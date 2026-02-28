Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Về phần con gái, dù có hạnh phúc riêng nhưng NSND Việt Anh vẫn coi đây là "của để dành" cả đời mà ông hãnh diện. Đây là niềm an ủi tuổi già của ông. Dù xa cách nhiều năm, NSND Việt Anh không tâm sự, chia sẻ quá nhiều song ông cho biết con gái tinh tế và thấu hiểu cho hoàn cảnh của bố. Trong chương trình "Hạnh phúc ở đâu", khi được hỏi về một người cha tuyệt vời, NSND Việt Anh không nhận điều này. Ông chỉ nói: "Người ta thường nói là cha cho con, nhưng tôi không nghĩ như thế. Con nó luôn cho, chứ mình cho nó cái gì. Mình cho nó sự chăm sóc à? Không đâu, khi nó ra đời, nó đã cho mình cả một cuộc đời của nó... Tôi không phải là người cha tuyệt vời!". Hiện tại, trên trang cá nhân của ông, ngoài sự xuất hiện của người mới, ông vẫn chia sẻ ảnh con gái với niềm hạnh phúc. Điều khá đặc biệt, ông luôn chia sẻ ảnh lúc bé của con, hiếm hoi lắm, NSND Việt Anh mới chia sẻ hình ảnh gần nhất của con gái. Có lẽ trong tâm, người nghệ sĩ gạo cội luôn hướng về thời thơ ấu khi ông được gần con hơn.