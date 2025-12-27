Đào sớm khoe sắc, phục vụ bà con chơi trước Tết
GĐXH - Hiện nay, tại một số tuyến đường, khu chợ, hình ảnh những cành đào lác đác trổ bông được bày bán khiến nhiều người yêu hoa thích thú.
Chợ Quảng Bá (Hà Nội) là một trong những khu chợ hoa sầm uất bậc nhất Hà Nội. Đây là nơi tập kết, bán buôn, bán lẻ nhiều loại hoa từ hoa đúng vụ, hoa theo mùa, hoa nhập khẩu… Loại hình đa dạng, giá thành phải chăng khiến cho khu chợ này trở thành điểm đến không thể bỏ qua của những người yêu hoa.
Bước sang thềm cuối năm, các loại hoa mang đặc trưng của "tết" đã bắt đầu khoe sắc các góc chợ, thu hút nhiều khách hàng. Trong đó những cành đào huyền, đào dáng tròn, thậm chí cả đào rừng cũng đã được bày bán khá nhiều. Theo nhiều lái buôn và khách mua, giá đào cũng tương đối phải chăng, dao động từ trên 100.000 đồng đến 500.000 đồng, thậm trí 1 triệu đồng/cành (tuỳ kích cỡ, loại đào, dáng đào).
Đây là hình ảnh một vườn đào sớm tại khu vực Hà Đông, Hà Nội. Hoa nở bung, cánh to tròn, màu sắc rực rỡ. Chủ vườn đào cũng đang khai thác, cắt góc đem bán. Theo chị Dương Thị Oanh - một thợ trồng đào khu vực Hà Đông, Hà Nội, cho biết: "Năm nay thời tiết khá ấm, khiến đào dễ nở, nhiều gia đình đã tỉa lá sớm, chăm sóc cho đào ra hoa trước để phục vụ nhu cầu chơi đào của nhiều người trước Tết". Cũng theo chị Oanh, hiện nay người dân trồng đào khu vực các xã mới thuộc quận Hà Đông cũ cũng bắt đầu vào vụ đào tết. Chủ yếu người dân lúc này mới bắt đầu lác đác tỉa lá, chăm cây để hoa nở kịp thời điểm Tết. Đây là thời điểm thợ trồng đào vất vả nhất, nhưng cũng hào hứng và hy vọng một mùa đào được giá, thuận lợi.
