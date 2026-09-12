Mẹo uống cà phê sáng giúp tăng hiệu quả giảm cân, giảm mỡ bụng

1. Lợi ích khi uống cà phê với thực phẩm giàu protein

Rất nhiều người thích bắt đầu ngày mới với một tách cà phê. Khi dùng kèm cà phê với một bữa sáng giàu protein sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn, tăng cường sự tỉnh táo và cải thiện hiệu suất tập luyện.

Uống cà phê kèm với thực phẩm giàu protein giúp giảm cân, giảm mỡ bụng

Uống cà phê với bữa sáng giàu protein giúp tăng hiệu quả giảm cân. Ảnh minh họa AI

Việc kết hợp tiêu thụ protein và cà phê có thể giúp giảm cân. Một số nghiên cứu cho thấy ăn nhiều protein có thể giảm mỡ cơ thể đồng thời ngăn ngừa mất cơ. Bảo toàn khối lượng cơ bắp rất quan trọng vì nhiều cơ bắp hơn cho phép cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi nghỉ ngơi.

Protein cũng giúp tăng cảm giác no và làm giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, acid chlorogenic (một hợp chất tự nhiên có trong cà phê) đã được chứng minh là giúp giảm mỡ bụng bằng cách tăng lượng năng lượng tiêu hao và khả năng đốt cháy chất béo dư thừa.

Nâng cao hiệu suất tập luyện

Protein đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phục hồi và tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp sửa chữa mô cơ và thúc đẩy sự phát triển cơ bắp.

Caffeine (hợp chất hoạt tính chính trong cà phê) đã được chứng minh là giúp cải thiện sức bền, hỗ trợ co cơ và làm chậm sự mệt mỏi của cơ bắp ở cả người tập luyện và người không tập luyện.

Nghiên cứu cho thấy, những người hoạt động thể chất nên tiêu thụ caffeine 60 phút trước khi tập luyện vì nồng độ caffeine trong máu đạt đỉnh điểm sau 60 phút. Nếu tham gia các bài tập kéo dài, việc tiêu thụ caffeine trong khi tập luyện có lợi hơn là trước đó vì nó giúp chống lại sự mệt mỏi.

Tăng sự tỉnh táo, tập trung và nhận thức

Cả cà phê và protein đều giúp tăng cường chức năng nhận thức. Caffeine trong cà phê hoạt động như một chất kích thích giúp tăng sự tỉnh táo, tập trung và thời gian phản xạ. Nó đạt được điều này bằng cách ngăn chặn các thụ thể adenosine trong não, làm chậm cảm giác mệt mỏi.

Một số nghiên cứu cho thấy, lượng protein nạp vào cao hơn có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn. Lượng protein đầy đủ là cần thiết để sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh giúp truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh trong cơ thể.

2. Các thực phẩm giàu protein tốt nên kết hợp cùng cà phê

Để có một bữa sáng giàu protein kèm với tách cà phê nên cân nhắc bổ sung các thực phẩm giàu protein như:

Phô mai tươi (1 cốc): 24 g protein

Sữa chua Hy Lạp (1 cốc khoảng 200 g ): 20 g

Trứng (1 quả lớn): 6 g

Đậu phụ (nửa cốc): 22 g

Một cách khác là thêm bột protein trực tiếp vào tách cà phê. Hầu hết các loại bột protein (dù được làm từ whey, đậu Hà Lan hay đậu nành) đều chứa 20 - 30 g protein trong một khẩu phần.

Bột protein thích hợp cho vào các loại cà phê đá hoặc cà phê xay giúp tạo nên kết cấu mịn màng và béo ngậy. Nếu thích cà phê nóng nên tránh cho bột trực tiếp vào cốc mà nên khuấy một lượng nhỏ bột protein với sữa ở nhiệt độ phòng trước khi cho vào cà phê hoặc sử dụng máy tạo bọt cầm tay để tránh vón cục.

Lưu ý: Một trong những nhược điểm chính của việc uống cà phê cùng bữa ăn là khả năng cản trở sự hấp thụ khoáng chất, đặc biệt là sắt. Nếu uống ba tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nồng độ ferritin, loại protein chịu trách nhiệm lưu trữ sắt trong cơ thể. Một yếu tố khác cần xem xét là nguy cơ nhiễm kim loại nặng trong bột protein nên cần phải chọn các loại bột protein đã được kiểm nghiệm để đảm bảo không có tạp chất và chất gây ô nhiễm.