'Của để dành' đáng yêu của Cường Đô la

Thứ sáu, 10:13 30/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Cường Đô la từ khi kết hôn cùng Đàm Thu Trang, anh chọn sống kín tiếng bên tổ ấm nhỏ. Mới đây, nam doanh nhân 8X khoe "của để dành" là 3 con đáng yêu khiến ai cũng ghen tị.

Con gái Cường đô la - Đàm Thu Trang diện Hanbok xinh như công chúa Con gái Cường đô la - Đàm Thu Trang diện Hanbok xinh như công chúa

GĐXH - Con gái Cường đô la - Đàm Thu Trang trong chuyến đi đến Hàn Quốc đã mặc trang phục truyền thống Hanbok cùng mẹ. Cô bé được khen như tiểu công chúa, duyên dáng và đáng yêu.

Cường Đô la mới đây đã có dòng viết về "của để dành" là 3 con chung - riêng: "Hôm nay 3 bạn muốn ngủ cùng ba, mẹ Đàm Thu Trang chịu khó ngủ một mình nhé". Đi kèm dòng viết này là hình ảnh Subeo, Suchin, Sutin xinh xắn đáng yêu. Hiện tại, hình ảnh của con trai Cường Đô la nhận được lượt tương tác lớn từ mạng xã hội. Phần đa mọi người đều dành lời khen đến các con của nam doanh nhân.

Nhìn hình Cường Đô la ở bên các con đã khiến khán giả cảm thán về sự trưởng thành, chín chắn của anh. Từ một "thiếu gia phố núi" đào hoa của làng giải trí, hiện tại, anh đã trở thành một người chồng, người cha tốt.

Cường Đô la khoe "của để dành" đáng yêu.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết hôn từ năm 2018. Kể từ sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang luôn sát cánh bên chồng trong mọi khó khăn. Bên cạnh sự độc lập, tự chủ về tài chính, Đàm Thu Trang còn cùng Cường Đô la mở cơ sở kinh doanh để vun vén cho tương lai của cặp đôi.

Sau khi "trói" được người đàn ông đào hoa của làng Vbiz, một số người cho rằng Đàm Thu Trang "chuột sa chĩnh gạo" nhưng thực tế Đàm Thu Trang đã có được nhiều tài sản cho riêng mình. Cô kinh doanh nhà hàng và là KOLs hot.

Còn Cường Đô la sau khi có con, anh luôn dành thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, một người hâm mộ Cường Đô la đã viết: "Xưa cứ nghĩ anh Cường chỉ là thiếu gia nhưng giờ có gia đình và theo dõi anh thì em thấy rất ngưỡng mộ anh, một người đàn ông vừa chăm lo gia đình vừa công việc bận rộn. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và công ty ngày càng có nhiều dự án thành công hơn nữa".

'Của để dành' đáng yêu của Cường Đô la - Ảnh 3.

Cường Đô la bên vợ con.

Đúng như những gì người hâm mộ viết, ngoài công việc, anh chỉ muốn dành thời gian cho các con. Lúc đi nghỉ dưỡng, lúc ở nhà chăm sóc con và cùng các bé nô đùa; lúc anh sẵn sàng tranh thủ thời gian ít ỏi, lái xe đưa con ra biển chơi. Cường Đô la cũng không ngại cùng con chơi trò nghịch cát để lưu giữ tuổi thơ của con.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ýSubeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ý

GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.

