Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính tới thời điểm 15h30 ngày 28/2, "Báu vật trời cho" đang xếp thứ 2 doanh thu trong ngày với 4,4 tỷ đồng, bán ra hơn 48 nghìn vé trong 1.370 suất chiếu. Bộ phim chỉ xếp vị trí thứ 2 sau "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành (13,6 tỷ đồng).

"Báu vật trời cho" vươn lên vị trí thứ 3 về doanh thu phòng vé với hơn 81 tỷ đồng, xếp sau "Thỏ ơi!!" và "Nhà ba tôi một phòng". Khởi chiếu từ mùng 1 Tết, bộ phim từng lép vế trước hai đối thủ nặng ký là "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành và "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang đạo diễn. Khi đứng ở vị trí thứ 3, tốc độ tăng trưởng của phim khá chậm.

"Báu vật trời cho" giữ top 2 doanh thu trong ngày và top 3 tổng doanh thu phòng vé theo thống kê của Box Office Vietnam.



Tuy nhiên, bằng hiệu ứng "truyền miệng" tích cực cùng chiến lược quảng bá bền bỉ, bộ phim tạo cú lội ngược dòng. Sự thay đổi thứ hạng cho thấy tác phẩm đã dần tìm được tệp khán giả phù hợp, đặc biệt là những người yêu thích dòng phim gia đình pha hành động. Một điểm đáng chú ý của phim là việc xây dựng hai cái kết, mang lại những cách lý giải khác nhau về lựa chọn của nhân vật.

Gia đình Hồng bất ngờ có thêm thành viên mới là bé Tô.

Bộ phim gia đình "Báu vật trời cho" mở ra những lát cắt cảm xúc xoay quanh mối quan hệ xung đột âm ỉ trong các gia đình. Bộ phim mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động về tình cảm gia đình.

Câu chuyện của ba cha con ông Vinh (Trung Dân), Hồng (Tuấn Trần) và Bích (Thư Đan) mang lại nhiều khoảnh khắc xúc động. Bên cạnh đó, tình cảm giữa mẹ Thiên (Kim Xuân) và Thiên (Quách Ngọc Ngoan) cũng nhận phản hồi tích cực. Hay hành trình quyết liệt bảo vệ con của Ngọc (Phương Anh Đào) khi biến cố ập đến đã tạo nên bức tranh gia đình nhiều tầng cảm xúc, từ giằng xé, tổn thương đến bao dung.

Những lời thoại bất ngờ, đôi khi hài hước nhưng thấm thía, giúp khán giả hiểu rõ hơn câu chuyện gia đình và cách cha mẹ thể hiện tình cảm thầm lặng dành cho con cái.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào chưa tạo hiệu ứng cặp đôi bùng nổ như phim "Mai".

Một trong những lợi thế đáng kể của tác phẩm là sự tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào - cặp đôi từng tạo dấu ấn trong "Mai "do Trấn Thành đạo diễn. "Báu vật trời cho" còn gây chú ý vì "mối tình oan gia" của Ngọc và Thiên. Trong tổng thể có phần an toàn, diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan lại nổi bật rõ rệt. Anh xây dựng nhân vật Thiên vừa nguy hiểm, khó lường, vừa ẩn chứa nét hài hước ngầm và chiều sâu cảm xúc.

Ngoài ra, phim còn có nhiều bối cảnh và văn hóa làng biển ấn tượng thị giác. Dù không làm về câu chuyện ngày Tết nhưng màu sắc tươi sáng, khung cảnh lễ hội hay tinh thần hướng về gia đình, nguồn cội của phim phù hợp với không khí ngày đầu năm.

Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan, Khuyến Dương diễn tròn vai trên phim.

