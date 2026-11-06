Mỹ nhân quê Phú Thọ gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Vũ Hồng Hạnh - người đẹp quê Phú Thọ là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ dẫn đầu danh sách bình chọn của khán giả.
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