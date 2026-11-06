Lời hẹn của Hà Trúc Linh với hai Á hậu trước ngày kết thúc nhiệm kỳ

Hà Trúc Linh nói gì về việc chưa thi quốc tế khi sắp kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam? GĐXH - Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh cho biết cô sẵn sàng thi quốc tế nếu có cơ hội phù hợp, song không xem việc chưa góp mặt tại đấu trường nhan sắc quốc tế là thiệt thòi.

Một ngày trước khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Hà Trúc Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng hai Á hậu là Châu Anh và Vân Nhi. Trong loạt ảnh được đăng tải, cả ba cùng xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thanh lịch. Nếu Hà Trúc Linh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào thì hai Á hậu cũng nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Kèm theo hình ảnh, Hà Trúc Linh viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Together until the end of the journey, and beyond" (Tạm dịch: Cùng nhau đi đến cuối hành trình và còn hơn thế nữa).

Những chia sẻ của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu. Không ít người nhận xét cả ba ngày càng trưởng thành, cuốn hút sau thời gian đảm nhận những trọng trách tại Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiệm kỳ của bộ ba sắp khép lại.

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cùng Á hậu 1 Châu Anh và Á hậu 2 Vân Nhi.

Trước đó, Hà Trúc Linh thừa nhận cô có nhiều cảm xúc đan xen khi nghĩ đến khoảnh khắc chuyển giao nhiệm kỳ. Người đẹp vừa buồn, vừa vui và lo lắng khi nghĩ đến màn final walk – những bước đi cuối cùng trên sân khấu với tư cách hoa hậu đương nhiệm. Những ngày qua, cô dành thời gian nhìn lại hành trình, lựa chọn lời chia sẻ để gửi đến khán giả và những người đã đồng hành.

Bên cạnh đó, trước thời điểm hết nhiệm kỳ, những hình ảnh chung của Hà Trúc Linh và hai Á hậu càng khiến khán giả nhớ lại hành trình đồng hành của cả ba. Đây cũng là khoảng thời gian để người đẹp nhìn lại những dấu ấn đã đạt được kể từ khi đăng quang.

Với Hà Trúc Linh, tình cảm giữa các thí sinh là một phần đáng quý của hành trình Hoa hậu Việt Nam. Khi cuộc thi khép lại, họ vẫn động viên, an ủi và đồng hành trong cuộc sống. "Vì vậy, mỗi khi nhớ lại hành trình năm 2024, Linh luôn cảm thấy tự hào và trân trọng những trải nghiệm mình đã có", Hoa hậu Việt Nam 2024 bày tỏ.

Fan sắc đẹp dành lời khen cho nhan sắc của Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng 2 Á hậu trước ngày kết thúc nhiệm kỳ.

Hà Trúc Linh theo học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), TP.HCM. Trước khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024, cô từng đăng quang cuộc thi Nét đẹp sinh viên UFM 2023. Thành tích này được xem là bước đệm quan trọng giúp người đẹp tích lũy kinh nghiệm trình diễn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh trước khi bước vào sân chơi nhan sắc quy mô toàn quốc.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 80-59-95. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, Hà Trúc Linh còn có thành tích học tập đáng chú ý. Trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, cô tích cực tham gia các hoạt động phong trào, ngoại khóa và công tác cộng đồng.

Sau đăng quang, Hà Trúc Linh có lịch trình hoạt động khá dày đặc. Cô thường xuyên góp mặt tại các sự kiện văn hóa, giải trí, tham gia chương trình thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều cho thấy sự chỉn chu về hình ảnh, từ trang phục, thần thái đến cách ứng xử trước công chúng.

Dù vậy, một trong những điều khiến khán giả tiếc nuối là đến nay Hà Trúc Linh chưa có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, là người đẹp có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử cuộc thi.

Hà Trúc Linh cũng gây tiếc nuối khi chưa thi quốc tế.