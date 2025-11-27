Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hình

Một bệnh viện tuyến đầu ở Trung Quốc từng làm nghiên cứu cho nhóm phụ nữ 40 tuổi ăn 200g đậu phụ mỗi ngày, giữ nguyên các thói quen còn lại. Sau hai năm, phần lớn người tham gia đều tăng mật độ xương ở cột sống thắt lưng và cổ xương đùi, mức tăng trung bình 3,7%, được xem là rất đáng kể trong dinh dưỡng lâm sàng. Thậm chí, nhiều người có mỡ máu cao còn giảm được LDL và tổng cholesterol, có người không cần dùng thuốc nữa.

Nhưng dữ liệu này đi kèm điều kiện những người ấy không ăn thêm quá nhiều đồ dầu mỡ, không thức khuya triền miên, không hút thuốc uống rượu. Nghĩa là phải nhìn tổng thể lối sống thì mới biết tác dụng thật sự đến từ đâu.

Đậu phụ là một trong những nguồn canxi thực vật khá đáng kể. Trong 100g đậu phụ đã có khoảng 100-150 mg canxi, chẳng kém bao nhiêu so với một số loại sữa. Lượng canxi này cũng dễ hấp thu, lại thêm ưu điểm ít béo, giàu protein, lý do khiến dân tập gym lẫn người cao tuổi đều mê. Ở phụ nữ mãn kinh, tốc độ mất xương rất nhanh; nếu đều đặn ăn các sản phẩm từ đậu nành, lượng xương được duy trì tốt hơn, nguy cơ gãy xương cũng giảm.

Bất ngờ hơn nữa là hệ tim mạch cũng hưởng lợi . Nhiều người vẫn cho rằng đậu phụ “ăn cho nhẹ bụng”, chẳng liên quan gì tới tim mạch. Nhưng thực tế, protein từ đậu nành, cùng với isoflavone và phytosterol đã được chứng minh giúp giảm mỡ máu và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu. Khảo sát lớn ở người trung niên, cao tuổi tại Trung Quốc cũng cho thấy nhóm thường ăn đậu nành có tỉ lệ cao huyết áp và mỡ máu cao thấp hơn rõ rệt.

Đặc biệt, ăn đậu phụ lâu dài còn có xu hướng giảm LDL, loại “cholesterol xấu” gắn với nguy cơ xơ vữa động mạch.

Lưu ý khi ăn đậu phụ

Nhưng mọi thứ đều có mặt trái.

- Một số người dị ứng với đậu nành có thể bị nổi mẩn, đầy hơi, khó chịu.

- Người có hệ tiêu hóa yếu cũng dễ bị trướng bụng nếu ăn nhiều.

- Người có bệnh lý phụ thuộc hormone như ung thư vú hoặc lạc nội mạc tử cung vẫn nên thận trọng.

- Người bệnh thận nên hạn chế vì protein thực vật vẫn tạo gánh nặng chuyển hóa.

- Người bị gout có thể ăn nhưng không nên quá nhiều, dù hàm lượng purin trong đậu phụ vốn ở mức thấp.

Rốt cuộc, đậu phụ không phải “thần dược”, nhưng là mảnh ghép nhỏ trong một chế độ ăn khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: Sohu