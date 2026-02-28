Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Trong không khí đầu xuân năm mới, Lê Phương đã đi thăm thú nhiều nơi. Cô chọn trạng phục nhẹ nhàng và năng động để dễ di chuyển.

Được biệt, một trong những chuyến đi đầu năm của Lê Phương là đến thắp hương cho cố nghệ sĩ Quý Bình.

Lúc sinh thời, nghệ sĩ quý Bình và Lê Phương có mối quan hệ thân thiết. Có thời điểm, họ trên mức tình bạn nhưng duyên phận không tới nên cả 2 chọn cách làm đồng nghiệp quý mến nhau.

Trong dịp đầu năm mới, Lê Phương cũng nhận show sớm và được sự cổ vũ của gia đình.

Khi đi biểu diễn, mẹ đẻ cô cũng theo sát và ủng hộ mọi công việc của con gái.

Chồng của Lê Phương cũng không ngoại lệ, anh luôn là hậu phương vững chắc cho cô trong suốt hành trình bên nhau.

Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Phương luôn là tên tuổi luôn biết cách làm mới bản thân sau mỗi vai diễn trên màn ảnh. ‘Chị Hai quốc dân’ luôn hướng đến những giá trị bền vững khi làm nghệ thuật và luôn cho khán giả thấy được nguồn năng lượng làm việc đầy tích cực.