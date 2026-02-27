Vân Trang, Huy Khánh tham gia 'Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau Tết 2026
GĐXH - Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chương trình “Mái ấm gia đình Việt” tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh "Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng” tại các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Mở đầu năm mới Bính Ngọ 2026, "Mái ấm gia đình Việt" lựa chọn phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk làm điểm dừng chân đầu tiên. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời như: Huy Khánh, Vân Trang, Nhâm Phương Nam, Lâm Bảo Ngọc, Puka,... trải qua nhiều thử thách đã góp phần mang đến những giá trị thiết thực cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận.
Cụ thể, trong 3 ngày (từ 20-22/3/2026), chương trình tổ chức ghi hình tại Công viên Diên Hồng, đường Tản Đà, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ 18 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Nhân vật của hành trình lần này là những em nhỏ mồ côi, thiếu vắng vòng tay cha mẹ, hoặc các em còn đủ cha mẹ nhưng gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cha mẹ mất sức lao động. Thông qua các thử thách và phần hỗ trợ từ nhà tài trợ, chương trình mong muốn mang đến nguồn kinh phí giúp các em tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ tương lai.
Để chuẩn bị cho công tác ghi hình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc giữa địa phương với nhà tài trợ và đơn vị sản xuất Beecomm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tính nhân văn của chương trình, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi ê-kíp chương trình lựa chọn địa phương làm nơi tổ chức ghi hình. Đại diện tỉnh cũng kỳ vọng thông qua chương trình, tinh thần yêu thương, sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngay sau buổi làm việc, ê-kíp "Mái ấm gia đình Việt" khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, khảo sát nhân vật tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Quá trình khảo sát được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo lựa chọn đúng những hoàn cảnh thật sự cần hỗ trợ, bảo đảm tính minh bạch và công bằng.
Việc ghi hình diễn ra ngay sau Tết càng mang ý nghĩa đặc biệt. Khi mùa xuân mở ra một khởi đầu mới, những phần hỗ trợ từ chương trình được xem như "lì xì" đầu năm, giúp các em có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, sửa sang nhà cửa, đầu tư cho việc học và vững tin bước tiếp. Đây cũng là cách chương trình thể hiện sự đồng hành lâu dài, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính nhất thời.
Hơn một chương trình truyền hình, "Mái ấm gia đình Việt" tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối yêu thương, nơi những tấm lòng nhân ái gặp nhau để cùng thắp sáng hy vọng cho các em nhỏ kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước.
Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.
GĐXH - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với "Thần chết", Thành đã lấy được thêm cho mẹ mình 5 năm tuổi thọ nhưng rồi phải làm lại từ đầu vì giao kèo đã bị lộ.
GĐXH - Khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo.
GĐXH - Khi bị cả Linh Chi và bà Tuyết biết được bộ mặt thật của mình, luật sư Khang (diễn viên Hồng Đăng) quẫn trí bắt cóc con gái của bà Tuyết để tống tiền.
GĐXH - Hiểu nỗi vất vả của người thương, Kiên lặng lẽ chờ Lam Anh giữa đêm và rủ cô đi thưởng thức món ăn đặc sản địa phương.
GĐXH - Bà Tuyết (Quách Thu Phương) đang hết lòng tin Khang (Hồng Đăng) thì nhận được thông tin từ bạn thân cho thấy "phi công" đang ngoại tình với cô gái trẻ.
GĐXH - Khải Phong đã xuất hiện tại ngân hàng và đưa Lam Anh ra khỏi nơi đang phát sinh tình huống nguy hiểm.
GĐXH - Mỹ Tâm ở trong phim "Tài" không đóng cặp với Mai Tái Phến mà là một diễn viên nam khác.
GĐXH - Luật sư Khang - "phi công" của bà Tuyết đã khám phá ra âm mưu chống phá của Linh Chi và Thành.
GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.
GĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.
