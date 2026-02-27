Mới nhất
Phương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải Phong

Thứ sáu, 11:26 27/02/2026
GĐXH - Khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Không giới hạn", khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn cảnh báo: "Tôi đã để ý rồi đấy, dạo này có rất nhiều người mất tiền. Có những gia đình mất trắng cả khoản tiết kiệm".

Trước lời nhắc nhở ấy, Khải Phong chỉ bình thản đáp: "Thì vẫn xoay quanh câu chuyện lòng tham của con người thôi". Trang không giấu được lo lắng, nhắc anh đừng mang ánh mắt lạnh lùng đó ra ngoài, kẻo có ngày bị người ta ghét mà không hay.

Khải Phong và những bí mật bất ngờ trong tập 15 không giới hạn - Ảnh 1.

Trang nhắc nhở Khải Phong khi thấy có những bí hiểm. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Khánh Linh lặng lẽ đưa tiền cho mẹ chồng tương lai, nhờ bà chuyển lại cho Lợi. Khi bà Thoa thắc mắc vì sao không đưa thẳng, Linh ngập ngừng nhưng chân thành: "Bác còn lạ gì tính anh ấy nữa, khó tính như ma ấy. Bác cầm số tiền này, bác đưa cho anh ấy rồi nói là tiền của bác cho anh ấy". 

Dù bà Thoa ban đầu từ chối, Linh vẫn tha thiết năn nỉ. Cô chỉ mong Lợi vượt qua giai đoạn khó khăn để yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu. Bà Thoa không khỏi chạnh lòng, nghĩ rằng con trai mình thật có phúc mới gặp được người như Linh. 

Không dừng lại ở đó, Linh còn mang đến một tin vui cuối năm nay gia đình sẽ có "song hỉ". Cô hào hứng đưa cho bà Thoa xem bức ảnh chụp Lam Anh và Kiên tối hôm trước – một khoảnh khắc đầy ẩn ý về chuyện trăm năm.

Khải Phong và những bí mật bất ngờ trong tập 15 không giới hạn - Ảnh 2.

Phúc quyết định rời đội dân quân khiến nhiều người bất ngờ, hụt hẫng. Ảnh VTV

Trong khi đó, nhóm dân quân ngồi họp bên bàn nhậu. Giữa những tiếng cụng ly nặng trĩu, Phúc bất ngờ đưa ra quyết định sẽ vào Nam làm việc. Anh thừa nhận mình không thể gồng gánh thêm nữa, muốn rời lực lượng để lo cơm áo gạo tiền cùng vợ. 

Quyết định ấy khiến Lợi lặng đi. Không chỉ là mất đi một người đồng đội, mà còn là mất đi một chỗ dựa tinh thần giữa lúc mọi thứ đang chông chênh.

Tập 15 phim "Không giới hạn" sẽ lên sóng lúc 21h ngày 27/2 trên VTV1.

Khải Phong và những bí mật bất ngờ trong tập 15 không giới hạn - Ảnh 3.Luật sư Khang bắt cóc con gái, tống tiền nhân tình

GĐXH - Khi bị cả Linh Chi và bà Tuyết biết được bộ mặt thật của mình, luật sư Khang (diễn viên Hồng Đăng) quẫn trí bắt cóc con gái của bà Tuyết để tống tiền.

Khải Phong và những bí mật bất ngờ trong tập 15 không giới hạn - Ảnh 4.Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025'

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025" với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động nghệ thuật và hướng tới cộng đồng.



