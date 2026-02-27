Mới nhất
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Vân Trang, Huy Khánh tham gia 'Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau Tết 2026

Thứ sáu, 16:27 27/02/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chương trình “Mái ấm gia đình Việt” tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh "Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng” tại các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Mở đầu năm mới Bính Ngọ 2026, "Mái ấm gia đình Việt" lựa chọn phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk làm điểm dừng chân đầu tiên. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời như: Huy Khánh, Vân Trang, Nhâm Phương Nam, Lâm Bảo Ngọc, Puka,... trải qua nhiều thử thách đã góp phần mang đến những giá trị thiết thực cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Cụ thể, trong 3 ngày (từ 20-22/3/2026), chương trình tổ chức ghi hình tại Công viên Diên Hồng, đường Tản Đà, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ 18 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng. 

Nhân vật của hành trình lần này là những em nhỏ mồ côi, thiếu vắng vòng tay cha mẹ, hoặc các em còn đủ cha mẹ nhưng gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cha mẹ mất sức lao động. Thông qua các thử thách và phần hỗ trợ từ nhà tài trợ, chương trình mong muốn mang đến nguồn kinh phí giúp các em tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

Hành trình nhân ái của ' Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ 2026 - Ảnh 1.

Diễn viên Nhâm Phương Nam nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong chương trình để giành phần thưởng cho các hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình nhân ái của ' Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ 2026 - Ảnh 2.

Nhiều nghệ sĩ xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh éo le.

Để chuẩn bị cho công tác ghi hình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc giữa địa phương với nhà tài trợ và đơn vị sản xuất Beecomm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tính nhân văn của chương trình, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi ê-kíp chương trình lựa chọn địa phương làm nơi tổ chức ghi hình. Đại diện tỉnh cũng kỳ vọng thông qua chương trình, tinh thần yêu thương, sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngay sau buổi làm việc, ê-kíp "Mái ấm gia đình Việt" khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, khảo sát nhân vật tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Quá trình khảo sát được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo lựa chọn đúng những hoàn cảnh thật sự cần hỗ trợ, bảo đảm tính minh bạch và công bằng.

Hành trình nhân ái của ' Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ 2026 - Ảnh 3.
Hành trình nhân ái của ' Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ 2026 - Ảnh 4.

Nhân vật của hành trình lần này là những em nhỏ mồ côi, thiếu vắng vòng tay cha mẹ, hoặc các em còn đủ cha mẹ nhưng gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cha mẹ mất sức lao động. Thông qua các thử thách và phần hỗ trợ từ nhà tài trợ, chương trình mong muốn mang đến nguồn kinh phí giúp các em tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

Hành trình nhân ái của ' Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ 2026 - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ chung tay thực hiện thử thách đem về phần thưởng thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn.

Việc ghi hình diễn ra ngay sau Tết càng mang ý nghĩa đặc biệt. Khi mùa xuân mở ra một khởi đầu mới, những phần hỗ trợ từ chương trình được xem như "lì xì" đầu năm, giúp các em có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, sửa sang nhà cửa, đầu tư cho việc học và vững tin bước tiếp. Đây cũng là cách chương trình thể hiện sự đồng hành lâu dài, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính nhất thời.

Hơn một chương trình truyền hình, "Mái ấm gia đình Việt" tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối yêu thương, nơi những tấm lòng nhân ái gặp nhau để cùng thắp sáng hy vọng cho các em nhỏ kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước.

Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.

