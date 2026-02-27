Mới nhất
'Mùi phở' đang đuối sức ở các rạp phim Việt, sẽ bứt phá ở thị trường quốc tế?

Thứ sáu, 15:42 27/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Mùi phở" đang tỏ ra đuối sức ở chặng đua phim Tết, tuy nhiên bộ phim vẫn còn cơ hội bứt phá ở thị trường quốc tế vào tháng 3 tới đây.

Những biến động mới nhất từ bảng xếp hạng phòng vé cho thấy thị trường phim Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh rõ nét hơn, khi khoảng cách giữa các nhóm phim bắt đầu được định hình bằng cả doanh thu lẫn nhịp độ suất chiếu. Trong bối cảnh đó, "Mùi phở" ghi nhận sự tụt hạng đáng chú ý khi rơi xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng ngày, sau thời gian giữ vị trí ổn định hơn ở những tuần trước.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến thời điểm 15h00 ngày 27/2, "Mùi phở" đạt doanh thu hơn 297 triệu đồng trong ngày, với hơn 3.420 vé bán ra và có tổng doanh thu hơn 35 tỷ đồng. Con số này đặt bộ phim ở vị trí thấp hơn so với nhiều tác phẩm khác đang chiếu cùng thời điểm. Vị trí thứ 7 cho thấy bộ phim đang giảm dần sức hút so với các bộ phim khác. 

'Mùi phở' đang đuối sức ở các rạp phim Việt, sẽ bứt phá ở thị trường quốc tế? - Ảnh 1.

"Mùi phở" rơi xuống vị trí Top 7 doanh thu phòng vé trong ngày tính tới thời điểm 15h00 ngày 27/2 (Theo thống kê của Box Office Vietnam).

Trong khi đó, nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé trong ngày tiếp tục cho thấy ưu thế rõ rệt: "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành giữ ngôi đầu bảng với doanh thu gần 10 tỷ đồng, "Báu vật trời cho" theo sau với hơn 2,6 tỷ đồng, "Nhà ba tôi một phòng" đứng thứ ba, đạt hơn 1,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, top 3 phòng vé vẫn không thay đổi, phản ánh sự ổn định của những phim đã tạo được tệp khán giả vững chắc.

Trong khi đang có dấu hiệu chững lại tại các rạp phim trong nước, "Mùi phở" còn có thêm cơ hội bứt phá ở thị trường quốc tế. Theo Deadline, hãng 3388 Films sẽ phát hành "Mùi phở" ở thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Hãng Lotte Entertainment của Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm phát hành phim tại các thị trường quốc tế khác.

Hành trình vươn tầm quốc tế cho &quot;Mùi phở&quot; - Ảnh 1.

Mùi phở gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh mùa phim Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Kể từ khi chính thức công chiếu vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, "Mùi phở" đã cùng với một số phim Việt khác tạo nên cuộc đua hấp dẫn ở các rạp chiếu trong toàn quốc. Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng chính thức lên tiếng về những phản hồi xung quanh tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà ông tham gia diễn xuất. Từ một người gắn bó gần như cả cuộc đời với sân khấu truyền thống, "Mùi phở" mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Xuân Hinh. Ông rất tích cực và đầy năng lượng trong hoạt động cinetour giao lưu với khán giả khắp các tỉnh thành.

Trong thời gian tới, cùng với tập thể ê-kíp, nghệ sĩ kỳ cựu Xuân Hinh cũng đang tràn đầy hi vọng vào hành trình mới, vươn tầm quốc tế của "Mùi phở", để thông qua ngôn ngữ điện ảnh, một lần nữa có dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế về phở, và sâu xa hơn là câu chuyện giữ nghề, truyền nghề, lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa Việt.

Phương Trang cảnh báo trước những "bí mật" của Khải PhongPhương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải Phong

GĐXH - Khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo.

Bị lộ giao kèo với "Thần chết", Thành "mất oan" 5 năm tuổi thọ của mẹBị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹ

GĐXH - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với "Thần chết", Thành đã lấy được thêm cho mẹ mình 5 năm tuổi thọ nhưng rồi phải làm lại từ đầu vì giao kèo đã bị lộ.

