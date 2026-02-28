Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thời

Vũ Quang xuất thân trong gia đình có truyền thống sân khấu nên một thời nổi tiếng khi thuộc đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Thế nhưng, những năm tháng xế chiều, ông đang trải qua cuộc sống cô độc, nằm một chỗ vì di chứng tai biến kéo dài tại Tịnh xá Ngọc Quang (TP.HCM).

Mới đây nhất, nhóm Ngũ long du ký gồm Phương Dung, Phi Phụng đã lần thứ 2 đến thăm ông (lần đầu vào năm 2024). Cả 2 lần, hình ảnh người nghệ sĩ già chỉ cố định trên một chiếc giường nhỏ, không thể đi lại. Theo nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ, trừ việc đi lại khó khăn thì đàn anh sức khoẻ vẫn ổn, ăn uống được và vẫn minh mẫn, nhận ra các đồng nghiệp vào thăm.

Trong buổi gặp gỡ, nhóm nghệ sĩ chia sẻ, suốt 16 năm làm nghề, toàn bộ thu nhập ông kiếm được đều đưa cho cha mẹ, không giữ lại cho bản thân, cũng không lập gia đình. Sự hiếu thảo ấy khiến Vũ Quang sống trọn vẹn cho bổn phận làm con nhưng đến khi về già, khi 2 chân không còn nhấc lên được, ông chỉ có một mình, không vợ, không con cái bên cạnh để đỡ đần. Người thân duy nhất thỉnh thoảng ghé thăm Vũ Quang là người em gái - cũng là nghệ sĩ theo nghề ca hát.

Nghệ sĩ Vũ Quang trải qua tai biến, không đi lại được nhưng vẫn minh mẫn, vui mừng khi được đồng nghiệp vào thăm.

Tình trạng chân của nghệ sĩ Vũ Quang sau nhiều năm không đi lại được.

Khi Phi Phụng nhận xét ông gầy đi so với trước, nghệ sĩ Vũ Quang cho biết do phải nằm một chỗ thời gian dài, không đi lại nên đôi chân dần teo và co quắp. Dẫu vậy, ông khẳng định sức khỏe vẫn ổn và tinh thần luôn lạc quan.

Chứng kiến cảnh đồng nghiệp một thời nay sống trong nghèo khó, bệnh tật, nghệ sĩ Phi Phụng không khỏi xót xa. Nữ nghệ sĩ gửi lời động viên chân tình: "Tụi em mong rằng năm nào cũng được đến thăm và thấy anh vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan như thế này".

Trước đó, hồi cuối tháng 3/2025, đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp từng thông tin cho biết ngoài tai biến, ông còn bị suy thận, nhiễm trùng tiết niệu. Nhiều năm qua, ông không còn ở ấp Chợ, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, Bến Tre. Do hoàn cảnh neo đơn ông đã được Tịnh xá Ngọc Quang (quận 8, TP HCM) cho tá túc. Sau cơn tai biến, ông đã bị liệt hai chân.

Hiện tại, nam nghệ sĩ hài sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào các sư cô và nhân viên tịnh xá, kể cả việc vệ sinh cá nhân. Một tháng Vũ Quang đóng 3 triệu đồng, bao gồm ăn 3 bữa và chỗ ở.

Nghệ sĩ Vũ Quang.

Vũ Quang xuất thân trong gia đình có truyền thống theo nghề sân khấu cải lương, các anh chị em đều gắn bó với nghề hát. Vì thế từ nhỏ, nghệ sĩ hài Vũ Quang đã được các thầy giỏi truyền nghề, biết hát bội, cải lương hồ quảng, đặc biệt một thời nổi tiếng trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long qua các vở: Xuân về trên đỉnh Mã Phi, Xử án Phi Giao, Anh hùng bán than, Lưu Bị cầu hôn giang tả,…

Khi sân khấu vàng của NSND Minh Vương – NSND Lệ Thủy tổ chức, ông tham gia trong vở "Máu nhuộm sân chùa", diễn cùng Hoài Linh và được khán giả yêu mến. Ngoài ra, ông có hơn 10 năm viết kịch bản, từng làm phó đoàn phụ trách nghệ thuật và làm công tác dàn dựng.

Đến năm 2019, trong một lần đang chuẩn bị đi tỉnh diễn, nghệ sĩ Vũ Quang bỗng thấy mình đi loạng choạng, chân bước mà cảm tưởng như không có chân, leo lên xe thì bị tuột xuống, không làm chủ được chân của mình. Sau đó, nam nghệ sĩ vào viện khám và được biết bị tai biến nhẹ, máu không lên não, cũng không xuống chân được, phải nhập viện điều trị.

Cũng bởi điều kiện kinh tế không có, thời điểm này ông vẫn vừa châm cứu và đi diễn, lại không tập vật lý trị liệu cho chân được. Vì thế sau một thời gian, chân ông không đi được nữa. Nghệ sĩ Vũ Quang không có vợ con, thời điểm đó, ông ở cùng vợ chồng người em ruột. Sau đó, vài năm trước ông đã chuyển vào sống tại tịnh xá.

Nhóm Ngũ long du ký tiết lộ tình trạng hiện tại của nghệ sĩ hài Vũ Quang.



