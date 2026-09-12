Ăn rau tưởng tốt nhưng vẫn có thể 'rước họa' nếu mắc 5 sai lầm này

Người tiểu đường không cần kiêng hoàn toàn rau củ chứa tinh bột

Khoai tây, ngô, bí đỏ và một số loại củ quả khác chứa lượng carbohydrate đáng kể. Điều này khiến chúng có thể ảnh hưởng đến đường huyết sau ăn, đặc biệt khi khẩu phần lớn hoặc được kết hợp với nhiều nguồn tinh bột khác trong cùng bữa.

Tuy nhiên, gọi nhóm thực phẩm này là “không có lợi cho người tiểu đường” là chưa chính xác. Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn rau củ chứa tinh bột với lượng phù hợp. Điều quan trọng là tính tổng lượng carbohydrate trong cả bữa ăn và kiểm soát khẩu phần. Phụ Nữ Mới khẳng định.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn khoai tây, ngô hay bí đỏ, người bệnh có thể tăng tỷ lệ các loại rau không chứa nhiều tinh bột như bông cải xanh, súp lơ, dưa chuột, xà lách, cải xanh, ớt chuông… Những thực phẩm này thường có lượng carbohydrate thấp hơn và cung cấp thêm chất xơ, vitamin, khoáng chất cho khẩu phần.

Ăn nhiều rau vẫn có thể đầy hơi, chướng bụng

Nếu sau một bữa nhiều rau bạn cảm thấy bụng căng tức, nhiều hơi, chưa chắc hệ tiêu hóa đang “phản ứng” với rau theo nghĩa bất thường. Một số loại rau chứa các carbohydrate và chất xơ có thể được vi khuẩn đường ruột lên men, từ đó tạo khí trong quá trình tiêu hóa.

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ và bắp cải là những thực phẩm có thể gây đầy hơi ở một số người. Mức độ khó chịu tùy thuộc vào loại thực phẩm, khẩu phần và khả năng dung nạp của từng người. VTC News đưa tin.

Cách xử lý không nhất thiết là loại bỏ hoàn toàn rau họ cải. Có thể bắt đầu với lượng nhỏ hơn, ăn chậm, nhai kỹ và lựa chọn cách chế biến phù hợp. Nếu tình trạng đầy hơi kéo dài hoặc kèm đau bụng, tiêu chảy, táo bón, sụt cân, người bệnh nên được đánh giá nguyên nhân thay vì tự ý cắt bỏ nhiều nhóm thực phẩm.

Người hay trào ngược cần chú ý những loại rau, gia vị dễ kích thích triệu chứng

Không phải rau củ nào cũng gây ợ nóng, nhưng một số thực phẩm có thể làm triệu chứng trào ngược trở nên rõ rệt ở từng người.

Cà chua và các món có nhiều cà chua thường được một số người mắc trào ngược ghi nhận là tác nhân làm triệu chứng khó chịu hơn. Hành, tỏi hoặc các món nhiều gia vị cay cũng có thể gây vấn đề ở những người nhạy cảm.

Điều này không đồng nghĩa người bị trào ngược phải kiêng toàn bộ cà chua, hành hay tỏi. Nếu nhận thấy một thực phẩm cụ thể thường xuyên khiến triệu chứng xuất hiện hoặc nặng hơn, có thể giảm khẩu phần và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Rau đóng hộp có thể chứa nhiều natri: đừng quên đọc nhãn

Rau đông lạnh hoặc đóng hộp không mặc nhiên kém lành mạnh hơn rau tươi. Vấn đề đáng quan tâm ở một số sản phẩm đóng hộp là lượng natri được bổ sung trong quá trình chế biến.

Ăn quá nhiều natri có thể góp phần làm tăng huyết áp, đặc biệt ở những người nhạy cảm với muối hoặc đang cần kiểm soát huyết áp và bệnh tim mạch. Vì vậy, khi mua rau đóng hộp, nên đọc bảng thành phần và ưu tiên sản phẩm ít natri hoặc “không thêm muối” nếu có.

Với một số loại rau đóng hộp, việc để ráo và tráng qua nước có thể giúp giảm một phần natri trên bề mặt, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn lượng muối đã có trong sản phẩm.

Bệnh thận không phải cứ ăn rau là phải kiêng kali

Kali là khoáng chất cần thiết cho cơ thể, nhưng ở một số người mắc bệnh thận, khả năng đào thải kali bị suy giảm. Khi đó, bác sĩ có thể yêu cầu kiểm soát lượng kali trong khẩu phần tùy theo chức năng thận và kết quả xét nghiệm.

Một số thực phẩm thực vật như khoai tây, cà chua và rau lá xanh có thể chứa lượng kali tương đối cao. Tuy nhiên, không nên từ thông tin này suy ra rằng tất cả người bệnh thận đều phải tránh những loại rau trên.

Nhu cầu kiểm soát kali phụ thuộc vào từng người. Người bệnh nên dựa vào hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, thay vì tự xây dựng một danh sách “rau cấm”. Trong một số trường hợp, cách sơ chế và chế biến cũng có thể được tư vấn để điều chỉnh lượng kali đưa vào khẩu phần.

Bác sĩ Đoàn Thu Hồng, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam chia sẻ trên VnExrpess cho rằng: Điều quan trọng nhất không phải là tìm một loại rau “tốt tuyệt đối” hay một danh sách rau “có hại”, mà là lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng dung nạp của mỗi người. Với người khỏe mạnh, đa dạng hóa các loại rau củ và ăn với khẩu phần hợp lý là cách đơn giản để tăng chất xơ, vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn. Với người mắc bệnh lý đặc thù như đái tháo đường, bệnh thận, IBS hoặc trào ngược dạ dày - thực quản, chế độ ăn nên được cá thể hóa thay vì kiêng khem cực đoan.

2 thói quen ăn uống tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư GĐXH - Nếu lặp lại thường xuyên hoặc xử lý thực phẩm không đúng cách, những việc tưởng nhỏ này có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.