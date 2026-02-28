Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46
GĐXH - BTV Hoài Anh chia sẻ tin vui về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025. Cô ghi dấu ấn với những chương trình đặc biệt và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.
BTV Hoài Anh từng là một trong những gương mặt gây ấn tượng của bản tin Thời sự 19h trên VTV. Hơn 20 năm, cô ghi dấu trong lòng khán giả bởi hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình.
Mới đây, nữ BTV chia sẻ tin vui khi nhận được bằng khen vì có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác năm 2025. "Tin vui này mình được biết từ trước Tết nhưng nay mới chụp được tấm hình xinh xinh để khoe niềm vinh dự với mọi người ạ", cô bày tỏ.
Theo chia sẻ, trong năm 2025, BTV Hoài Anh có cơ hội dẫn dắt nhiều chương trình mang ý nghĩa đặc biệt như sự kiện A50, A80,... "Thương yêu cảm ơn năm 2025 vừa qua, năm có nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước, cũng là năm tôi có được những khoảnh khắc thiêng liêng, những dấu ấn không thể phai trong hành trang của riêng mình. Và trong đó, có những chương trình mà mỗi khi nhớ lại, mình vẫn thấy như được sống trong bầu không khí ấy...", cô bày tỏ.
"Kỷ niệm 50 năm ngày ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4: Hôm tổng duyệt trời TP.HCM mưa tầm tã, micro giật tê cả tay mình vì gặp nước mà lại là mic có dây (để đảm bảo tín hiệu do lực lượng an ninh phá sóng để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại biểu và nhân dân)....
Thuyết minh trực tiếp cho Đại lễ A80... Để có được một đại lễ của cả dân tộc thành công rực rỡ là sự tập dượt bền bỉ, kiên cường, trách nhiệm của biết bao con người. Mình cũng đã được hoà trong không khí tự hào ấy, được trải qua những ngày "ăn thuyết minh, ngủ thuyết minh, đi thuyết minh, ngồi thuyết minh"... Căng thẳng, hồi hộp, quyết tâm và muốn khóc khi hoàn thành nhiệm vụ", BTV Hoài Anh chia sẻ kỷ niệm khi dẫn sự kiện lớn.
Ngoài ra, nữ BTV còn ghi dấu ấn với nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ 14, chương trình truyền hình trực tiếp Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, cầu truyền hình trực tiếp "Hai tay xây dựng sơn hà" - Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim",...
Chia sẻ của nữ BTV nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Phần lớn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích đáng tự hào mà cô đạt được trong năm qua. Đáp lại tình cảm ấy, Hoài Anh gửi lời cảm ơn đến mọi người đã luôn yêu mến và dõi theo cô trong suốt hành trình làm nghề.
Sinh năm 1980, Hoài Anh là nữ biên tập viên giọng miền Nam đầu tiên dẫn bản tin Thời sự 19h. Ở thời điểm đảm nhận vai trò này, cô tạo nên dấu ấn riêng nhờ chất giọng ấm áp, rõ ràng cùng phong thái đĩnh đạc, nghiêm túc. Sự xuất hiện của Hoài Anh góp phần mang đến màu sắc mới mẻ nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn mực của bản tin thời sự. Đến cuối năm 2021, cô chuyển công tác từ Ban Thời sự sang Ban Văn nghệ, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.
Trái lại với hình ảnh trên sóng truyền hình, ngoài đời thường Hoài Anh cho thấy hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Cô linh hoạt biến hóa với những trang phục năng động, sành điệu nhưng vẫn giữ nét thanh lịch vốn có. Sự cân bằng giữa hình ảnh chuyên nghiệp và đời thường gần gũi giúp nữ BTV nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.
