Mỹ nhân quê Phú Thọ gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

7 giờ trước

GĐXH - Sau hành trình hơn 300 hải lý, 7 chiến sĩ của Sao nhập ngũ 2026 chính thức đặt chân đến Trường Sa. Không chỉ có những trải nghiệm mới về cuộc sống của người lính biển, chuyến đi còn mang ý nghĩa đặc biệt với Châu Bùi và Minh Trang khi cả hai đều mang theo những câu chuyện, ký ức gia đình hướng về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.