Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Thứ bảy, 13:30 28/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh đã tái hôn và tìm được bến bờ hạnh phúc. Cặp đôi mới đây đã mua được nhà riêng.

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng - Ảnh 2.

NSND Việt Anh mới đây đã chia sẻ tin vui khi tái hôn ở tuổi xế chiều với bạn gái kém 36 tuổi. Ngoài ra, nam NSND còn tiết lộ đã mua căn hộ ở Bình Chánh, TP.HCM.

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng - Ảnh 3.

Được biết, trong suốt thời gian qua, ngoài đi diễn, NSND Việt Anh còn cùng vợ kinh doanh đồ ăn online. Tái hôn ở tuổi xế chiều, nam NSND như được "tái sinh" và ông tích cực hơn trong cuộc sống.

Nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn ở Huế là ai? - Ảnh 2.

Trước khi đăng ký kết hôn, năm ngoái NSND Việt Anh có một chuyến đi chơi ở Huế, trên trang cá nhân, ông khoe hình ảnh vui vẻ của mình. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là tại đây, ông được tình trẻ kém 36 tuổi cầu hôn.

Trên trang cá nhân, tình trẻ của NSND Việt Anh còn hạnh phúc khoe đã "chốt sổ" kèm theo đó là màn trao nhẫn cầu hôn. Hành động này của cô nhận được sự cổ vũ từ khán giả, nhiều người cho rằng cô đang dũng cảm đi theo tiếng gọi trái tim. Chứng kiến khoảnh khắc của NSND Việt Anh, diễn viên Trần Minh Đằng bày tỏ niềm cảm xúc rằng, anh ngưỡng mộ tình cảm của 2 người.

Nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn ở Huế là ai? - Ảnh 4.

Trước khi có màn cầu hôn ngọt ngào này, NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi đã có thời gian hẹn hò nhau.

Nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn ở Huế là ai? - Ảnh 5.

Ban đầu, tình cảm của họ chỉ là thầy trò, thậm chí ông còn từng phản bác đây chỉ là trò đùa. Tuy nhiên, theo thời gian sự chân thành của cô gái trẻ đã làm trái tim NSND Việt Anh rung động. Nam nghệ sĩ gạo cội từng trải lòng với báo chí rằng ông như được "tái sinh" khi ở bên bạn gái.

Nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn ở Huế là ai? - Ảnh 6.

Trước khi gây chú ý với cuộc tình lệch tuổi này, NSND Việt Anh là gương mặt nổi tiếng trong làng kịch và phim truyền hình phía Nam. Với khán giả, khi hỏi về NSND Việt Anh, họ sẽ nhớ đến ông qua những bộ phim đình đám như: "Mùi ngò gai", "Gia đình là số một",... và đặc biệt là "Gia đình phép thuật" - bộ phim gắn liền với thế hệ 8x, 9x Việt Nam. Ngoài những vai diễn trên phim truyền hình, phim điện ảnh khán giả còn biết tới NSND Việt Anh với những vở diễn ấn tượng trên sân khấu như: "Lôi vũ", "Dạ cổ hoài lang"...

Nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn ở Huế là ai? - Ảnh 7.

Có một sự nghiệp tốt đẹp nhưng ông lại gặp chuyện hôn nhân dang dở, NSND Việt Anh kết hôn với nghệ sĩ Phương Linh và có một con gái. Tuy nhiên, sau đó, họ chia tay. NSND Việt Anh chấp nhận để vợ và con gái sang Úc sinh sống, học tập.

Nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn ở Huế là ai? - Ảnh 8.

Kể từ đó, ông sống một mình đi thuê nhà, ăn cơm bụi và hạnh phúc với những vai diễn.

Nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn ở Huế là ai? - Ảnh 9.

Có thời gian rảnh, NSND Việt Anh chu du khắp nơi, thời gian qua, ông vừa sang Mỹ tụ tập cùng bạn bè. NSND Việt Anh thoải mái khoe những khoảnh khắc vui vẻ ở tuổi xế chiều trên xứ sở cờ hoa.

Nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn ở Huế là ai? - Ảnh 10.

Về phần con gái, dù có hạnh phúc riêng nhưng NSND Việt Anh vẫn coi đây là "của để dành" cả đời mà ông hãnh diện. Đây là niềm an ủi tuổi già của ông. Dù xa cách nhiều năm, NSND Việt Anh không tâm sự, chia sẻ quá nhiều song ông cho biết con gái tinh tế và thấu hiểu cho hoàn cảnh của bố. Trong chương trình "Hạnh phúc ở đâu", khi được hỏi về một người cha tuyệt vời, NSND Việt Anh không nhận điều này. Ông chỉ nói: "Người ta thường nói là cha cho con, nhưng tôi không nghĩ như thế. Con nó luôn cho, chứ mình cho nó cái gì. Mình cho nó sự chăm sóc à? Không đâu, khi nó ra đời, nó đã cho mình cả một cuộc đời của nó... Tôi không phải là người cha tuyệt vời!". Hiện tại, trên trang cá nhân của ông, ngoài sự xuất hiện của người mới, ông vẫn chia sẻ ảnh con gái với niềm hạnh phúc. Điều khá đặc biệt, ông luôn chia sẻ ảnh lúc bé của con, hiếm hoi lắm, NSND Việt Anh mới chia sẻ hình ảnh gần nhất của con gái. Có lẽ trong tâm, người nghệ sĩ gạo cội luôn hướng về thời thơ ấu khi ông được gần con hơn.

Ảnh, clip: FBNV

NSND Việt Anh: "Tôi như được tái sinh khi yêu bạn gái kém 36 tuổi"NSND Việt Anh: 'Tôi như được tái sinh khi yêu bạn gái kém 36 tuổi'

NSND Việt Anh cảm thấy như được sống lại thời thanh xuân ở tuổi U70 khi yêu bạn gái kém 36 tuổi sau 17 năm cô đơn.

