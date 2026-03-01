Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ thông tin quan trọng trong mối quan hệ với thiếu gia Đức Phạm

Chủ nhật, 13:17 01/03/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai thiếu gia vào dịp đầu năm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi có những chia sẻ thẳng thắn trong một buổi livestream mới đây.

Theo đó, khi được netizen hỏi thẳng: "Sao Đức Phạm có drama nhiều mà vẫn đồng ý hẹn hò?", Á hậu sinh năm 1998 không né tránh mà trả lời khá thản nhiên: "Bây giờ quen rồi, biết sao giờ? Ông trời bắt phải quen rồi". Cô cho biết điều quan trọng nhất là cách bạn trai đối xử tử tế với mình. 

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về mối quan hệ với thiếu gia Đức Phạm - Ảnh 1.

Đức Phạm công khai chuyện tình cảm với Vũ Thúy Quỳnh vào ngày 11/11

Đáng chú ý, người đẹp tiết lộ đã về ra mắt gia đình bạn trai. Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán, bởi việc ra mắt phụ huynh thường được xem là một bước tiến nghiêm túc trong mối quan hệ. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện cưới xin, Vũ Thúy Quỳnh khẳng định hiện tại chưa vội.

"Tuổi Mậu Dần thì đừng lấy chồng sớm. Nhiều người nói sinh năm 98 có 3 đời chồng kìa, nên mọi người đừng hỏi tôi bao giờ cưới, từ từ nha mọi người vì nghe cũng hơi rén. Mà bạn trai tôi tuổi Ngọ nên cả hai hợp nhau, mọi người yên tâm", Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về mối quan hệ với thiếu gia Đức Phạm - Ảnh 2.

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thúy Quỳnh đăng quang Á hậu 2.

Đức Phạm (Phạm Nghiêm Đức, sinh năm 1990) là một doanh nhân, thiếu gia nổi tiếng tại TP.HCM, được biết đến nhiều nhất với vai trò chồng cũ của người mẫu, diễn viên Diệp Lâm Anh. Anh xuất thân từ gia đình giàu có kinh doanh xe máy, sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về mối quan hệ với thiếu gia Đức Phạm - Ảnh 3.

Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, cả hai bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Kể từ đó chuyện tình của hai người luôn được công chúng để mắt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Steven Nguyễn 'Mưa đỏ' từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng 'nam thần hành động'

Steven Nguyễn 'Mưa đỏ' từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng 'nam thần hành động'

Giải trí - 41 phút trước

GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn trải qua hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật bước đầu đầy lận đận nay đã có những bước thành công vụt sáng.

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang mang đến màu sắc trẻ trung cho bản tin giải trí "SAO 24H" phát sóng khung giờ vàng VTV3.

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.

Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thời

Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thời

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Vũ Quang khiến nhiều người xót xa khi tuổi xế chiều không thể đi lại, sống cô độc trong tịnh xá.

Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Maya để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua vai Trang trong phim "Không giới hạn" đang phát sóng trên VTV1.

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sau một tuần ra mắt, bộ phim "Báu vật trời cho" có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Phương Anh Đào bất ngờ tạo cú lội ngược dòng ấn tượng trong cuộc đua phim Tết.

Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46

Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - BTV Hoài Anh chia sẻ tin vui về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025. Cô ghi dấu ấn với những chương trình đặc biệt và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Chương trình "SAO 24H" - bản tin văn hoá, giải trí dành cho giới trẻ sẽ lên sóng khung giờ vàng của VTV3 lúc 19h55 - 20h00 hàng ngày, từ ngày 01/03.

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - MC Huyền Trang "Mù Tạt" tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình "Lá xanh" mùa 2 phát sóng vào đầu tháng 3 tới.

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh đã tái hôn và tìm được bến bờ hạnh phúc. Cặp đôi mới đây đã mua được nhà riêng.

Xem nhiều

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Giải trí

GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh du xuân đầu năm với trang phục giản dị, nhẹ nhàng. Đầu năm, người đẹp cũng nhận show sớm và được gia đình ủng hộ.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

Câu chuyện văn hóa
Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Giải trí
Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc
Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top