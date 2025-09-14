Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này
GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.
Bông hẹ - Món ngon giúp hỗ trợ 'thải độc gan'
Bông hẹ chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, giúp cải thiện nhu động đường tiêu hóa, trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, hẹ cũng có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Bản thân cây rau hẹ chứa một nguồn vitamin A lớn, do đó nếu bạn ăn thường xuyên có thể giúp dưỡng nhan, đẹp da, sáng mắt. Đồng thời cải thiện thị lực, làm ẩm phổi, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm, cảm lạnh, hen suyễn... Hẹ cũng tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.
Món ngon với bông hẹ giúp hỗ trợ thải độc gan
