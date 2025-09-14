Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Thời gian ra hoa của cây hẹ rất ngắn, chỉ mất khoảng 10 ngày từ lúc nhú bông đến khi nở. Sau khoảng thời gian đó, cuống hoa sẽ dày và cứng hơn, hương vị mất đi độ tươi ngon đặc trưng. Hoa hẹ được ví von như một "phiên bản giới hạn" của mùa thu. Chúng bắt đầu từ những cuống mỏng manh mọc ra từ cây hẹ, ở đầu mỗi cuống hẹ sẽ mang một tán hoa được bao phủ bởi một lớp màng mỏng chứa bên trong là những bông hoa chưa nở, màu trắng xanh. Chúng giòn và mọng nước. Tuy mỏng manh, nhưng hương thơm nồng nàn quyến rũ. Cắn một miếng, vị cay nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi, tiếp theo là vị ngọt thanh mát độc đáo thấm đẫm vòm miệng, để lại dư vị ấn tượng.