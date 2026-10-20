Ăn cá sống để tủ lạnh, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu vì viêm màng não do vi khuẩn Listeria

Thứ ba, 09:59 20/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Tưởng rằng thực phẩm để trong tủ lạnh sẽ luôn an toàn, một người đàn ông trung niên đã phải nhập viện vì viêm màng não do vi khuẩn Listeria sau khi ăn cá sống. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ từ thực phẩm sống và thói quen bảo quản không đúng cách.

Theo chia sẻ của bác sĩ Chang Tsan-hsuan, công tác tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc) trên VTC News, người đàn ông bắt đầu ớn lạnh vào buổi tối sau khi ăn cá sống lấy từ tủ lạnh. Sáng hôm sau, ông bị sốt; đến trưa, cơn đau đầu dữ dội khiến gia đình phải đưa đi cấp cứu. Nhiệt độ cơ thể khi nhập viện lên tới 39,6 độ C. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do vi khuẩn Listeria và phải điều trị kháng sinh trong khoảng ba tuần.

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 1.

Vì sao thực phẩm để trong tủ lạnh vẫn có thể gây bệnh?

Listeria monocytogenes là vi khuẩn gây bệnh qua thực phẩm, có khả năng phát triển ngay cả ở nhiệt độ bảo quản lạnh. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), làm lạnh không tiêu diệt được vi khuẩn này; cấp đông cũng không bảo đảm loại bỏ mầm bệnh. 

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 2.

Điều đó có nghĩa thực phẩm nhìn vẫn tươi, không có mùi lạ chưa chắc đã an toàn. Với cá sống dùng làm sashimi, nguy cơ còn phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, điều kiện vận chuyển, bảo quản và quá trình chế biến. Tuy nhiên, không thể kết luận mọi món sashimi đều nguy hiểm hoặc khẳng định cá sống là nguồn lây trong trường hợp trên nếu chưa có bằng chứng xác nhận.

Để giảm nguy cơ, người dùng nên mua thực phẩm tại cơ sở đáng tin cậy, giữ lạnh đúng hướng dẫn, sử dụng sớm và tránh để thực phẩm sống tiếp xúc với thức ăn đã chín. Người mang thai, người trên 65 tuổi và người suy giảm miễn dịch nên đặc biệt thận trọng với cá sống, hải sản chưa nấu chín và các thực phẩm có nguy cơ nhiễm Listeria. 

Người Nhật ăn sashimi thế nào để thưởng thức trọn vị và hạn chế rủi ro?

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 3.

Trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, sashimi không chỉ là món cá sống thái lát mà còn đề cao độ tươi của nguyên liệu, kỹ thuật sơ chế và cách thưởng thức. Những lát cá thường được thái vừa ăn, xếp gọn trên đĩa, dùng kèm củ cải trắng bào sợi, lá tía tô, wasabi và nước tương Nhật. Tùy loại cá, thực khách có thể chấm nhẹ một mặt vào nước tương để cảm nhận vị ngọt tự nhiên, thay vì ngâm cả miếng cá trong nước chấm. Ngôi sao cho hay.

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 4.

Wasabi tạo vị cay nồng đặc trưng, còn củ cải trắng và lá tía tô góp phần làm phong phú hương vị, nhưng không nên xem các loại gia vị này là biện pháp khử khuẩn. Tương tự, vắt chanh, thêm giấm hay chấm nước tương cũng không bảo đảm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh có thể hiện diện trong cá sống.

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 5.

Một nguyên tắc quan trọng trong thưởng thức sashimi là lựa chọn cơ sở uy tín, sử dụng nguyên liệu phù hợp để ăn sống và bảo đảm cá được giữ lạnh đúng cách trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản, sơ chế và phục vụ. Tại nhà, cần tách riêng dao, thớt và dụng cụ dùng cho thực phẩm sống với thực phẩm đã nấu chín; không để cá sống ở nhiệt độ phòng quá lâu và tuân thủ hướng dẫn bảo quản của nhà cung cấp.

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 6.

Đặc biệt, cá dùng làm sashimi cần được kiểm soát nguy cơ ký sinh trùng theo quy trình phù hợp. Việc cấp đông có thể giúp kiểm soát một số loại ký sinh trùng khi đáp ứng đúng yêu cầu về nhiệt độ và thời gian, nhưng không đồng nghĩa với việc tiêu diệt mọi vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, người mang thai, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch nên ưu tiên cá, hải sản đã nấu chín kỹ thay vì ăn sống.

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 7.

Thưởng thức sashimi đúng tinh thần ẩm thực Nhật Bản không chỉ là cảm nhận vị ngon tinh tế mà còn là tôn trọng chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến an toàn.

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 8.5 món ăn sáng quen thuộc rất dễ gây hại dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư, cần loại bỏ ngay!

GĐXH - Bữa sáng ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu của hệ tiêu hóa trong ngày, nhưng không phải món ăn nào gây đầy bụng, ợ nóng cũng làm tăng nguy cơ ung thư. Thay vì kiêng khem cực đoan, bạn nên chú ý đến cách chế biến, lượng muối, nhiệt độ món ăn và thói quen bảo quản thực phẩm.

Viêm màng não do Listeria sau khi ăn sashimi: Cảnh báo từ thực phẩm sống - Ảnh 9.3 thực phẩm quen thuộc tốt cho chế độ ăn bảo vệ thận, nhưng không phải ai cũng nên ăn

GĐXH - Bí đao, lòng trắng trứng và bắp cải tím đều có thể góp mặt trong chế độ ăn cân đối. Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận mạn, lựa chọn thực phẩm còn phụ thuộc vào mức lọc cầu thận, nồng độ kali máu và nhu cầu protein của từng người.

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