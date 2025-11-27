Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hình

Thứ năm, 17:48 27/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ăn đậu phụ mỗi ngày, cơ thể người phụ nữ có những thay đổi này.

Một bệnh viện tuyến đầu ở Trung Quốc từng làm nghiên cứu cho nhóm phụ nữ 40 tuổi ăn 200g đậu phụ mỗi ngày, giữ nguyên các thói quen còn lại. Sau hai năm, phần lớn người tham gia đều tăng mật độ xương ở cột sống thắt lưng và cổ xương đùi, mức tăng trung bình 3,7%, được xem là rất đáng kể trong dinh dưỡng lâm sàng. Thậm chí, nhiều người có mỡ máu cao còn giảm được LDL và tổng cholesterol, có người không cần dùng thuốc nữa.

Nhưng dữ liệu này đi kèm điều kiện những người ấy không ăn thêm quá nhiều đồ dầu mỡ, không thức khuya triền miên, không hút thuốc uống rượu. Nghĩa là phải nhìn tổng thể lối sống thì mới biết tác dụng thật sự đến từ đâu.

Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hình- Ảnh 1.

Đậu phụ là một trong những nguồn canxi thực vật khá đáng kể. Trong 100g đậu phụ đã có khoảng 100-150 mg canxi, chẳng kém bao nhiêu so với một số loại sữa. Lượng canxi này cũng dễ hấp thu, lại thêm ưu điểm ít béo, giàu protein, lý do khiến dân tập gym lẫn người cao tuổi đều mê. Ở phụ nữ mãn kinh, tốc độ mất xương rất nhanh; nếu đều đặn ăn các sản phẩm từ đậu nành, lượng xương được duy trì tốt hơn, nguy cơ gãy xương cũng giảm.

Bất ngờ hơn nữa là hệ tim mạch cũng hưởng lợi . Nhiều người vẫn cho rằng đậu phụ “ăn cho nhẹ bụng”, chẳng liên quan gì tới tim mạch. Nhưng thực tế, protein từ đậu nành, cùng với isoflavone và phytosterol đã được chứng minh giúp giảm mỡ máu và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu. Khảo sát lớn ở người trung niên, cao tuổi tại Trung Quốc cũng cho thấy nhóm thường ăn đậu nành có tỉ lệ cao huyết áp và mỡ máu cao thấp hơn rõ rệt.

Đặc biệt, ăn đậu phụ lâu dài còn có xu hướng giảm LDL, loại “cholesterol xấu” gắn với nguy cơ xơ vữa động mạch.

Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hình- Ảnh 2.

Lưu ý khi ăn đậu phụ

Nhưng mọi thứ đều có mặt trái.

- Một số người dị ứng với đậu nành có thể bị nổi mẩn, đầy hơi, khó chịu.

- Người có hệ tiêu hóa yếu cũng dễ bị trướng bụng nếu ăn nhiều.

- Người có bệnh lý phụ thuộc hormone như ung thư vú hoặc lạc nội mạc tử cung vẫn nên thận trọng.

- Người bệnh thận nên hạn chế vì protein thực vật vẫn tạo gánh nặng chuyển hóa.

- Người bị gout có thể ăn nhưng không nên quá nhiều, dù hàm lượng purin trong đậu phụ vốn ở mức thấp.

Rốt cuộc, đậu phụ không phải “thần dược”, nhưng là mảnh ghép nhỏ trong một chế độ ăn khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: Sohu

Mỹ Diệu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Từ 50 - 65 tuổi còn làm tốt 6 điều này chứng tỏ cơ thể bạn vẫn sung mãn, dẻo dai

Từ 50 - 65 tuổi còn làm tốt 6 điều này chứng tỏ cơ thể bạn vẫn sung mãn, dẻo dai

Sống khỏe - 29 phút trước

GĐXH - Tuổi tác vốn là điều không ai có thể ngăn lại, nhưng "già đi" chưa bao giờ đồng nghĩa với cơ thể yếu đuối hay mệt mỏi.

Nghẹt mũi nặng, khó thở không hẳn là cảm lạnh - có thể bạn đã bị viêm xoang! 3 thói quen khiến bệnh dễ "ghé thăm"

Nghẹt mũi nặng, khó thở không hẳn là cảm lạnh - có thể bạn đã bị viêm xoang! 3 thói quen khiến bệnh dễ "ghé thăm"

Sống khỏe - 1 giờ trước

Tưởng cảm lạnh, uống thuốc mãi không khỏi. Rất có thể thủ phạm không phải cảm cúm, mà là viêm xoang.

Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

Y tế - 10 giờ trước

Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp

Sống khỏe - 11 giờ trước

Đột quỵ đang trở thành vấn đề sức khỏe được toàn xã hội quan tâm khi là nguyên nhân gây tử vong, tàn phế và ngày càng trẻ hoá.

Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừng

Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với đàn ông, sức khỏe giai đoạn sau 55 tuổi luôn được xem là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường

Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.

Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Không muốn hại thận, cần hạn chế 4 loại thịt

Không muốn hại thận, cần hạn chế 4 loại thịt

Sống khỏe - 1 ngày trước

Purin trong các loại thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric khiến thận phải tăng cường hoạt động. Nếu không xử lý kịp, thận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60

5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống thọ sau tuổi 60, đương nhiên phải tập thể dục, tập càng nhiều càng tốt. Nhưng liệu câu trả lời có hoàn toàn đúng?

Xem nhiều

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Bệnh thường gặp

GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Sống khỏe
8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

Sống khỏe
Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Sống khỏe
6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top