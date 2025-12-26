Mới nhất
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Sáng sớm nhiều khu dân cư không có điện để dùng

Thứ sáu, 12:40 26/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 26 - 28/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 26 - 28/12 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Sáng sớm nhiều khu dân cư không có điện để dùng - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 26 - 28/12

Lịch cúp điện Phan Thiết


KHU VỰC: Trục đường Trường Chinh đoạn từ Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đến vòng xoay Suối Cát thuộc một phần xã Tuyên Quang, phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5C trục đường Nguyễn Minh Châu thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực thôn Bàu Me thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực khu công nghiệp Phan Thiết thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Trường Chinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 07:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Trường Chinh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Lê Trọng Tấn, Võ Văn Kiêt thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 07:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Lê Trọng Tấn, Võ Văn Kiêt thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Trần Quang Diệu, đường Mười Chín Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Phạm Hùng thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phan Thiết, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Cường Để thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Thủ Khoa Huân đoạn từ đầu dốc Văn Công đến khu vực Cầu ké, trục đường Nguyễn Thông, Dinh Bà, Ung Chiếm thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 3B thuộc một phần đường Huỳnh Thúc Kháng phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5C thuộc một phần đường Nguyễn Minh Châu phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 3C trục đường Nguyễn Thanh Hùng, Khu Phố 02, phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 1C thuộc một phần Khu Phố 15, phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Minh Châu 2 thuộc một phần trục đường Nguyễn Minh Châu, Khu Phố 10, phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5A thuộc một phần trục đường Xuân Diệu, Khu Phố 13, phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hẻm 80 Hồ Xuân Hương thuộc một phần trục đường Hồ Xuân Hương, Khu Phố 14, phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/12/2025 đến 10:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Huỳnh Tấn Phát thuộc một phần trục đường Huỳnh Tấn phát, Khu Phố 05, phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Suối Nước 4 thuộc một phần trục đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu Phố Suối Nước, phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 14:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 6 thuộc một phần cuối đường Nguyễn Đình Chiểu, Khu Phố Hàm Tiến 03, phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tuy Phong


KHU VỰC: Khu vực Bình Thạnh, toàn bộ xã Liên Hương (trừ môt phần Khu Phố 5)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn 1- Bình Thạnh, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Lạc Trị xã Liên Hương và xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 12:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đức Linh


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đa Kai 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đa Kai 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đa Kai 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:20:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đa Kai 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh 1,2,3,4 xã Hoài Đức, thôn Tân Hà 1,2,3,4 xã Trà Tân tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Tân


KHU VỰC: Mất điện toàn bộ thôn Đá Mài 1, Đá Mài 2 - xã Hàm Tân – tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV


Lịch cúp điện La Gi


KHU VỰC: Một phẩn thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 26 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc


KHU VỰC: Một phần khu phố Thắng Hòa, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Liêm Hòa, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 06:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 06:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 06:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


Lịch cúp điện Bắc Bình


KHU VỰC: Khu Dốc Đá- xã Phan Sơn; thôn An Bình, An Lạc - xã Hải Ninh- tình Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tánh Linh


KHU VỰC: Mất điện xã Đồng Kho; Thôn Đồi Giang, Đồng Me, Quảng Thuận, Hòa Thuận, Phú Thuận, Bàu Chim và một phần Thôn Lạc Thuận - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 08:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Gia Huynh, Thôn Bà Tá - xã Suối Kiết

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 26 – 28/12/2025.

