Tin vui ở tuổi 27 của nữ diễn viên 'Hương vị tình thân'

Mới đây, diễn viên Nguyễn Bích Thủy đã gây chú ý với tin vui khi thông báo đang mang thai con đầu lòng sau 2 năm kết hôn với doanh nhân Thành Nam.

Cụ thể, nữ diễn viên sinh năm 1999 chia sẻ: "Trái ngọt cho một tình yêu thật đẹp và hành trình mới của gia đình nhỏ bắt đầu". Cô cho biết đang mang thai ở tuần 16. Nhiều đồng nghiệp như Huyền Trang, Anh Đào, Cù Thị Trà, Lưu Duy Khánh... đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Sau 2 năm kết hôn, Bích Thủy thông báo đang mang thai con đầu lòng.

Nữ diễn viên đang mang thai ở tuần 16.

Bích Thủy là một trong những gương mặt mới của màn ảnh Việt. Cô sinh năm 1999, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngoài diễn xuất, Bích Thuỷ còn hoạt động ở nhà hát kịch, làm người mẫu ảnh.

Bích Thuỷ gây chú ý khi tham gia bộ phim "Những nẻo đường gần xa". Trong phim, Bích Thủy đảm nhận vai phụ nhưng nhận được nhiều chú ý bởi có tạo hình thu hút, ấn tượng, trang phục hiện đại, trưởng thành và đa dạng. Trước đó, cô từng xuất hiện trong "Hương vị tình thân" nhưng không có quá nhiều đất diễn.

Bích Thủy đăng ký kết hôn với ông xã là doanh nhân Thành Nam hồi tháng 2/2024 và tổ chức lễ cưới tại Hà Nội vào 10/2024. Nữ diễn viên được chồng cầu hôn trước đó không lâu tại Thụy Sĩ. Theo Bích Thủy, lý do để cô chọn một người làm chồng là đạo đức, ý chỉ và biết yêu thương.