Ăn gì ở Nha Trang? 'Bản giao hưởng' hương vị miền biển
GĐXH - Điểm hấp dẫn của Nha Trang không nằm ở sự cầu kỳ mà ở sự chân thực: từ món ăn giản dị đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống. Mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về biển, về con người miền Trung – mộc mạc nhưng sâu sắc.
Theo khảo sát mới nhất từ Booking.com, xu hướng du lịch năm 2026 đang nghiêng mạnh về các chuyến đi ngắn ngày trong nước. Trong danh sách điểm đến “hot” dịp lễ 30/4 – 1/5, Nha Trang tiếp tục giữ vững sức hút nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, nắng vàng và nền ẩm thực đặc sắc mang đậm dấu ấn miền Trung.
Biển gọi – khí hậu “chiều lòng người” quanh năm
Nằm ở trung tâm tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang sở hữu khí hậu ôn hòa hiếm có: mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8, nắng đẹp nhưng không quá khắc nghiệt. Đặc biệt, dịp lễ 30/4 và những ngày tiếp theo, rơi vào thời điểm biển êm, trời trong – lý tưởng cho các hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô hay khám phá đảo.
Không chỉ là điểm nghỉ dưỡng, Nha Trang còn là nơi hội tụ văn hóa ẩm thực biển đặc trưng: tươi, đậm vị, ít dầu mỡ nhưng giàu dinh dưỡng – đúng “gu” của du khách hiện đại.
Ẩm thực Nha Trang không chỉ xoay quanh hải sản mà còn là sự pha trộn tinh tế giữa nguyên liệu địa phương và cách chế biến dân dã.
Hải sản – “linh hồn” của ẩm thực phố biển
Những món như tôm hùm, mực nướng, ghẹ hấp hay nhum nướng mỡ hành đều giữ được vị ngọt tự nhiên nhờ nguồn hải sản tươi sống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hải sản giàu kẽm và omega-3, tốt cho tim mạch và hệ miễn dịch – lý do khiến du khách vừa “ăn ngon” vừa “ăn khỏe”.
Những món “phải thử” ngoài hải sản
Nem nướng Nha Trang: thịt nướng thơm, ăn kèm rau sống và nước chấm đặc trưng tạo nên sự cân bằng vị giác.
Những địa chỉ ăn uống nổi tiếng
Bò nướng Lạc Cảnh – nổi tiếng với bò tẩm ướp gia truyền. Nem nướng Hiệp – điểm đến quen thuộc của du khách. Bánh mì Ba Lẹ – lựa chọn nhanh gọn nhưng chất lượng. Ốc Lễ – thiên đường ốc bình dân.
Không chỉ ăn no, du khách còn có thể “chill” tại các quán cà phê mang phong cách riêng như Sunday Coffee hay Xưởng 1925 Roastery – nơi cà phê được rang xay thủ công, giữ trọn hương vị nguyên bản.
Mua gì làm quà? Những “đặc sản mang về” không thể bỏ lỡ
Du lịch Nha Trang không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mà còn là hành trình mang hương vị biển về nhà.
Yến sào Khánh Hòa: giàu dinh dưỡng, được xem là “vàng trắng” của vùng biển.
Chả cá Nha Trang: dai, thơm, thích hợp làm quà biếu.
Mực rim me, mực khô: đậm đà, dễ bảo quản.
Muối ớt xanh: “linh hồn” của nhiều món hải sản.
Du khách có thể tìm mua tại các khu chợ lớn như Chợ Đầm – nơi hội tụ đầy đủ đặc sản địa phương với giá cả hợp lý.
