Phó TGĐ ngân hàng vừa có tiết mục văn nghệ viral MXH Việt từng là MC nổi tiếng

Phó TGĐ Nguyễn Khắc Nguyện gây bão mạng xã hội như thế nào?

MC Nguyễn Khắc Nguyện đã chiếm spotlight trong phần trình diễn văn nghệ của Ngân hàng ACB. Không chỉ sở hữu giọng hát được đánh giá cao, vị lãnh đạo này còn gây ấn tượng mạnh bởi thần thái tự tin, phong cách trình diễn cuốn hút trên sân khấu. Hiện tại màn trình diễn của MC Nguyễn Khắc Nguyện cùng ban điều hành của Ngân hàng ACB đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm ngàn bình luận. Trên các nền tảng MXH, clip này đã viral và nhận được sự ủng hộ của người dùng mạng.

Màn biểu diễn của Phó TGĐ Ngân hàng ACB Nguyễn Khắc Nguyện gây sốt MXH.

Ngay khi clip của MC Nguyễn Khắc Nguyện viral khắp MXH, khán giả đã quan tâm đến thân thế của anh. Được biết, Phó TGĐ Ngân hàng ACB sinh năm 1980 tại Bạc Liêu. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cao ráo và quyến rũ, anh còn khiến công chúng bất ngờ khi sở hữu trình độ học vấn đáng nể.

Năm 2001, Nguyễn Khắc Nguyện tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (TP. HCM). Sau đó, anh tiếp tục lấy bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính - Tiền tệ - Ngân hàng tại Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

Cận cảnh hình ảnh của màn trình diễn văn nghệ viral.

Với tinh thần không ngừng học hỏi, Khắc Nguyện quyết định sang Úc du học trong vòng 2 năm. Năm 2005, anh xuất sắc nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của ĐH Kỹ thuật Curtin (Úc).

Trải qua 2 năm du học và học tập chuyên ngành tại Úc, anh có thể nói thông thạo và dẫn chương trình song song tiếng Việt và tiếng Anh. Trước khi trở thành MC dẫn nhiều chương trình nổi tiếng, Khắc Nguyện đã có từng thời gian làm một nhân viên ngân hàng ngay sau khi anh du học từ Úc trở về.

Tuy nhiên, khi đang làm nhân viên ngân hàng thì Nguyễn Khắc Nguyện nhận ra được niềm đam mê với nghệ thuật, cộng thêm năng khiếu dẫn chuyện trước đám đông. Cuối cùng, anh quyết định từ bỏ công việc văn phòng để trở thành người dẫn chương trình.

Nguyễn Khắc Nguyện từng là MC nổi tiếng trong nhiều chương trình của VTV.

Từng trải qua lớp đào tạo người dẫn chương trình, khả năng giao tiếp song ngữ và ngoại hình điển trai cùng phong cách dẫn hài hước tự tin, chủ động, chắc chắn anh nhanh chóng ghi dấu ấn đến với khán giả qua những talkshow truyền hình trên VTV. Những chương trình lễ hội từ Bắc vào Nam đều mời anh về làm MC.

Hội tụ đầy đủ nhan sắc – kiến thức – ngôn ngữ – giọng nói truyền cảm hứng, Nguyễn Khắc Nguyện được đánh giá là MC chuyên nghiệp. Với những ưu điểm nổi bật, anh được mời về dẫn cho nhiều chương trình nổi tiếng. Điển hình như: Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Hoa hậu Việt Nam 2014, Người được chọn...

Phó TGĐ Nguyễn Khắc Nguyện là người sếp dễ mến

Nguyễn Khắc Nguyện là một người đàn ông tài hoa mà không ai có thể phủ nhận. Anh không chỉ có chuyên môn mà còn chịu khó học hỏi. Ngoài ra, từng là du học sinh Cao học, Khắc Nguyện sử dụng rất nhuần nhuyễn tiếng Anh.

Hình ảnh Nguyễn Khắc Nguyện trong vai trò lãnh đạo một ngân hàng.

Anh dẫn nhiều chương trình đối thoại, nói chuyện chuyên đề kinh tế và giao lưu văn hóa văn nghệ. Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ được anh thường dùng để thương lượng với đối tác và khách hàng khi thực hiện các công việc khác ngoài hoạt động MC (chuyên viên Ngân hàng, giảng viên đại học…).

Thành công và giỏi giang là vậy nhưng Nguyễn Khắc Nguyện lại rất kín tiếng trong đời tư. Trên trang cá nhân, hiếm hoi Khắc Nguyện cũng hé lộ đôi chút về cuộc sống kín đáo của mình trên trang cá nhân. Bên cạnh thời gian cho công việc, anh cũng hay chơi đàn, vào bếp nấu ăn, đi du lịch, chạy bộ, đạp xe, bắn cung...

Có đôi lần được hỏi "ai là người chia sẻ thường xuyên với anh những niềm vui công việc?", Nguyễn Khắc Nguyện khéo léo trả lời: "Để chia sẻ về công việc, trước hết phải là ekip, rồi sau đó sẽ là người thân. Họ đều là những người không thể thiếu trong nhu cầu chia sẻ của tôi".

Anh luôn thể hiện mình là một người sếp năng động, thân thiện trong lòng nhân viên.

Hiện tại, ở tuổi 46, anh chỉ chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống hàng ngày của mình qua kênh mạng xã hội. Đầu năm 2022, anh trở thành Phó TGĐ một ngân hàng lớn và chỉ chuyên tâm vào công việc. Dù quyền lực nhưng Nguyễn Khắc Nguyện luôn được nhân viên nhận xét là người sếp thân thiện, có tâm trong ứng xử lẫn nghề nghiệp.