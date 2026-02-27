Bị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 8 "Đồng hồ đếm ngược", với việc Khang vào tù, cứu được em gái Chích Bông, hận thù giữa Linh Chi và mẹ kế được hoá giải, nhiệm vụ đầu tiên của Thành với "Thần chết" đã được hoàn tất. Điều này đồng nghĩa với việc Thành đã lấy thêm được cho mẹ mình 5 năm tuổi thọ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 5 năm tuổi thọ của Thành sẽ giảm đi.

Nhưng tuổi thọ giảm đi không phải là mất mát đối với Thành vì điều anh đang cố gắng làm bây giờ là kéo dài thêm thời gian sống cho mẹ mình. Vì thế, Thành vô cùng vui sướng khi nhìn thấy số tuổi thọ của mình chỉ còn hơn 35 năm và mẹ anh thì có thêm 5 năm tuổi nữa.

Tuy nhiên, niềm vui của Thành không kéo dài. Chỉ ngay ngày hôm sau, khi mẹ Thành gọi điện thoại nói chuyện với anh, Thành thấy số ngày mẹ anh còn sống chỉ còn hơn 30 ngày. 5 năm tuổi Thành đổi cho mẹ trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Thành vui sướng hét lên khi thấy tuổi thọ của mình đã giảm đi 5 năm. Ảnh VTV

Thành hốt hoảng không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Hoá ra trước đó, Linh Chi mang đồ ăn sang cho Thành và cô đã vô tình đọc được cuốn nhật ký Thành viết về giao kèo của anh với "Thần chết", về việc đổi tuổi thọ cho mẹ và cô chính là nhiệm vụ đầu tiên của Thành. Linh Chi đã đọc được nên toàn bộ công sức của Thành trong nhiệm vụ đầu tiên đã bị tiêu huỷ, dẫn đến việc số ngày còn sống của mẹ Thành quay về lại từ đầu.

Linh Chi nói với Thành rằng vì cô phát hiện ra giao kèo dẫn đến việc 5 năm tuổi thọ của Thành bị trừ mà mẹ Thành vẫn không sống được thêm ngày nào nên cô sẽ trợ giúp anh hết mình ở những nhiệm vụ sau để bù đắp lại.

Linh Chi vô tình phát hiện ra giao kèo giữa Thành và thần chết. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thành trở về quê ở với mẹ. Hơn bao giờ hết, lúc này Thành rất lo lắng. 5 năm tuổi thọ đổi cho mẹ của anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu đã bị huỷ. Thành mong muốn thực hiện nhiệm vụ tiếp theo nhằm lấy thêm cho mẹ anh 5 năm tuổi thọ khác.

Trong lần trở về này, Thành đã gặp lại thầy giáo cũ và hoàn cảnh của thầy dường như có gì bất ổn. Nhưng Thành không ngờ thầy chính là nhiệm vụ thứ 2 mà "Thần chết" muốn anh thực hiện.

Khi nói chuyện với thầy, Thành phát hiện thầy còn sống được hơn 19 năm nữa. Điều này khiến Thành suy nghĩ rất nhiều vì theo bệnh án của thầy mà Thành biết, thầy bị ung thư đại tràng giai đoạn 4. Có gì đó rất khó hiểu ở đây nhưng Thành chưa tìm ra.

Nhiệm vụ thứ 2 của Thành chính là người thầy giáo cũ của mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, Linh Chi và bạn thân Mi Lan quyết định về quê sống. Linh Chi muốn cải tạo lại ngôi nhà của gia đình cô. Nhưng trong thời gian đó, cô cần thuê một nơi ở và Thành đã mời Linh Chi cùng bạn cô về ở nhà mình.

Tập 8 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 27/2 trên VTV3.

