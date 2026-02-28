Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh đã tái hôn và tìm được bến bờ hạnh phúc. Cặp đôi mới đây đã mua được nhà riêng.
Trên trang cá nhân, tình trẻ của NSND Việt Anh còn hạnh phúc khoe đã "chốt sổ" kèm theo đó là màn trao nhẫn cầu hôn. Hành động này của cô nhận được sự cổ vũ từ khán giả, nhiều người cho rằng cô đang dũng cảm đi theo tiếng gọi trái tim. Chứng kiến khoảnh khắc của NSND Việt Anh, diễn viên Trần Minh Đằng bày tỏ niềm cảm xúc rằng, anh ngưỡng mộ tình cảm của 2 người.
Ảnh, clip: FBNV
Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trung tá Minh Kiên vô tình nghe được câu chuyện của Phúc đang đứng giữa lựa chọn rời lực lượng để lo cho vợ con hay ở lại vì nghĩa tình anh em.
Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Thành quyết định gặp Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ và kết thúc quan hệ với cả hai người đã phản bội mình.
Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng nay 28/2, tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã diễn ra ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các lãnh đạo Bộ, ban ngành.
Lê Phương giản dị đi du xuân đầu nămGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh du xuân đầu năm với trang phục giản dị, nhẹ nhàng. Đầu năm, người đẹp cũng nhận show sớm và được gia đình ủng hộ.
Hai NSND nổi tiếng xuất hiện chớp nhoáng trong phim trăm tỷ 'Thỏ ơi' là ai?Giải trí - 7 giờ trước
Phim "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành gây chú ý khi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khách mời, trong số đó có tới hai NSND.
Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh TrangGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Steven Nguyễn và Minh Trang được nhiều khán giả yêu mến, nhận xét là rất đẹp đôi trong bộ phim "Không giới hạn".
Chân dung chồng sắp cưới là Việt kiều Mỹ của 'bé' Xuân NghiGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Mới đây, "bé" Xuân Nghi ngày nào bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn và chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai Việt kiều Mỹ sau nhiều năm tìm hiểu.
Một Hoa hậu gốc Cần Thơ tự hào nền tảng gia đình có bố mẹ là Bác sĩGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ niềm tự hào về gia đình có bố mẹ là bác sĩ. Cô gửi lời chúc mừng các y bác sĩ trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2026.
Vân Trang, Huy Khánh tham gia 'Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau Tết 2026Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chương trình “Mái ấm gia đình Việt” tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh "Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng” tại các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Á hậu quê Gia Lai gây chú ý khi cả gia đình đều là bác sĩGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Nữ bác sĩ quê Gia Lai - Đinh Y Quyên là Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025 gây chú ý khi sinh ra trong gia đình có bố và các chị em đều theo ngành Y.
Ảnh khai xuân viên mãn của gia đình Cường Đô la - Đàm Thu TrangGiải trí
GĐXH - Cường Đô la - Đàm Thu Trang mới đây đã khai xuân ở công ty trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt, 2 con của họ xinh xắn, đáng yêu khiến ai cũng chú ý.