Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết

Giúp bữa cơm chay thêm phần đặc sắc, mướp đắng nhồi đậu hũ kho chay sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn và cả gia đình đó! Đậu hũ được giã nhuyễn, trộn đều cùng nấm mèo, cà rốt và gia vị đến khi vừa ăn. Sau đó, đậu sẽ được nhồi vào từng khoanh mướp đắng rồi đem kho cho đến khi chín mềm. Đây chắc hẳn là một món vừa ngon vừa đơn giản mà bạn nên thử vào những ngày chay sắp tới để chiêu đãi cả nhà.