹ Tâm báo tin vui

Mỹ Tâm báo tin vui

GĐXH - Mỹ Tâm vui mừng thông báo "chốt lịch" Tài ra rạp tại Úc, Mỹ, Canada. Một số thị trường Đông Nam Á đang dần được nhà sản xuất hé lộ.

Hòa Minzy, Trúc Nhân sẽ khuấy động sân khấu 4.000 m2 của Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Hòa Minzy, Trúc Nhân sẽ khuấy động sân khấu 4.000 m2 của Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

GĐXH - Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh tối 11/4 sẽ là sự kiện âm nhạc hoành tráng với dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện đưa 50.000 khán giả trải nghiệm không gian nghệ thuật độc đáo và công nghệ LED hiện đại.

Nữ danh hài Việt kiều tuổi U50 làm mẹ đơn thân, nói một câu gây tò mò về cuộc sống hiện tại

Nữ danh hài Việt kiều tuổi U50 làm mẹ đơn thân, nói một câu gây tò mò về cuộc sống hiện tại

GĐXH - Danh hài Thúy Nga ở tuổi gần 50 đã có những trăn trở trong cuộc sống thời gian gần đây. Được biết, đã nhiều năm qua, chị sống một mình nuôi con gái khôn lớn.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà 'bắn ảnh' cực tốt trong bộ hình thời trang

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà 'bắn ảnh' cực tốt trong bộ hình thời trang

GĐXH - Lisa và leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được nhận xét thừa hưởng gen tốt của bố mẹ khi "bắn ảnh" cực tốt trong bộ hình thời trang mới đây.

Mỹ Tâm báo tin vui

Mỹ Tâm báo tin vui

Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế

Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế

Phương Oanh khác lạ

Phương Oanh khác lạ

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
