'Mùi phở' đang đuối sức ở các rạp phim Việt, sẽ bứt phá ở thị trường quốc tế?
GĐXH - "Mùi phở" đang tỏ ra đuối sức ở chặng đua phim Tết, tuy nhiên bộ phim vẫn còn cơ hội bứt phá ở thị trường quốc tế vào tháng 3 tới đây.
Những biến động mới nhất từ bảng xếp hạng phòng vé cho thấy thị trường phim Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh rõ nét hơn, khi khoảng cách giữa các nhóm phim bắt đầu được định hình bằng cả doanh thu lẫn nhịp độ suất chiếu. Trong bối cảnh đó, "Mùi phở" ghi nhận sự tụt hạng đáng chú ý khi rơi xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng ngày, sau thời gian giữ vị trí ổn định hơn ở những tuần trước.
Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến thời điểm 15h00 ngày 27/2, "Mùi phở" đạt doanh thu hơn 297 triệu đồng trong ngày, với hơn 3.420 vé bán ra và có tổng doanh thu hơn 35 tỷ đồng. Con số này đặt bộ phim ở vị trí thấp hơn so với nhiều tác phẩm khác đang chiếu cùng thời điểm. Vị trí thứ 7 cho thấy bộ phim đang giảm dần sức hút so với các bộ phim khác.
Trong khi đó, nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé trong ngày tiếp tục cho thấy ưu thế rõ rệt: "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành giữ ngôi đầu bảng với doanh thu gần 10 tỷ đồng, "Báu vật trời cho" theo sau với hơn 2,6 tỷ đồng, "Nhà ba tôi một phòng" đứng thứ ba, đạt hơn 1,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, top 3 phòng vé vẫn không thay đổi, phản ánh sự ổn định của những phim đã tạo được tệp khán giả vững chắc.
Trong khi đang có dấu hiệu chững lại tại các rạp phim trong nước, "Mùi phở" còn có thêm cơ hội bứt phá ở thị trường quốc tế. Theo Deadline, hãng 3388 Films sẽ phát hành "Mùi phở" ở thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Hãng Lotte Entertainment của Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm phát hành phim tại các thị trường quốc tế khác.
Kể từ khi chính thức công chiếu vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, "Mùi phở" đã cùng với một số phim Việt khác tạo nên cuộc đua hấp dẫn ở các rạp chiếu trong toàn quốc. Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng chính thức lên tiếng về những phản hồi xung quanh tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà ông tham gia diễn xuất. Từ một người gắn bó gần như cả cuộc đời với sân khấu truyền thống, "Mùi phở" mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Xuân Hinh. Ông rất tích cực và đầy năng lượng trong hoạt động cinetour giao lưu với khán giả khắp các tỉnh thành.
Trong thời gian tới, cùng với tập thể ê-kíp, nghệ sĩ kỳ cựu Xuân Hinh cũng đang tràn đầy hi vọng vào hành trình mới, vươn tầm quốc tế của "Mùi phở", để thông qua ngôn ngữ điện ảnh, một lần nữa có dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế về phở, và sâu xa hơn là câu chuyện giữ nghề, truyền nghề, lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa Việt.
Á hậu quê Gia Lai gây chú ý khi cả gia đình đều là bác sĩGiải trí - 17 phút trước
GĐXH - Nữ bác sĩ quê Gia Lai - Đinh Y Quyên là Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025 gây chú ý khi sinh ra trong gia đình có bố và các chị em đều theo ngành Y.
Ảnh khai xuân viên mãn của gia đình Cường Đô la - Đàm Thu TrangGiải trí - 55 phút trước
GĐXH - Cường Đô la - Đàm Thu Trang mới đây đã khai xuân ở công ty trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt, 2 con của họ xinh xắn, đáng yêu khiến ai cũng chú ý.
Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức HuyGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy sáng 27/2 đã làm đám hỏi ở quê nhà cô dâu trong không khí ấm cúng.
Bị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với "Thần chết", Thành đã lấy được thêm cho mẹ mình 5 năm tuổi thọ nhưng rồi phải làm lại từ đầu vì giao kèo đã bị lộ.
Phương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải PhongXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo.
Luật sư Khang bắt cóc con gái, tống tiền nhân tìnhXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Khi bị cả Linh Chi và bà Tuyết biết được bộ mặt thật của mình, luật sư Khang (diễn viên Hồng Đăng) quẫn trí bắt cóc con gái của bà Tuyết để tống tiền.
Phó TGĐ ngân hàng vừa có tiết mục văn nghệ viral MXH Việt từng là MC nổi tiếngGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Phó TGĐ ngân hàng ACB - Nguyễn Khắc Nguyện vừa có tiết mục văn nghệ ở công ty đã viral khắp mạng xã hội. Được biết, trước là một lãnh đạo ngân hàng, anh là MC rất nổi tiếng trong làng giải trí Việt.
NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Hẹn gặp NSƯT Chí Trung những ngày cuối năm, ông ngồi đối diện chúng tôi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và cách nói chuyện sắc sảo, thẳng và không vòng vo.
Tin vui ở tuổi 27 của nữ diễn viên 'Hương vị tình thân'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Sau gần 2 năm kết hôn với doanh nhân Thành Nam, diễn viên Nguyễn Bích Thủy hạnh phúc thông báo chuẩn bị đón thành viên mới.
'Giao diện' hài hước của Huy Trần và con gái trong ngày đặc biệt của Ngô Thanh VânGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trong tiệc sinh nhật bất ngờ do Huy Trần tổ chức. Hình ảnh ông xã và con gái đầu lòng của nàng "đả nữ" khiến fan thích thú.
'Giao diện' hài hước của Huy Trần và con gái trong ngày đặc biệt của Ngô Thanh VânGiải trí
GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trong tiệc sinh nhật bất ngờ do Huy Trần tổ chức. Hình ảnh ông xã và con gái đầu lòng của nàng "đả nữ" khiến fan thích thú.