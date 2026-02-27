Phương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải Phong
GĐXH - Khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Không giới hạn", khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn cảnh báo: "Tôi đã để ý rồi đấy, dạo này có rất nhiều người mất tiền. Có những gia đình mất trắng cả khoản tiết kiệm".
Trước lời nhắc nhở ấy, Khải Phong chỉ bình thản đáp: "Thì vẫn xoay quanh câu chuyện lòng tham của con người thôi". Trang không giấu được lo lắng, nhắc anh đừng mang ánh mắt lạnh lùng đó ra ngoài, kẻo có ngày bị người ta ghét mà không hay.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Khánh Linh lặng lẽ đưa tiền cho mẹ chồng tương lai, nhờ bà chuyển lại cho Lợi. Khi bà Thoa thắc mắc vì sao không đưa thẳng, Linh ngập ngừng nhưng chân thành: "Bác còn lạ gì tính anh ấy nữa, khó tính như ma ấy. Bác cầm số tiền này, bác đưa cho anh ấy rồi nói là tiền của bác cho anh ấy".
Dù bà Thoa ban đầu từ chối, Linh vẫn tha thiết năn nỉ. Cô chỉ mong Lợi vượt qua giai đoạn khó khăn để yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu. Bà Thoa không khỏi chạnh lòng, nghĩ rằng con trai mình thật có phúc mới gặp được người như Linh.
Không dừng lại ở đó, Linh còn mang đến một tin vui cuối năm nay gia đình sẽ có "song hỉ". Cô hào hứng đưa cho bà Thoa xem bức ảnh chụp Lam Anh và Kiên tối hôm trước – một khoảnh khắc đầy ẩn ý về chuyện trăm năm.
Trong khi đó, nhóm dân quân ngồi họp bên bàn nhậu. Giữa những tiếng cụng ly nặng trĩu, Phúc bất ngờ đưa ra quyết định sẽ vào Nam làm việc. Anh thừa nhận mình không thể gồng gánh thêm nữa, muốn rời lực lượng để lo cơm áo gạo tiền cùng vợ.
Quyết định ấy khiến Lợi lặng đi. Không chỉ là mất đi một người đồng đội, mà còn là mất đi một chỗ dựa tinh thần giữa lúc mọi thứ đang chông chênh.
Tập 15 phim "Không giới hạn" sẽ lên sóng lúc 21h ngày 27/2 trên VTV1.
