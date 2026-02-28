Mới nhất
Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Thứ bảy, 10:30 28/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh du xuân đầu năm với trang phục giản dị, nhẹ nhàng. Đầu năm, người đẹp cũng nhận show sớm và được gia đình ủng hộ.

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý BìnhLê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm - Ảnh 2.

Trong không khí đầu xuân năm mới, Lê Phương đã đi thăm thú nhiều nơi. Cô chọn trạng phục nhẹ nhàng và năng động để dễ di chuyển.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm - Ảnh 3.

Được biệt, một trong những chuyến đi đầu năm của Lê Phương là đến thắp hương cho cố nghệ sĩ Quý Bình.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm - Ảnh 4.

Lúc sinh thời, nghệ sĩ quý Bình và Lê Phương có mối quan hệ thân thiết. Có thời điểm, họ trên mức tình bạn nhưng duyên phận không tới nên cả 2 chọn cách làm đồng nghiệp quý mến nhau.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm - Ảnh 5.

Trong dịp đầu năm mới, Lê Phương cũng nhận show sớm và được sự cổ vũ của gia đình.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm - Ảnh 6.

Khi đi biểu diễn, mẹ đẻ cô cũng theo sát và ủng hộ mọi công việc của con gái.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm - Ảnh 7.

Chồng của Lê Phương cũng không ngoại lệ, anh luôn là hậu phương vững chắc cho cô trong suốt hành trình bên nhau.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm - Ảnh 8.

Cà Pháo cũng ủng hộ và đi theo cổ vũ mẹ.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm - Ảnh 9.

Sau gần 10 năm tái hôn, Lê Phương đã có cuộc sống bình yên hạnh phúc bên chồng kém tuổi là ca sĩ Trung Kiên.

nh: FBNV

Diễn viên Lê Phương: ‘Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn’Diễn viên Lê Phương: ‘Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn’

Diễn viên Lê Phương luôn là tên tuổi luôn biết cách làm mới bản thân sau mỗi vai diễn trên màn ảnh. ‘Chị Hai quốc dân’ luôn hướng đến những giá trị bền vững khi làm nghệ thuật và luôn cho khán giả thấy được nguồn năng lượng làm việc đầy tích cực.

 

