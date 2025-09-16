Mới nhất
Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết

Thứ ba, 10:28 16/09/2025
GĐXH - Theo các nghiên cứu y học hiện đại, trong loại quả này có chứa các hợp chất charantin, polypeptid-P và vicine có tác dụng giảm huyết áp. Vì thế đây cũng là thực phẩm được khuyến nghị cho các bệnh nhân tăng huyết áp.

Vì sao mướp đắng tốt cho người cao huyết áp, giúp hạ đường huyết?

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 1.

Mướp đắng là một loại thực phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất chống viêm. Mới đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mướp đắng có khả năng điều chỉnh mức đường trong máu. Vì thế đây cũng là thực phẩm được khuyến nghị cho các bệnh nhân tăng huyết áp.


Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 2.

Mướp đắng chứa nhiều triterpenoids, polyphenol và flavonoid, ngoài ra nó cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp cân bằng đường huyết, ngăn ngừa các tế bào ung thư.


Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 3.

Ngoài ra, loại quả này có một số đặc tính hoạt động giống như insulin, đưa glucose vào các tế bào để tạo ra năng lượng, giúp các tế bào sử dụng đường một cách hiệu quả hơn. Chất lectin có trong mướp đắng qua việc tác động lên các mô ngoại vi giúp ngăn chặn sự thèm ăn, từ đó cũng giúp làm giảm nồng độ glucose trong máu.

Món ăn từ mướp đắng tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết

Mướp đắng kho

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 4.

Là một món chay thơm ngon, mướp đắng kho dù kết hợp với loại gia vị hay nguyên liệu nào cũng đều cho ra thành phẩm vô cùng xuất sắc, ăn cùng cơm nóng là ngon khỏi bàn. Những quả mướp đắng được cắt thành khoanh hoặc cắt thành đoạn vừa ăn, sau đó sẽ được kho cùng các loại gia vị như tiêu, nước tương hoặc tương hột tuỳ thích. Ngoài ra, mướp đắng kho cùng với các loại nấm cũng cho vị ngọt thanh, hấp dẫn, ăn hoài mà không biết ngán.

Mướp đắng xào trứng

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 5.

Mướp đắng xào trứng dân dã, quen thuộc và là một món ăn nhanh - gọn - lẹ cho những ngày vội vã. Dù vậy, món ăn vẫn giữ được vị ngon và bắt cơm vô cùng. Khi xào với trứng, vị đắng của mướp được làm dịu lại. Thay vào đó, vị giòn ngon của mướp đắng kết hợp với bị béo, thơm của trứng, chấm cùng nước tương và ớt cắt lát là ngon hết sẩy!

Mướp đắng xào thịt bò

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 6.

Thêm phần dinh dưỡng cho món mướp đắng xào, thịt bò chính là một nguyên liệu tuyệt vời vừa bổ dưỡng, vừa ngọt thịt, khiến ai cũng phải thích món ăn này. Thịt bò được xào vừa chín tới, thịt vẫn mềm và không hề bị dai. Hơn nữa, chất ngọt của thịt bò giúp mướp đắng thêm ngon hơn nữa. Món xào ngon nhất khi còn nóng và ăn kèm với cơm đó, bạn nên thử nha!

Mướp đắng kho thịt

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 7.

Thịt được kho cho đến khi mềm, thơm. Nước kho thịt được nêm nếm đậm đà xen lẫn chút béo nhẹ ngấm vào mướp đắng, giúp chúng không còn vị đắng nhiều nữa. Vào những ngày mưa lạnh, có một nồi mướp đắng kho thịt để ăn cùng với cơm thì còn gì bằng bạn nhỉ!

Mướp đắng nhồi đậu hũ kho chay

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 8.

Giúp bữa cơm chay thêm phần đặc sắc, mướp đắng nhồi đậu hũ kho chay sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn và cả gia đình đó! Đậu hũ được giã nhuyễn, trộn đều cùng nấm mèo, cà rốt và gia vị đến khi vừa ăn. Sau đó, đậu sẽ được nhồi vào từng khoanh mướp đắng rồi đem kho cho đến khi chín mềm. Đây chắc hẳn là một món vừa ngon vừa đơn giản mà bạn nên thử vào những ngày chay sắp tới để chiêu đãi cả nhà.

Mướp đắng hấp trứng

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 9.

Thay vì xào với trứng, bạn có thể hấp trứng cùng với mướp đắng tạo thành một món hấp mới lạ mà lại rất thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Mướp đắng được nạo hết phần ruột, cho trứng đã được nêm nếm gia vị vào và hấp đến khi chín mềm, dậy mùi thơm. Từng lát trứng được cắt ra, xếp vào dĩa bắt mắt và rưới một lớp dầu hào lên trên. Với phần trang trí đẹp mắt cũng như vị ngon, món mướp đắng hấp trứng chắc chắn sẽ khiến cả nhà bạn phải thích mê.

Mướp đắng nhồi thịt kho

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 10.

Với cả hai phiên bản mặn và chay, mướp đắng nhồi thịt kho sẽ giúp cho bữa cơm nhà bạn thêm đậm đà và cực hao cơm đó nha! Đối với phiên bản mặn, thịt bằm sẽ được nhồi vào từng khoanh mướp đắng rồi kho với nước tương cho đến khi dậy mùi thơm. Chẳng kém cạnh với món chay, phần thịt sẽ là hem chay, nấm tuyết cùng các gia vị kết hợp với nhau và kho với tương hột vô cùng hấp dẫn. Dù là món nào cũng có vị ngon riêng, bạn nên trổ tài làm thử nhé!

Khổ qua cà ớt

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 11.

Khổ qua cà ớt, cái tên nghe có vẻ thật lạ nhưng món ăn khi hoàn thành sẽ có hương vị thơm ngon, mới lạ mà ai nhìn thấy cũng phải thèm. Khổ qua và ớt sừng được nhồi thịt băm rồi hầm cùng huyết heo, da heo, đậu hũ cho ra hương vị ngọt thanh, đậm đà rất hấp dẫn. Ngoài ra, khổ qua cà ớt cũng có thể thực hiện thành món chay thơm ngon, ăn với cơm nóng là ngon vô cùng.

Canh mướp đắng cá thác lác

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 12.

Là một món canh quen thuộc trong những bữa cơm, canh mướp đắng cá thác lác hấp dẫn, ngọt và thanh mát chắc chắn sẽ khiến bữa ăn thêm ngon và bổ dưỡng đó. Thịt cá thác lác dai dai, đậm đà nhờ được nêm nếm vừa phải, nấu cùng mướp đắng giúp món canh có vị ngọt dịu, không quá đắng. Để thêm phần hấp dẫn, chuẩn bị thêm một chén nước mắm ớt để chấm cùng, ăn với cơm nóng và bún đều ngon, bạn nên thử nhé!

Canh gà mướp đắng

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 13.

Không chỉ có thịt heo, thịt gà khi kết hợp với mướp đắng cũng có thể tạo thành một món canh thơm ngon, dinh dưỡng mà ai cũng thích. Phần xương gà giúp nước canh có vị ngọt thanh, bổ dưỡng. Thịt gà lại mềm và thơm, kết hợp cùng mướp đắng giòn giòn rất hấp dẫn. Ăn với cơm và ăn liền khi nóng để cảm nhận được vị ngon rõ nhất của món canh bạn nhé!

Gỏi mướp đắng chà bông

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 14.

Là một món nhắm vừa dễ làm vừa rẻ, gỏi mướp đắng chà bông với hương vị mới lạ là một món ngon bạn nên thử làm để chiêu đãi cả nhà. Mướp đắng được ướp một lớp nước đá nên vẫn giữ được độ giòn, chà bông lại béo, đậm đà, kết hợp cùng mướp đắng tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Thưởng thức món ăn cùng một ly bia mát lạnh chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú lắm đây!

Canh mướp đắng hầm xương

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 15.

Vào những ngày thời tiết nắng nóng, cơ thể dễ bị mệt, một nồi canh mướp đắng hầm xương có thể sẽ giúp bạn thanh nhiệt, lấy lại sức khoẻ một cách nhanh chóng đó. Mướp đắng được hầm với xương cho đến khi chín mềm, chất ngọt của xương giúp món canh có vị thanh mát, đắng dịu rất hấp dẫn. Dùng ngay khi còn nóng, ăn kèm với cơm nóng và chấm với nước mắm ớt để món canh được ngon và tròn vị nhất nhé!

Gỏi mướp đắng khô cá

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 16.

Tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng, gỏi mướp đắng khô cá sẽ là một món vừa có thể ăn cơm, vừa có thể giúp bạn nhấm nháp với bia lạnh mỗi khi rảnh rỗi đó! Cá khô được tẩm ướp gia vị và chiên đến khi vàng giòn, mướp đắng được cắt lát mỏng nhưng vẫn giữ được độ giòn hấp dẫn. Hai nguyên liệu được trộn đều với nhau cùng một chút sốt mayonnaise rất hấp dẫn, vừa nhìn là đã muốn ăn ngay!

Canh mướp đắng tôm tươi

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 17.

Thêm một nguyên liệu nữa để bạn kết hợp cùng mướp đắng, tôm tươi với phần thịt chắc, ngọt, dai nhẹ sẽ khiến món canh thêm phần hấp dẫn. Canh mướp đắng tôm tươi có vị ngọt và màu sắc bắt mắt, hơn nữa, dinh dưỡng của món canh này rất dồi dào, giúp bữa cơm của bạn không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khoẻ nữa đó!

Trà mướp đắng

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 18.

Ngoài chế biến thành các món ăn, mướp đắng còn được ưu ái lựa chọn để chế biến thành một loại trà tốt cho sức khoẻ. Trà mướp đắng có vị đắng nhẹ khi uống nhưng hậu ngọt, rất thích hợp để bạn uống vào buổi sáng, khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng đó!

Mứt mướp đắng

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 19.

Không chỉ dừng lại ở trà, mướp đắng còn được các bà nội trợ sáng tạo thực hiện thành một món mứt mới lạ, thơm ngon, ai ăn cũng ghiền. Mứt có màu xanh pha chút nâu cánh gián đẹp mắt. Hơn nữa, mứt mướp đắng có độ dẻo, ngọt rất hài hoà mà chẳng hề bị đắng, vừa ăn vừa uống với nước trà thì ngon phải biết!

Mướp đắng ngâm nước mắm

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 20.

Giúp bạn có một món ăn kèm hấp dẫn, mướp đắng ngâm nước mắm mới lạ, đậm đà chắc chắn sẽ khiến nồi cơm nhà bạn nhanh vơi lắm đây. Mướp đắng vẫn giữ được độ giòn và đắng nhẹ, tuy nhiên, món ăn lại có nước mắm và chút ớt cay cay thấm vào nên mướp đắng dễ ăn hơn hẳn. Ăn kèm với cơm và những món mặn, món xào khác cũng rất ngon, bạn nên thử nhé!

Lẩu mướp đắng

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 21.

Luôn được yêu thích trong những bữa tiệc, lẩu mướp đắng với nước dùng ngọt thanh, tươi mát và nóng hổi khiến ai nhìn thấy cũng phải thèm. Nổi lẩu mướp đắng luôn sôi bùng, các nguyên liệu ăn kèm đều tươi ngon và hấp dẫn. Cho một ít bún tươi vào chén, gắp thêm mướp đắng và các loại đồ ăn rồi chan nước dùng và thưởng thức thì chẳng có món ngon nào sánh bằng nữa.

Thịt trâu xào mướp đắng

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 22.

Không chỉ có thịt bò, bạn có thể sử dụng thịt trâu để vào với mướp đắng để món xào thêm ngon và đậm đà hơn nữa. Thịt trâu không bị dai mà có độ mềm hoàn hảo, mướp đắng vẫn giữ được độ giòn và có vị đắng nhẹ. Để thêm phần đậm đà, chấm cùng nước tương và ớt cắt lát để món ăn thêm ngon bạn nhé!

Vịt kho mướp đắng

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 23.

Thêm một món kho ngon cho bạn trổ tài, vịt kho mướp đắng với hương vị mới lạ nhưng vẫn thơm ngon, đậm đà chắc chắn sẽ hao cơm lắm đây! Thịt vịt được sơ chế kỹ nên không còn mùi, hơn nữa, khi kho cùng mướp đắng và các gia vị nên có hương vị đậm đà, thơm ngon. Ăn cùng với cơm nóng là vô cùng hấp dẫn đó!

Mướp đắng ngâm giấm

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 24.

Để bữa ăn thêm ngon, mướp đắng được ngâm giấm cùng đường, tỏi, ớt sừng có vị chua ngọt rất hấp dẫn. Những miếng mướp đắng giòn, có vị chua ngọt xen lẫn, ăn kèm với món nào cũng thấy ngon.

Mướp đắng chiên

Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết - Ảnh 25.

Để ngày nghỉ không nhàm chán, hai món mướp đắng chiên thơm ngon như một món ăn vặt hấp dẫn mà bạn không thể chối từ. Từng miếng mướp đắng được cắt lát vừa phải, nhúng bột và chiên đến khi giòn rụm. Ngoài ra, mướp đắng chiên trứng cũng có vị béo, thơm và ngon không kém. Bạn nên vào bếp và trổ tài ngay nhé!

Phương Nghi (t/h)
