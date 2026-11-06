Mỹ nhân quê Phú Thọ gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ sáu, 16:11 06/11/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vũ Hồng Hạnh - người đẹp quê Phú Thọ là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ dẫn đầu danh sách bình chọn của khán giả.

Mỹ nhân quê Phú Thọ gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, trong đó có cháu gái Quách Ngọc Ngoan, đang gây chú ý trước thềm chung kết.

Vũ Hồng Hạnh - thí sinh nổi bật Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Với hơn 94.000 lượt vote, Vũ Hồng Hạnh trở thành "Thí sinh được bình chọn nhiều nhất" ở vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, giành vé đầu tiên dự chung kết diễn ra tối 7/11 tại Hải Phòng. Vũ Hồng Hạnh cao 1m68, số đo ba vòng là 76-59-90 cm.

Vũ Hồng Hạnh - thí sinh nổi bật Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, tại Phú Thọ, theo học chuyên ngành Luật tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trước khi ghi dấu ấn tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô có kinh nghiệm làm mẫu và từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Vũ Hồng Hạnh - thí sinh nổi bật Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Vũ Hồng Hạnh cho biết cô muốn tuổi trẻ rực rỡ thêm một lần nữa ở sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô rất bất ngờ khi được công bố là thí sinh có lượt bình chọn từ khán giả nhiều nhất. Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô dành thời gian trau dồi kỹ năng catwalk, giao tiếp, ứng xử.

Vũ Hồng Hạnh - thí sinh nổi bật Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Nhìn lại quá trình tham gia cuộc thi, Hồng Hạnh cho biết những thử thách và trải nghiệm tại nhà chung giúp cô trở nên lý trí, vững vàng hơn.

Vũ Hồng Hạnh - thí sinh nổi bật Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

“Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi đã trải qua nhiều thử thách, học hỏi thêm những điều mới và có cơ hội rèn giũa bản thân để trở thành một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ hơn”, người đẹp chia sẻ.

Vũ Hồng Hạnh - thí sinh nổi bật Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Người đẹp ngưỡng mộ Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Theo cô, đàn chị không ngừng học hỏi, phát triển và giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, trở thành nguồn cảm hứng cho mình.

Vũ Hồng Hạnh - thí sinh nổi bật Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Trước thềm chung kết, Vũ Hồng Hạnh thấy áp lực khi nhận nhiều kỳ vọng từ mọi người. Tuy nhiên cô vẫn hy vọng bản thân đăng quang, có thêm sức ảnh hưởng để thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Vũ Hồng Hạnh - thí sinh nổi bật Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với tour tuyển sinh và chuỗi sự kiện giao lưu tại nhiều trường đại học hồi tháng 6. Năm nay, ban tổ chức chọn chủ đề 'Miền hương sắc', hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ khắp các vùng miền, đồng thời đề cao giá trị tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng. Chung kết diễn ra tối 7/11 tại sân khấu ngoài trời ở Đồ Sơn (Hải Phòng).

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ông xã người Ấn Độ khuyên Võ Hạ Trâm nhận vai trò đại sứ bom tấn sử thi 500 triệu USD

Ông xã người Ấn Độ khuyên Võ Hạ Trâm nhận vai trò đại sứ bom tấn sử thi 500 triệu USD

Giải trí -

GĐXH - Có chồng là người Ấn Độ, nhiều lần đưa văn hóa đất nước tỷ dân vào các sản phẩm âm nhạc, Võ Hạ Trâm cho biết cô cảm thấy có một mối gắn bó đặc biệt với quê hương của ông xã. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục có dấu mốc đáng nhớ khi trở thành đại sứ quảng bá bộ phim sử thi Ramayana: Khởi Nguồn Một Huyền Thoại tại Việt Nam.

Châu Bùi thay bố thực hiện ước mơ đến Trường Sa, Minh Trang mang theo câu chuyện của ông ngoại

Châu Bùi thay bố thực hiện ước mơ đến Trường Sa, Minh Trang mang theo câu chuyện của ông ngoại

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Sau hành trình hơn 300 hải lý, 7 chiến sĩ của Sao nhập ngũ 2026 chính thức đặt chân đến Trường Sa. Không chỉ có những trải nghiệm mới về cuộc sống của người lính biển, chuyến đi còn mang ý nghĩa đặc biệt với Châu Bùi và Minh Trang khi cả hai đều mang theo những câu chuyện, ký ức gia đình hướng về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoa hậu Tiểu Vy: 'Tôi hạnh phúc khi tự kiếm tiền, tự lo được cho gia đình'

Hoa hậu Tiểu Vy: 'Tôi hạnh phúc khi tự kiếm tiền, tự lo được cho gia đình'

Giải trí -

GĐXH - Không chọn cuộc sống an nhàn hay phụ thuộc vào người khác, Hoa hậu Tiểu Vy muốn tự chủ tài chính, tự chăm lo cho gia đình và theo đuổi những công việc mình thực sự yêu thích. Với cô, hạnh phúc không nằm ở việc có một cuộc sống đủ đầy nhờ người khác mang lại, mà là cảm giác bản thân có thể làm chủ cuộc đời, đồng thời vẫn giữ được những rung động chân thành trong tình yêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.