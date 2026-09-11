Nên thắp hương thần Tài mấy lần một ngày và vì sao phải thực hiện vào sáng sớm? Đại kỵ khi cúng thần Tài khiến tài lộc cạn kiệt

1 ngày thắp hương thần Tài mấy lần là hợp lý

Theo quan niệm dân gian và phong tục truyền thống, những gia đình làm ăn buôn bán nên thắp hương thần Tài mỗi ngày vào buổi sáng sớm. Đây là thời điểm dương khí vượng nhất trong ngày tượng trưng cho sự khởi đầu tươi mới, tràn đầy năng lượng tích cực. Chính vì thế, việc dâng hương vào sáng sớm được xem là cách tốt nhất để đón lộc, cầu may và kích hoạt tài vận.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, thắp hương thần Tài vào buổi sáng còn là nghi thức mở vía cầu tài, giúp công việc kinh doanh trong ngày diễn ra suôn sẻ, buôn may bán đắt. Nhiều người tin rằng, khi giữ được sự đều đặn và thành tâm trong việc thờ cúng mỗi sáng, gia chủ sẽ dễ dàng giữ vía lộc và thu hút những điều tốt lành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Nên thắp hương vào giờ nào trong ngày và vì sao nên chọn buổi sáng để thắp hương

Theo VTC News, các cụ xưa không nêu quy định phải thắp hương chính xác vào giờ nào trong ngày, tuy nhiên thời điểm thích hợp nhất để thắp hương theo truyền thống của người Việt là sáng sớm (trong khoảng từ 6h đến 9h) bởi buổi sáng là lúc khởi đầu ngày mới, khí trời trong lành, đảm bảo sự thanh tịnh và các nguồn năng lượng tốt.

Buổi sáng cũng là thời điểm dương khí đang lên, đây là khoảng thời gian vàng trong ngày. Ngoài ra, khi con người có nhu cầu giao tiếp với thần linh hay thân nhân đã khuất, chẳng hạn muốn cầu nguyện điều gì đó, muốn báo cáo những sự kiện mới trong gia đình hay đơn giản là bộc bạch tâm sự, tìm cảm giác bình yên hay được an ủi, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày họ đều có thể thắp nén hương để bày tỏ lòng mình.

Theo quan niệm dân gian, dâng hương vào buổi sáng sớm giúp "mở lộc", "gọi vía", khiến những lời cầu nguyện dễ được thần linh lắng nghe và ban phước. Bởi vậy, khi thắp hương vào thời điểm này giống như một cách kích hoạt tài lộc, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh, buôn bán trong suốt cả ngày.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, thắp hương đầu ngày còn là lúc để gửi gắm mong ước, thể hiện lòng thành và đặt niềm tin vào một ngày làm ăn thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là khoảng thời gian giúp mỗi người lắng lại đôi chút, giữ tâm an, hướng thiện, từ đó bắt đầu ngày mới với sự chủ động hơn trong công việc.

Đại kỵ khi cúng thần Tài khiến tài lộc cạn kiệt từng ngày

Chọn sai loại hoa quả cúng thần Tài

Rất nhiều người chọn bày hoa và quả giả song song với hoa, quả thật trên bàn thờ thần Tài để có thể bày quanh năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy việc này hoàn toàn sai lầm.

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo không ăn được. Nên cúng thần Tài bằng quả tươi, ngon. Khi đã thắp nhang và hoa quả xong, nên dọn trong ngày, không nên để qua ngày tiếp theo.

Trước khi cúng không vệ sinh đồ thờ

Khi chúng ta mua tượng thần Tài, ông Địa, lư hương, bộ ly tách thường hay có suy nghĩ chúng là đồ mới được bọc trong túi ni lông sẽ không bị bụi bẩn nên không chùi rửa mà cứ thế đặt lên bàn thờ.

Rất nhiều người chọn bày hoa và quả giả song song với hoa, quả thật trên bàn thờ thần Tài để có thể bày quanh năm.

Suy nghĩ này là một sai lầm vì lau chùi không những chỉ để làm sạch bên ngoài, mà còn có ý nghĩa gột rửa những ám khí, xấu xa bám trên bộ đồ thờ khi đặt ngoài chợ, cửa hàng...

Khi lau rửa bộ đồ thờ cần chú ý chuẩn bị một thau nước sạch, sau đó xắt củ gừng thành những sợi mỏng rồi thả vào thau nước. Tiếp đó mới đến chùi rửa bộ thờ, sau khi rửa xong dùng khăn khô lau sạch sẽ, ráo nước. Lúc này mới có thể đặt lên bàn thờ thần Tài, ông Địa.

Sử dụng đèn nhấp nháy

Không sử dụng đèn nhấp nháy trên ban thờ thần Tài vì chúng tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến tài vận gia chủ. Nên sử dụng đèn dầu hoặc nến để thắp ở bàn thờ thần Tài là tốt nhất.

Cắm hương chồng chéo nhau

Mỗi bát hướng đều nên có cốt là gói Thất Bảo để tài lộc không bị hao hụt, nếu gia chủ cắm hương chồng chéo nhau hay chọc vào gói Thất Bảo sẽ khiến thần Tài, ông Địa không có linh khí. Không chỉ không hút tài lộc, sai lầm này còn khiến gia chủ làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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