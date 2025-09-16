Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết
GĐXH - Theo các nghiên cứu y học hiện đại, trong loại quả này có chứa các hợp chất charantin, polypeptid-P và vicine có tác dụng giảm huyết áp. Vì thế đây cũng là thực phẩm được khuyến nghị cho các bệnh nhân tăng huyết áp.
Vì sao mướp đắng tốt cho người cao huyết áp, giúp hạ đường huyết?
Mướp đắng chứa nhiều triterpenoids, polyphenol và flavonoid, ngoài ra nó cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp cân bằng đường huyết, ngăn ngừa các tế bào ung thư.
Ngoài ra, loại quả này có một số đặc tính hoạt động giống như insulin, đưa glucose vào các tế bào để tạo ra năng lượng, giúp các tế bào sử dụng đường một cách hiệu quả hơn. Chất lectin có trong mướp đắng qua việc tác động lên các mô ngoại vi giúp ngăn chặn sự thèm ăn, từ đó cũng giúp làm giảm nồng độ glucose trong máu.
Món ăn từ mướp đắng tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết
Mướp đắng kho
Mướp đắng xào trứng
Mướp đắng xào thịt bò
Mướp đắng kho thịt
Mướp đắng nhồi đậu hũ kho chay
Mướp đắng hấp trứng
Mướp đắng nhồi thịt kho
Khổ qua cà ớt
Canh mướp đắng cá thác lác
Canh gà mướp đắng
Gỏi mướp đắng chà bông
Canh mướp đắng hầm xương
Gỏi mướp đắng khô cá
Canh mướp đắng tôm tươi
Trà mướp đắng
Mứt mướp đắng
Mướp đắng ngâm nước mắm
Lẩu mướp đắng
Thịt trâu xào mướp đắng
Vịt kho mướp đắng
Mướp đắng ngâm giấm
Mướp đắng chiên
Cá rô kho tộ – ai cũng có thể kho nhưng thiếu mẹo này tay nghề giỏi mấy cũng mất ngonĂn - 43 phút trước
GĐXH - Cá rô kho tộ – ai cũng có thể kho nhưng thiếu mấy mẹo này thì tay nghề nội trợ giỏi mấy cũng mất hẳn đi cái ngon hương vị quê nhà trong từng miếng cá.
Mẹo xào thịt bò mềm, để nguội vẫn không daiĂn - 5 giờ trước
Thịt bò nếu xào sai cách sẽ bị dai và khô; để tránh gặp phải tình huống tệ hại đó, bạn cần lưu ngay vài bí quyết dưới đây.
Cháo cá ám - không chỉ đặc sản tinh hoa ẩm thực mà còn là món nhậu ngon đậm hồn Hà NộiĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Món đặc sản cháo cá ám (cháo ám) Hà Nội đúng chuẩn ăn rồi là muốn nhớ. Bên nồi cháo ám lục bục, cả nhà và khách vừa ăn, vừa suýt xoa nhắm rượu, hàn huyên...
Cá chẽm hấp kiểu Hoa – món ngon nhà hàng dễ làm tại nhà đãi kháchĂn - 11 giờ trước
GĐXH - Cá chẽm (cá vược) hấp kiểu Hoa dễ chinh phục khẩu vị, luôn nấu thành công, chỉ ăn một lần là nhớ mãi. Mỗi khi nhà có khách, hay muốn đổi món ăn cho cả nhà làm món cá chẽm hấp kiểu Hoa này thì cứ bưng món ra bàn là hết veo.
Làm vỏ bánh nướng mùa Trung thu: Đây là 'vũ khí' giúp hoa văn sắc nét, không bị xẹp, khi bánh 'lên dầu' sẽ mềm và thơm hơnĂn - 12 giờ trước
Nếu bạn từng làm bánh Trung thu thất bại do vỏ bánh không định hình được thì chắc chăn do thiếu "bộ khung" trong bột bánh. Liệu bạn có đoán được nguyên liệu giúp vỏ bánh nướng Trung thu định hình được là gì không?
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Món cá hấp tía tô lạ miệng, mang đến hương vị quê nhà bình dị. Món này dễ làm, không tốn nhiều thời gian nên ngày thường muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình hãy chọn món cá hấp tía tô này - vừa thơm ngon lạ miệng, vừa thêm một ký ức thật đẹp cho cả nhà quanh đĩa cá nóng hổi.
Lựu vào chính vụ, làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Ngoài ăn trực tiếp, bạn có thể thử làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết từ quả lựu vào chính vụ dưới đây.
Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại quả rẻ bèo này rất giàu kali. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.
6 món chay 'quen mà lạ'Ăn - 1 ngày trước
Mì Ý xốt kem, salad chanh dây, nấm xốt bơ tỏi, súp bí đỏ... sẽ trở nên mới mẻ, lạ miệng hơn khi được bổ sung vị béo ngậy từ sữa đặc thuần chay.
Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo nàyẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúngẨm thực 360
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.