Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ thông tin quan trọng trong mối quan hệ với thiếu gia Đức Phạm
GĐXH - Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai thiếu gia vào dịp đầu năm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi có những chia sẻ thẳng thắn trong một buổi livestream mới đây.
Theo đó, khi được netizen hỏi thẳng: "Sao Đức Phạm có drama nhiều mà vẫn đồng ý hẹn hò?", Á hậu sinh năm 1998 không né tránh mà trả lời khá thản nhiên: "Bây giờ quen rồi, biết sao giờ? Ông trời bắt phải quen rồi". Cô cho biết điều quan trọng nhất là cách bạn trai đối xử tử tế với mình.
Đáng chú ý, người đẹp tiết lộ đã về ra mắt gia đình bạn trai. Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán, bởi việc ra mắt phụ huynh thường được xem là một bước tiến nghiêm túc trong mối quan hệ. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện cưới xin, Vũ Thúy Quỳnh khẳng định hiện tại chưa vội.
"Tuổi Mậu Dần thì đừng lấy chồng sớm. Nhiều người nói sinh năm 98 có 3 đời chồng kìa, nên mọi người đừng hỏi tôi bao giờ cưới, từ từ nha mọi người vì nghe cũng hơi rén. Mà bạn trai tôi tuổi Ngọ nên cả hai hợp nhau, mọi người yên tâm", Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ.
Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thúy Quỳnh đăng quang Á hậu 2.
Đức Phạm (Phạm Nghiêm Đức, sinh năm 1990) là một doanh nhân, thiếu gia nổi tiếng tại TP.HCM, được biết đến nhiều nhất với vai trò chồng cũ của người mẫu, diễn viên Diệp Lâm Anh. Anh xuất thân từ gia đình giàu có kinh doanh xe máy, sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ.
Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, cả hai bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Kể từ đó chuyện tình của hai người luôn được công chúng để mắt.
