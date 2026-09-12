Bé gái 13 tuổi phát hiện thoát vị đĩa đệm nặng từ dấu hiệu nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thoát vị đĩa đệm ở trẻ 13 tuổi diễn tiến suốt một năm

Bé Y.T., 13 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, bị đau vùng thắt lưng lan xuống chân trái khoảng một năm. Gia đình đã nhiều lần cho bé điều trị bằng thuốc nhưng triệu chứng không cải thiện, ngược lại ngày càng nặng hơn.

Trước khi nhập viện, bé xuất hiện tê yếu chân trái, đi lại khó khăn, cơn đau ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày. Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh xác định bé bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng từ L3 đến S1, chèn ép các rễ thần kinh L4, L5 và S1 bên trái.

Đây là tình trạng hiếm gặp ở độ tuổi của bé và cũng là ca bệnh nhiều thách thức do người bệnh có cân nặng 103 kg cùng nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm như đái tháo đường type 2, thiếu máu thiếu sắt, rối loạn đông máu, rối loạn chuyển hóa lipid và các rối loạn chuyển hóa khác.

Những yếu tố này làm tăng nguy cơ trong quá trình gây mê, phẫu thuật cũng như hồi phục sau mổ. Trước khi can thiệp, ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh phối hợp với các chuyên khoa liên quan đánh giá toàn diện, kiểm soát bệnh lý nền và tối ưu thể trạng cho bé nhằm đảm bảo cuộc phẫu thuật diễn ra an toàn.

Hình ảnh quá trình phục hồi của bệnh nhân 13 tuổi bị thoát vị đĩa đệm. Ảnh: BVCC

Thoát vị đĩa đệm chèn ép nhiều rễ thần kinh

Sau hội chẩn, ê-kíp do ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, trực tiếp thực hiện quyết định áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi lấy nhân nhầy qua lỗ liên hợp.

Đây là phương pháp điều trị ít xâm lấn, cho phép bác sĩ tiếp cận chính xác vị trí thoát vị, giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép mà vẫn bảo tồn tối đa cấu trúc cột sống, qua đó giúp giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau 5 ngày, bé giảm rõ rệt cơn đau vùng thắt lưng, sức cơ chi dưới cải thiện tốt, có thể tự đi lại và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Thoát vị đĩa đệm ở trẻ không nên xem nhẹ đau lưng kéo dài

Theo ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, thoát vị đĩa đệm ở trẻ em và thanh thiếu niên là bệnh lý không thường gặp nhưng thực tế lâm sàng cho thấy số ca đang có xu hướng gia tăng.

Nhiều người vẫn nghĩ đau lưng ở trẻ chỉ liên quan đến quá trình tăng trưởng hoặc ngồi học nhiều. Tuy nhiên, nếu trẻ đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc đi lại khó khăn, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý cột sống cần được điều trị kịp thời. Phát hiện sớm giúp tăng hiệu quả điều trị bảo tồn, hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh kéo dài và tránh phải can thiệp khi bệnh đã tiến triển nặng.

Trường hợp bé Y.T. cho thấy không nên chủ quan với những cơn đau lưng kéo dài ở trẻ, đặc biệt khi triệu chứng đi kèm đau lan xuống chân, tê yếu hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Phòng bệnh thoát vị đĩa đệm ở người trẻ

Bác sĩ Vũ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm hơn đến sức khỏe cột sống của trẻ thông qua việc duy trì cân nặng phù hợp, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và khuyến khích trẻ vận động thường xuyên.

Trẻ cũng cần hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài, đồng thời được hướng dẫn giữ đúng tư thế khi học tập, sử dụng thiết bị điện tử và mang cặp sách. Những biện pháp này giúp giảm áp lực lên cột sống và góp phần phòng ngừa các bệnh lý cơ xương khớp từ sớm.

Khi trẻ xuất hiện đau lưng kéo dài, đặc biệt nếu đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân, hạn chế vận động hoặc cơn đau ảnh hưởng đến sinh hoạt, phụ huynh không nên tự điều trị kéo dài mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Việc điều trị thành công cho bé gái 13 tuổi bị thoát vị đĩa đệm nặng, đồng thời có nhiều yếu tố nguy cơ và bệnh lý nội khoa phức tạp, cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá toàn diện trước phẫu thuật. Với sự phối hợp đa chuyên khoa và các kỹ thuật nội soi cột sống, những trường hợp bệnh lý cột sống phức tạp ở người bệnh trẻ vẫn có thể được điều trị phù hợp, giúp cải thiện chức năng vận động và chất lượng sống.