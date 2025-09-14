Mới nhất
Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Chủ nhật, 14:26 14/09/2025 | Ẩm thực 360
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Bông hẹ - Món ngon giúp hỗ trợ 'thải độc gan'

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 1.
Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 2.

Bông hẹ chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, giúp cải thiện nhu động đường tiêu hóa, trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, hẹ cũng có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Bản thân cây rau hẹ chứa một nguồn vitamin A lớn, do đó nếu bạn ăn thường xuyên có thể giúp dưỡng nhan, đẹp da, sáng mắt. Đồng thời cải thiện thị lực, làm ẩm phổi, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm, cảm lạnh, hen suyễn... Hẹ cũng tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 3.

Thời gian ra hoa của cây hẹ rất ngắn, chỉ mất khoảng 10 ngày từ lúc nhú bông đến khi nở. Sau khoảng thời gian đó, cuống hoa sẽ dày và cứng hơn, hương vị mất đi độ tươi ngon đặc trưng. Hoa hẹ được ví von như một "phiên bản giới hạn" của mùa thu. Chúng bắt đầu từ những cuống mỏng manh mọc ra từ cây hẹ, ở đầu mỗi cuống hẹ sẽ mang một tán hoa được bao phủ bởi một lớp màng mỏng chứa bên trong là những bông hoa chưa nở, màu trắng xanh. Chúng giòn và mọng nước. Tuy mỏng manh, nhưng hương thơm nồng nàn quyến rũ. Cắn một miếng, vị cay nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi, tiếp theo là vị ngọt thanh mát độc đáo thấm đẫm vòm miệng, để lại dư vị ấn tượng.

Món ngon với bông hẹ giúp hỗ trợ thải độc gan

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 4.

Tôm và mực xào bông hẹ: Tôm và mực ngọt, được xào cùng bông hẹ và hành tây ăn không ngán.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 5.

Bông hẹ xào thịt bò: Món xào này vừa đơn giản vừa ngon miệng, lại giúp phòng cảm cúm, trị ho. Trong mùa lạnh, bạn hãy làm thường xuyên nhé.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 6.

Thịt heo nướng hẹ: Thịt heo ướp cùng tương miso và lá hẹ vừa thơm, vừa đậm đà sẽ làm bữa cơm hấp dẫn hơn hẳn.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 7.

Măng tươi xào bông hẹ: Món xào với măng và bông hẹ giòn, chế biến khá đơn giản, bổ sung thêm trong thực đơn nhà bạn một món ngon, dễ làm.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 8.

Giá hẹ xào thịt bò: Giá ngọt, thêm vị thơm nồng của hẹ, xào cùng với thịt bò sẽ cho bữa cơm của bạn một món mặn ngon miệng.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan,với loại rau độc đáo này - Ảnh 9.

Mỳ hoành thánh lá hẹ: Khác với hoành thánh nước, mỳ hoành thánh khô được ăn cùng với thịt xá xíu, chan nước sốt thơm mùi tỏi, cùng bát súp, giá và không thể thiếu lá hẹ.

Loại quả được coi là "vua của các loại rau", hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngonLoại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Cà tím là một trong những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới. Ở Ấn Độ, chúng được coi là “vua của các loại rau”.

Loại quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết, vừa giúp giữ dáng đẹp da, vừa siêu dinh dưỡng lại dễ dàng chế biếnLoại quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết, vừa giúp giữ dáng đẹp da, vừa siêu dinh dưỡng lại dễ dàng chế biến

GĐXH - Lợi ích nổi bật nhất của loại quả này là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các hợp chất trong lặc lè, đặc biệt là charantin, vicine và polypeptide-p, có tác dụng tương tự như insulin, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.

 

Cùng chuyên mục

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Ẩm thực 360 - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù có vẻ ngoài khiêm tốn, khoai sọ thực sự là một "siêu thực phẩm" giá rẻ mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày nhờ hàm lượng tinh bột kháng nhiều trong loại củ này.

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Bí đỏ là loại quả quen thuộc, giàu dinh dưỡng đang vào mùa ngon nhất. Nhiều người lại mắc sai lầm khi bảo quản bí đỏ sau khi đã cắt, khiến thực phẩm này nhanh hỏng, mất chất và phải bỏ đi rất lãng phí.

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH – Món bánh này không chỉ ngon mà còn giúp cải thiện thị lực và ổn định huyết áp. Chỉ bằng những nguyên liệu dễ kiếm cùng loại quả mùa thu này, hãy cùng trổ tài vào bếp và chiêu đãi cả nhà.

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

Ăn - 5 ngày trước

GĐXH – Mùa thu là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi do thay đổi thời tiết, gan phải làm việc nhiều hơn để thải độc. Khám phá 5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn

Ẩm thực 360 - 1 tuần trước

Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lên ông bà, tổ tiên.

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360 - 1 tuần trước

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hương

Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hương

Ăn - 1 tuần trước

GĐXH - Theo sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam, mâm cúng thần linh, gia tiên Rằm tháng 7 trong nhà gồm lễ vật dâng gia tiên với hương, hoa, rượu, xôi, vàng mã, quần áo giấy, cùng mâm cỗ mặn không thể thiếu gà luộc được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt.

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360 - 1 tuần trước

GĐXH - Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, gắn kết các thế hệ trong ngôi nhà Việt.

Mâm cỗ chay ngày Rằm tháng 7 của mẹ đảm Hà Nội gồm những món chay ngon nào?

Mâm cỗ chay ngày Rằm tháng 7 của mẹ đảm Hà Nội gồm những món chay ngon nào?

Ẩm thực 360 - 1 tuần trước

GĐXH - Mâm cỗ chay ngày Rằm của chị Vũ Thu Hương được bày biện tinh tế, thanh tịnh lại đủ đầy, gửi gắm ước nguyện bình an và gìn giữ nét đẹp truyền thống Việt.

Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc

Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc

Ẩm thực 360 - 1 tuần trước

GĐXH - Tháng 9, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chuẩn bị mâm cơm “yêu nước” đặc biệt, gói trọn hương vị truyền thống và niềm tự hào dân tộc.

