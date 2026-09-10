Siêu biệt thự đẳng cấp của BTV tài chính sang chảnh bậc nhất VTV
GĐXH - Mỗi lần nữ BTV chia sẻ về căn nhà, bạn bè người thân và cư dân mạng đều dành nhiều lời khen.
Từ những hình ảnh được Ngọc Trinh chia sẻ trên trang cá nhân, căn biệt thự gây ấn tượng bởi cách sử dụng màu sắc khá nhất quán. Tường và nhiều khu vực trong nhà mang gam trắng, tạo nền cho hệ thống nội thất mang hơi hướng cổ điển, với những đường nét cầu kỳ và cảm giác quý phái. Ngôi sao cho hay.
Căn phòng được nữ BTV hé lộ nhiều lần là những bức tường gần như được phủ kín bởi tranh. Các tác phẩm được treo trên tường theo cách tương đối đơn giản, không tạo cảm giác quá chật chội nhưng đủ để biến cả căn phòng thành một không gian đậm chất nghệ thuật.
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