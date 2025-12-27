Mới nhất
'Ăn Cùng Bà Tuyết' - Vị ngon "quốc dân" chiếm sóng mọi nền tảng!

Thứ bảy, 10:00 27/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ

Không chạy theo các công thức tiếp thị ngắn hạn, "Ăn Cùng Bà Tuyết" chọn cách đi chậm nhưng chắc.

Khởi nguồn từ gian bếp đời thường, nơi mỗi món ăn được làm bằng sự chỉn chu, hương vị quen thuộc ấy lan tỏa tự nhiên trên nhiều nền tảng, dần được gọi tên bằng một định danh giản dị mà đắt giá: vị ngon "quốc dân".

'Ăn Cùng Bà Tuyết' - Vị ngon &quot;quốc dân&quot; chiếm sóng mọi nền tảng! - Ảnh 1.

Từ những thước phim đời thường đến hành trình xây dựng thương hiệu tử tế

Bất ngờ được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi trên mạng xã hội qua các video của con trai, bà Đỗ Thị Tuyết đã cùng con trai và các cộng sự bước vào con đường kinh doanh nhằm phát triển kinh tế. Trong một lần đứng trước cổng trường, chứng kiến học sinh ăn những món ăn vặt giá rẻ, thiếu thông tin về nguồn gốc, bà không khỏi trăn trở. Từ mong muốn mang đến những thức quà tuổi thơ ngon miệng, an toàn, bà Tuyết cùng con trai Nguyễn Minh Trường, các cộng sự đã quyết định xây dựng con đường kinh doanh đồ ăn vặt tử tế và thành lập thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" để học sinh, phụ huynh có thể an tâm lựa chọn.

Sau gần 3 năm xuất hiện trên thị trường, "Ăn Cùng Bà Tuyết" đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong ngành đồ ăn vặt, trở thành cái tên quen thuộc được hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, đặc biệt là khách hàng trẻ. Sức lan tỏa của thương hiệu đến từ chính những nội dung đời thường trên mạng xã hội, đó là hình ảnh bà Tuyết mộc mạc, gần gũi, chia sẻ cách làm sản phẩm, cách bán hàng và quan điểm kinh doanh một cách thẳng thắn, tạo cảm giác tin cậy cho người xem. Từ đó, các video, bài đăng được chia sẻ rộng rãi, góp phần đưa "Ăn Cùng Bà Tuyết" phủ sóng trên nhiều nền tảng như TikTok, Facebook và các kênh bán hàng trực tuyến.

'Ăn Cùng Bà Tuyết' - Vị ngon &quot;quốc dân&quot; chiếm sóng mọi nền tảng! - Ảnh 2.

Những phiên livestream trên TikTok của thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" đạt lượt bán "khủng"

Thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" dùng kênh bán hàng chủ lực là các đại lý, sàn thương mại điện tử và từng bước chinh phục các cột mốc 1 triệu, 2 triệu rồi 3 triệu lượt bán trên các sàn. Doanh số bán hàng ngày càng tăng, có thời điểm thương hiệu đạt hơn 6 triệu lượt bán trên các nền tảng thương mại điện tử.

Dòng sản phẩm "gây nghiện" nhất phải kể đến món chân gà giòn sần sật, thơm lừng, độ cay vừa phải, càng ăn càng "cuốn". Chia sẻ về dòng sản phẩm bán chạy hàng đầu của công ty, bà Tuyết cho biết, mỗi ngày, công ty sản xuất số lượng lớn, khoảng 800-1000 thùng/ngày, mỗi thùng 200 gói mới kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hiện nay, nhà máy sản xuất được trang bị dây chuyền máy móc với công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo quy trình chế biến sạch sẽ, loại bỏ các nguy cơ nhiễm khuẩn. Từng sản phẩm đều được giám sát chặt chẽ qua các giai đoạn, mỗi gói đồ ăn đều đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng niềm tin bằng chất lượng, hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh hương vị, yếu tố cốt lõi giúp "Ăn Cùng Bà Tuyết" giữ được sức hút lâu dài chính là triết lý kinh doanh đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Thương hiệu nhiều lần khẳng định, sự phát triển bền vững chỉ có thể đến từ niềm tin, và niềm tin ấy phải được xây dựng bằng chất lượng thực sự.

'Ăn Cùng Bà Tuyết' - Vị ngon &quot;quốc dân&quot; chiếm sóng mọi nền tảng! - Ảnh 3.

Quy trình sản xuất hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Trước tình trạng hàng giả xuất hiện ngày càng tinh vi, bà Tuyết đã trực tiếp thực hiện các video hướng dẫn nhận biết sản phẩm thật và giả để cảnh báo người tiêu dùng. Theo đó, các sản phẩm chính hãng có bao bì in ấn rõ nét, thông tin đầy đủ, màu sắc đồng đều, trong khi hàng giả thường có chữ in nhòe, sai lệch tên gọi, màu bao bì lệch tông và chất lượng sản phẩm bên trong không đồng nhất.

Đồng thời, thương hiệu cũng chủ động cải tiến bao bì, mẫu mã và bổ sung các dấu hiệu nhận diện nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt sản phẩm chính hãng. Cách xử lý thẳng thắn này giúp củng cố niềm tin, thay vì để khách hàng hoang mang hoặc nghi ngờ chất lượng. Đây không chỉ là động thái bảo vệ thương hiệu, mà còn thể hiện trách nhiệm với khách hàng - những người đã đồng hành cùng thương hiệu từ những ngày đầu.

'Ăn Cùng Bà Tuyết' - Vị ngon &quot;quốc dân&quot; chiếm sóng mọi nền tảng! - Ảnh 4.

Bà Tuyết thường xuyên quay video giới thiệu về quy trình sản xuất sản phẩm minh bạch, chất lượng

Bà Tuyết khẳng định: "Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã xác định làm kinh doanh là phải làm thật. Chúng tôi tuyệt đối không làm hàng giả, không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá. Chỉ cần sản phẩm không an toàn hay đánh mất niềm tin của khách hàng thì coi như mình đã đi sai ngay từ đầu".

Trong định hướng phát triển sắp tới, "Ăn Cùng Bà Tuyết" sẽ tập trung đầu tư vào chuẩn hóa quy trình sản xuất. Thay vì chạy theo tăng trưởng nhanh về số lượng, thương hiệu chọn đi sâu vào chất lượng, coi đây là nền tảng để mở rộng hệ sinh thái sản phẩm một cách bền vững.

Từ một câu chuyện khởi nghiệp giản dị, "Ăn Cùng Bà Tuyết" đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường đồ ăn vặt Việt Nam. Trong thời đại người tiêu dùng ngày càng thận trọng với quảng cáo, những giá trị thật - từ hương vị, con người đến cách làm kinh doanh vẫn là yếu tố then chốt giúp một thương hiệu trở thành "vị ngon quốc dân" và giữ vững chỗ đứng trên mọi nền tảng.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH NMT Food Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Doanh nghiệp tự giới thiệu

