Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo khảo sát mới nhất từ Booking.com, xu hướng du lịch năm 2026 đang nghiêng mạnh về các chuyến đi ngắn ngày trong nước. Trong danh sách điểm đến “hot” dịp lễ 30/4 – 1/5, Nha Trang tiếp tục giữ vững sức hút nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, nắng vàng và nền ẩm thực đặc sắc mang đậm dấu ấn miền Trung.

Biển gọi – khí hậu “chiều lòng người” quanh năm

Nằm ở trung tâm tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang sở hữu khí hậu ôn hòa hiếm có: mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8, nắng đẹp nhưng không quá khắc nghiệt. Đặc biệt, dịp lễ 30/4 và những ngày tiếp theo, rơi vào thời điểm biển êm, trời trong – lý tưởng cho các hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô hay khám phá đảo.

Không chỉ là điểm nghỉ dưỡng, Nha Trang còn là nơi hội tụ văn hóa ẩm thực biển đặc trưng: tươi, đậm vị, ít dầu mỡ nhưng giàu dinh dưỡng – đúng “gu” của du khách hiện đại.

Ăn gì ở Nha Trang? “Bản giao hưởng” hương vị miền biển

Ẩm thực Nha Trang không chỉ xoay quanh hải sản mà còn là sự pha trộn tinh tế giữa nguyên liệu địa phương và cách chế biến dân dã.

Hải sản – “linh hồn” của ẩm thực phố biển

Những món như tôm hùm, mực nướng, ghẹ hấp hay nhum nướng mỡ hành đều giữ được vị ngọt tự nhiên nhờ nguồn hải sản tươi sống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hải sản giàu kẽm và omega-3, tốt cho tim mạch và hệ miễn dịch – lý do khiến du khách vừa “ăn ngon” vừa “ăn khỏe”.

Những món “phải thử” ngoài hải sản

Bánh xèo mực: khác biệt với miền Nam, bánh xèo Nha Trang nhỏ, giòn, nhân mực tươi – giữ trọn vị biển. : khác biệt với miền Nam, bánh xèo Nha Trang nhỏ, giòn, nhân mực tươi – giữ trọn vị biển.

Nem nướng Nha Trang: thịt nướng thơm, ăn kèm rau sống và nước chấm đặc trưng tạo nên sự cân bằng vị giác.

Bún chả cá: nước dùng thanh, ngọt từ cá biển, không tanh – thể hiện rõ triết lý ẩm thực miền Trung: tinh giản nhưng sâu vị. : nước dùng thanh, ngọt từ cá biển, không tanh – thể hiện rõ triết lý ẩm thực miền Trung: tinh giản nhưng sâu vị.

Bánh căn – bánh ướt: món ăn bình dân nhưng gây “nghiện” bởi sự mềm mại, nóng hổi và nước chấm đậm đà. : món ăn bình dân nhưng gây “nghiện” bởi sự mềm mại, nóng hổi và nước chấm đậm đà.

Những địa chỉ ăn uống nổi tiếng

Bò nướng Lạc Cảnh – nổi tiếng với bò tẩm ướp gia truyền. Nem nướng Hiệp – điểm đến quen thuộc của du khách. Bánh mì Ba Lẹ – lựa chọn nhanh gọn nhưng chất lượng. Ốc Lễ – thiên đường ốc bình dân.

Không chỉ ăn no, du khách còn có thể “chill” tại các quán cà phê mang phong cách riêng như Sunday Coffee hay Xưởng 1925 Roastery – nơi cà phê được rang xay thủ công, giữ trọn hương vị nguyên bản.

Mua gì làm quà? Những “đặc sản mang về” không thể bỏ lỡ

Du lịch Nha Trang không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mà còn là hành trình mang hương vị biển về nhà.

Yến sào Khánh Hòa: giàu dinh dưỡng, được xem là “vàng trắng” của vùng biển.

Chả cá Nha Trang: dai, thơm, thích hợp làm quà biếu.

Mực rim me, mực khô: đậm đà, dễ bảo quản.

Muối ớt xanh: “linh hồn” của nhiều món hải sản.

Du khách có thể tìm mua tại các khu chợ lớn như Chợ Đầm – nơi hội tụ đầy đủ đặc sản địa phương với giá cả hợp lý.