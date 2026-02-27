Luật sư Khang bắt cóc con gái, tống tiền nhân tình

Trong tập 7 "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng, Luật sư Khang (Hồng Đăng) những tưởng sau khi phát hiện ra kế hoạch của Linh Chi (Hoàng Hà), hắn đã lấy lại được lòng tin của bà Tuyết (Quách Thu Phương). Nhưng có những điều đã nằm ngoài toan tính của Khang. Khi hắn dẫn tình trẻ đi ăn, vô tình đã bị bạn bà Tuyết bắt gặp. Người phụ nữ này ngay lập tức quay lại video của Khang với người tình và gửi cho bà Tuyết.



Chuyện Khang tán tỉnh các cô gái khác không phải lần đầu bà Tuyết biết nhưng bà vẫn không kìm nén được sự bực tức. Nhưng đấy không phải tất cả những gì xấu xa nhất của Khang mà bà Tuyết được biết.

Bà Tuyết trở về nhà với sự bực bội, người giúp việc đưa cho bà Tuyết một phong bì thư được chuyển đến cho bà. Khi bà Tuyết mở phong thư ra, những giấy tờ trong đó khiến bà choáng váng và hoàn toàn sụp đổ. Chân tướng của Khang hiện ra với giấy chứng nhận kết hôn của Khang với vợ và hình ảnh con gái của Khang.

Bà Tuyết sụp đổ khi biết rõ chân tướng của Khang. Ảnh VTV

Trước đó, khi Khang cùng bà Tuyết đi gặp thầy Lương 3 mắt, thầy đã bóng gió nói chuyện Khang có vợ nhưng Khang đã chối bay chối biến. Hoá ra bà Tuyết chỉ là kẻ ngốc trong mắt Khang, là cái mỏ vàng cho Khang đào. Bà Tuyết gào lên vì phẫn uất của kẻ bị lừa dối - bị gạt cả tình lẫn tiền. Trong cơn điên loạn của kẻ bị phản bội, bà gào lên trong điện thoại gọi Khang về gặp mình.

Nghe tiếng bà Tuyết qua điện thoại, Khang biết có chuyện không ổn. Hắn tìm cách xoa dịu bà bằng cách trở về nhà với bó hồng lớn trên tay, nói lời ngọt ngào với bà Tuyết. Nhưng hắn không ngờ chiếc mặt nạ của mình đã bị bà Tuyết phát hiện ra. Bà Tuyết cầm bó hoa hồng của Khang đập tới tấp vào mặt vào đầu hắn, vừa đập vừa la hét: "Đồ dối trá! Cút ra khỏi cuộc đời tao!".

Bà Tuyết trút cơn tức giận lên Khang. Ảnh VTV

Thấy bà Tuyết đánh mình và gào thét, Khang cũng không vừa, hắn gằn giọng đe doạ: "Cô điên à? Cô nên nhớ tôi vẫn còn giữ bản ghi âm...". Bà Tuyết tỏ ra không những không sợ lời đe doạ của hắn mà còn thách thức hắn: "Có bằng chứng trong tay chứ gì? Con này ăn chắc mặc bền lắm. Thử động đến con này xem xem đứa nào vào tù".

Hoá ra ngay từ khi bà Tuyết bị Khang lấy chiếc bút ghi âm ra doạ, bà đã phòng bị cho bản thân mình. Bà nói với Khang: "Ngay từ khi mày lấy cái bút ra doạ dẫm thì tao đã tính đường lui cho mày rồi".

Khang choáng váng khi nghe bà Tuyết nói bà đã đi gặp chính tay luật sư đối thủ tại văn phòng luật Khang làm việc và nhờ hắn giúp đỡ bà ngăn chặn các toan tính của Khang. Bà Tuyết cười vào mặt Khang: "Cùng lắm tao chỉ bị thao túng và giật dây thôi. Còn kẻ chủ mưu chính là mày".

Sau đó bà Tuyết ném trả chiếc nhẫn cầu hôn Khang trao cho bà hôm trước vào mặt hắn. Rồi bà hét vào mặt Khang, đuổi hắn ra khỏi nhà.

Bà Tuyết thách thức Khang vì dám đe dọa bà. Ảnh VTV

Khang, trong một phút, tất cả toan tính đã sụp đổ hết. Hắn không những bị bà Tuyết vạch trần mà còn bị Linh Chi lật tẩy. Hoá ra những bằng chứng hắn kết hôn và có con được chính Linh Chi gửi đến. Cô đã cài máy ghi âm vào xe ô tô của hắn và vô tình nghe được cuộc điện thoại của Khang với người vợ ở quê cho thấy đang nợ số tiền lớn và nhắm vào bà Tuyết để có tiền trả nợ.



Linh Chi không chỉ nắm được bí mật ấy của Khang mà còn cả những dối trá khác của hắn đó là sử dụng bằng giả. Cô đã dùng chính những điều này để trao đổi với Khang, buộc hắn phải đưa bản di chúc cuối cùng của bố cô ra cho cô. Bản di chúc này sau đó đã được Linh Chi sử dụng để đối phó với bà Tuyết.

Linh Chi đã khiến Khang phải đưa bản di chúc mà cha cô để lại. Ảnh VTV

Khang rơi vào cảnh túng quẫn và quyết định làm liều. Hắn đã bắt bé Chích Bông con gái bà Tuyết và đe doạ, tống tiền bà Tuyết. Khang yêu cầu bà Tuyết chuyển cho hắn số tiền giá trị bằng căn biệt thự bà hứa cho hắn trước đó.

Bà Tuyết không ngờ Khang dồn bà đến mức này nhưng việc hắn lấy Chích Bông ra đe doạ đánh đúng điểm yếu của bà Tuyết. Nhưng may mắn cho bà, khi Khang gọi điện thoại đến bà lại đang nói chuyện với Linh Chi. Với tình yêu dành cho em gái, Linh Chi cùng với Thành (Thanh Sơn) đã hỗ trợ bà Tuyết chống lại Khang.

Linh Chi và Thành cùng nhau giúp bà Tuyết đối phó với Khang. Ảnh VTV

Sau khi chuyển trước cho Khang 2 tỷ đồng, theo lời Linh Chi, bà Tuyết nói với hắn rằng bà sẽ mang thêm tiền mặt đến để chuộc con gái. Với khả năng về công nghệ, Linh Chi đã dò tìm được địa điểm của Khang. Tại đây, cùng với Thành và chú chó Coddy đã cứu được Chích Bông. Còn bà Tuyết đã nhận một nhát dao đâm của Khang khi hắn điên loạn trong khi chống trả lại nhóm Linh Chi và Thành.

Tuy nhiên, khi Khang ôm bọc tiền và bỏ chạy thì hắn đã bị Coddy lao đến cắn xé và chặn hắn lại.

Bà Tuyết bị Khang đâm trong quá trình giải cứu Chích Bông. Ảnh VTV

Khang sau đó đã bị công an bắt và điều tra. Bà Tuyết được đưa đi cấp cứu kịp thời. Chứng kiến tất cả những gì diễn ra, Linh Chi nói với bà Tuyết rằng cô sẽ không tố cáo bà với những bằng chứng cô có trong tay như trước đó đã nói. Cô cảm ơn bà Tuyết vì đã mang Chích Bông đến với mình, giờ đây cô bé chính là người thân duy nhất của cô.

Linh Chi cũng mong sau mọi chuyện, cô và bà Tuyết có thể sống thuận hoà. Nghe Linh Chi nói, bà Tuyết nghẹn ngào. Bà xấu hổ với những gì mình làm.

