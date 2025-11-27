Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hình
Ăn đậu phụ mỗi ngày, cơ thể người phụ nữ có những thay đổi này.
Một bệnh viện tuyến đầu ở Trung Quốc từng làm nghiên cứu cho nhóm phụ nữ 40 tuổi ăn 200g đậu phụ mỗi ngày, giữ nguyên các thói quen còn lại. Sau hai năm, phần lớn người tham gia đều tăng mật độ xương ở cột sống thắt lưng và cổ xương đùi, mức tăng trung bình 3,7%, được xem là rất đáng kể trong dinh dưỡng lâm sàng. Thậm chí, nhiều người có mỡ máu cao còn giảm được LDL và tổng cholesterol, có người không cần dùng thuốc nữa.
Nhưng dữ liệu này đi kèm điều kiện những người ấy không ăn thêm quá nhiều đồ dầu mỡ, không thức khuya triền miên, không hút thuốc uống rượu. Nghĩa là phải nhìn tổng thể lối sống thì mới biết tác dụng thật sự đến từ đâu.
Đậu phụ là một trong những nguồn canxi thực vật khá đáng kể. Trong 100g đậu phụ đã có khoảng 100-150 mg canxi, chẳng kém bao nhiêu so với một số loại sữa. Lượng canxi này cũng dễ hấp thu, lại thêm ưu điểm ít béo, giàu protein, lý do khiến dân tập gym lẫn người cao tuổi đều mê. Ở phụ nữ mãn kinh, tốc độ mất xương rất nhanh; nếu đều đặn ăn các sản phẩm từ đậu nành, lượng xương được duy trì tốt hơn, nguy cơ gãy xương cũng giảm.
Bất ngờ hơn nữa là hệ tim mạch cũng hưởng lợi . Nhiều người vẫn cho rằng đậu phụ “ăn cho nhẹ bụng”, chẳng liên quan gì tới tim mạch. Nhưng thực tế, protein từ đậu nành, cùng với isoflavone và phytosterol đã được chứng minh giúp giảm mỡ máu và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu. Khảo sát lớn ở người trung niên, cao tuổi tại Trung Quốc cũng cho thấy nhóm thường ăn đậu nành có tỉ lệ cao huyết áp và mỡ máu cao thấp hơn rõ rệt.
Đặc biệt, ăn đậu phụ lâu dài còn có xu hướng giảm LDL, loại “cholesterol xấu” gắn với nguy cơ xơ vữa động mạch.
Lưu ý khi ăn đậu phụ
Nhưng mọi thứ đều có mặt trái.
- Một số người dị ứng với đậu nành có thể bị nổi mẩn, đầy hơi, khó chịu.
- Người có hệ tiêu hóa yếu cũng dễ bị trướng bụng nếu ăn nhiều.
- Người có bệnh lý phụ thuộc hormone như ung thư vú hoặc lạc nội mạc tử cung vẫn nên thận trọng.
- Người bệnh thận nên hạn chế vì protein thực vật vẫn tạo gánh nặng chuyển hóa.
- Người bị gout có thể ăn nhưng không nên quá nhiều, dù hàm lượng purin trong đậu phụ vốn ở mức thấp.
Rốt cuộc, đậu phụ không phải “thần dược”, nhưng là mảnh ghép nhỏ trong một chế độ ăn khỏe mạnh.
Nguồn và ảnh: Sohu
Từ 50 - 65 tuổi còn làm tốt 6 điều này chứng tỏ cơ thể bạn vẫn sung mãn, dẻo daiSống khỏe - 29 phút trước
GĐXH - Tuổi tác vốn là điều không ai có thể ngăn lại, nhưng "già đi" chưa bao giờ đồng nghĩa với cơ thể yếu đuối hay mệt mỏi.
Nghẹt mũi nặng, khó thở không hẳn là cảm lạnh - có thể bạn đã bị viêm xoang! 3 thói quen khiến bệnh dễ "ghé thăm"Sống khỏe - 1 giờ trước
Tưởng cảm lạnh, uống thuốc mãi không khỏi. Rất có thể thủ phạm không phải cảm cúm, mà là viêm xoang.
Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốtY tế - 10 giờ trước
Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.
Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịpSống khỏe - 11 giờ trước
Đột quỵ đang trở thành vấn đề sức khỏe được toàn xã hội quan tâm khi là nguyên nhân gây tử vong, tàn phế và ngày càng trẻ hoá.
Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đối với đàn ông, sức khỏe giai đoạn sau 55 tuổi luôn được xem là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.
Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đườngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên taiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.
Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, BY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Không muốn hại thận, cần hạn chế 4 loại thịtSống khỏe - 1 ngày trước
Purin trong các loại thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric khiến thận phải tăng cường hoạt động. Nếu không xử lý kịp, thận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống thọ sau tuổi 60, đương nhiên phải tập thể dục, tập càng nhiều càng tốt. Nhưng liệu câu trả lời có hoàn toàn đúng?
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.