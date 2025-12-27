Giá vàng hôm nay 27/12: Vàng trong nước nối đà phục hồi
GĐXH - Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng
Ghi nhận lúc 5 giờ hôm nay 27/12, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào ở mức 157,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 159,4 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC mua vào ở mức 157,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 159,4 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán đang là 2 triệu đồng/lượng.
Tại Tập đoàn DOJI, sáng sớm hôm nay 27/12, giá vàng SJC được mua vào ở mức 157,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 159,4 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán đang là 2 triệu đồng/lượng.
Như vậy, vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.
Còn tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 156,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 159,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán đang là 3 triệu đồng/lượng.
Theo giới phân tích, giá vàng trong nước hôm nay 27/12 sẽ tiếp tục tăng mạnh theo diễn biến của giá vàng thế giới. Cụ thể, vàng miếng SJC dự kiến vượt ngưỡng 158 - 160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh tăng giá mạnh, bám sát xu hướng của vàng thế giới và vàng SJC.
Giá vàng thế giới
Đầu ngày 27/12, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.535 USD/ounce, tăng 60 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.475 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2-2026 cũng tăng 53 USD, lên 4.557 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị toàn cầu leo thang. Đồng USD suy yếu gần đây càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư quốc tế.
Đáng chú ý, căng thẳng tại Venezuela tiếp tục là tâm điểm khi Mỹ thực thi lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt, nhằm tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro. Động thái này, được công bố từ giữa tháng 12, đã đẩy rủi ro địa chính trị lên cao, gián tiếp hỗ trợ giá vàng.
Bên cạnh đó, một diễn biến đáng chú ý khác là cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu thuộc Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tại Nigeria.
Theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, ông đã chỉ đạo lực lượng Mỹ thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ vào các phần tử khủng bố ISIS, vốn bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào cộng đồng Kitô giáo. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận cuộc tấn công được phối hợp với chính quyền Nigeria, làm nóng thêm bầu không khí bất ổn toàn cầu.
Từ đó, nhà đầu tư tăng nhu trú ẩn vốn vào vàng. Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce là điều dễ hiểu.
