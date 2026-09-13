Ăn quả lê đúng cách: Bổ sung dưỡng chất cho xương và quá trình lão hóa

Quả lê chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin C cùng một số khoáng chất và hợp chất thực vật như polyphenol. Đây là những thành phần góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng của quả lê và phù hợp với một chế độ ăn đa dạng.

Tổng quan hệ thống về quả lê và sức khỏe công bố trên Nutrition Today cho thấy lê cung cấp chất xơ, vitamin C, kali và các hợp chất phenolic nhưng bằng chứng về mối liên hệ trực tiếp giữa việc ăn lê và các kết quả sức khỏe vẫn còn hạn chế.

Một tổng quan khoa học năm 2021 trên BMC Complementary Medicine and Therapies cũng ghi nhận quả lê chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như flavonoid, triterpenoid và acid phenolic. Một số hợp chất được nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm trong các mô hình thực nghiệm. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ để khẳng định ăn lê có thể trực tiếp làm chậm quá trình lão hóa ở người.

1. Quả lê cung cấp những dưỡng chất gì?

Quả lê chứa nhiều dưỡng chất. Ảnh minh họa AI.

Một khẩu phần lê cung cấp nước, chất xơ và một số vitamin, khoáng chất. Chất xơ là thành phần quan trọng của chế độ ăn, góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa.

Lê cũng chứa các hợp chất phenolic, trong đó có flavonoid và acid phenolic. Tổng quan năm 2021 đã tổng hợp các nghiên cứu về thành phần và hoạt tính sinh học của quả lê, từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, trên động vật đến một số nghiên cứu ở người.

Cần lưu ý phân biệt giữa hoạt tính của một hợp chất trong nghiên cứu thực nghiệm với tác dụng sức khỏe đã được chứng minh khi con người ăn quả lê. Do đó, quả lê nên được xem là một trong nhiều loại trái cây góp phần cung cấp chất xơ và các hợp chất thực vật cho chế độ ăn.

2. Quả lê và sức khỏe xương

Quả lê cung cấp một số vitamin và khoáng chất có vai trò đối với cơ thể, trong đó có vitamin C, vitamin K, kali, magie và đồng, cùng một lượng nhỏ boron. Tuy nhiên, lê không phải là nguồn thực phẩm giàu canxi và không thể thay thế những thực phẩm quan trọng khác trong chế độ ăn dành cho sức khỏe xương.

Boron hiện diện tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Theo NIH Office of Dietary Supplements, các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ vai trò sinh học của boron ở người và boron chưa được xem là một chất dinh dưỡng thiết yếu. Một số nghiên cứu đang xem xét mối liên quan giữa boron với chuyển hóa xương và viêm xương khớp nhưng cần thêm bằng chứng để xác định vai trò của boron đối với sức khỏe xương và khớp.

Vì vậy, để duy trì sức khỏe xương khi lớn tuổi, chế độ ăn cần đa dạng, cung cấp đầy đủ protein, canxi, vitamin D cùng các dưỡng chất cần thiết khác. Hoạt động thể chất phù hợp cũng góp phần duy trì sức khỏe và khả năng vận động.

3. Ăn quả lê thế nào để phù hợp?

Lê có thể ăn trực tiếp như một món phụ hoặc kết hợp với các thực phẩm khác trong khẩu phần hằng ngày.

Nếu quả lê bảo đảm an toàn thực phẩm, có thể ăn cả vỏ sau khi rửa sạch. Một số hợp chất có hoạt tính sinh học được tìm thấy ở phần vỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa ăn cả vỏ sẽ tạo ra một tác dụng phòng bệnh cụ thể.

Người gặp khó khăn khi nhai hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể gọt vỏ và cắt nhỏ quả lê để dễ ăn hơn.

Không có bằng chứng chắc chắn cho thấy phải ăn lê vào một thời điểm cụ thể trong ngày mới hấp thu được nhiều dưỡng chất hơn. Vì vậy, có thể lựa chọn thời điểm ăn phù hợp với thói quen sinh hoạt và tổng khẩu phần.

Nên ưu tiên ăn lê nguyên quả thay vì chỉ uống nước ép nếu muốn tận dụng chất xơ. Khi ép lấy nước, một phần chất xơ có thể bị loại bỏ.

4. Những lưu ý khi ăn quả lê

Lê có thể là một lựa chọn trái cây phù hợp trong chế độ ăn của người cao tuổi. Tuy nhiên, lượng ăn cần được cân đối với tổng khẩu phần trong ngày và các loại trái cây khác.

Người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải loại bỏ lê khỏi chế độ ăn. Có thể ăn lê nguyên quả với khẩu phần phù hợp và tính lượng carbohydrate từ trái cây vào tổng khẩu phần. Ưu tiên quả nguyên thay vì nước ép cũng giúp giữ lại chất xơ.

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên điều chỉnh lượng lê tùy khả năng dung nạp. Lê chứa chất xơ và một số loại đường như fructose, sorbitol; ở một số người, ăn lượng lớn có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu tiêu hóa.

Nhìn chung, quả lê giàu nước, có chất xơ và cung cấp vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất thực vật. Ăn lê góp phần vào chế độ dinh dưỡng đa dạng nhưng không nên kỳ vọng một loại trái cây đơn lẻ có thể chống lão hóa, phòng loãng xương hay ngăn ngừa thoái hóa khớp. Sức khỏe lâu dài phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, hoạt động thể chất và lối sống.















