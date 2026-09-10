Đừng đặt sai kẻo mất lộc! Gà cúng nên quay ra hay vào và có được thắp hương gà mái?

Gà cúng nên quay đầu ra hay vào bát hương?

Việc đặt gà cúng quay đầu ra hay vào bát hương trên bàn thờ là một vấn đề tâm linh được nhiều gia đình quan tâm và thường gây ra những tranh luận khác nhau tùy thuộc vào quan niệm và phong tục truyền thống. Theo phong tục Việt Nam, hướng đặt gà cúng không có quy định tuyệt đối mà tùy thuộc vào ý nghĩa gia chủ muốn gửi gắm.

Thông tin trên VTC News, theo một số chuyên gia văn hóa, gà cúng đặt trên bàn thờ nên quay đầu về hướng bát hương. Tư thế này được coi là "con gà biết kêu, biết gáy, đang chầu". Gà cúng gia tiên nên đặt ở tư thế chân quỳ, cánh duỗi tự nhiên và há miệng. Việc đặt gà quay đầu hướng ra ngoài dù nhìn đẹp hơn nhưng không mang ý nghĩa tâm linh, có nghĩa là gà không chịu chầu nên không có sự thành kính.

Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng, đặt gà cúng quay ra hay quay vào không quá quan trọng, quay đầu hướng nào cũng được.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, quan niệm dân gian cho biết, khi chuẩn bị mâm cỗ giao thừa, bạn phải đặt gà cúng lên đĩa to, tháo dây buộc (nếu có), bày ngay ngắn trên đĩa, tiết lòng đặt dưới bụng gà, mỏ ngậm bông hoa hồng đỏ. Điều quan trọng nhất là phải đặt đầu gà quay ra đường để đón quan Hành khiển cai quản năm mới đi qua, cách đặt gà cúng như vậy còn có ý nghĩa gọi mặt trời chiếu vào nhà mình để mọi thứ đều sáng sủa, mới mẻ và thuận lợi trong năm mới.

Theo phong tục Việt Nam, hướng đặt gà cúng không có quy định tuyệt đối mà tùy thuộc vào ý nghĩa gia chủ muốn gửi gắm.

Tương tự như cách bày gà cúng trên bàn thờ gia tiên, gà cúng trên bàn thờ Thổ địa, thần Tài cũng cần được đặt nguyên con trên đĩa (tiết, lòng đặt phía dưới bụng gà). Miệng gà ngậm một bông hoa hồng đỏ, đầu quay ra hướng cửa chính.

Gà mái thắp hương liệu có phạm điều cấm kỵ?

Theo quan niệm dân gian, gà trống và gà mái mang những ý nghĩa biểu tượng khác nhau trong thờ cúng.

Gà trống: Gà trống được coi là biểu tượng của dương tính, mạnh mẽ, hiên ngang và là cầu nối giữa thế giới con người và thần linh. Tiếng gáy của gà trống được coi là có khả năng xua đuổi tà ma, mang lại may mắn và tài lộc. Vì vậy, gà trống thường được ưu tiên lựa chọn làm lễ vật cúng tế trong các dịp lễ quan trọng như cúng giao thừa, cúng đình, cúng thần linh...

Gà mái: Gà mái tượng trưng cho âm tính, sự sinh sôi nảy nở, đẻ con đàn cháu đống. Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian, gà mái không được coi là linh thiêng và mạnh mẽ như gà trống. Vì vậy, gà mái thường không được sử dụng trong các dịp lễ cúng trang trọng.

Trong thực tế, nhiều gia đình có cúng gà mái nhưng trước khi dâng lên thì chặt miếng, bày đĩa như một món ăn trong mâm, thay vì đặt cả con dáng chầu như gà trống.

Cũng theo thông tin từ trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, TS Trần Long, nguyên Trưởng bộ môn Văn hoá Việt Nam, khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM đã từng chia sẻ, người Việt Nam hiện đại hoàn toàn có thể cúng gà mái vào các ngày giỗ, Tết. Về mặt văn hóa tâm linh, điều này không vi phạm cấm kỵ hay gây nguy hại gì.

Trong thực tế, nhiều gia đình có cúng gà mái nhưng trước khi dâng lên thì chặt miếng, bày đĩa như một món ăn trong mâm, thay vì đặt cả con dáng chầu như gà trống. Nhiều người có quan điểm cúng gà mái tơ sẽ cầu được may mắn, bình an.

Trong các dịp cúng ngày rằm, cúng tháng cô hồn, cúng gia tiên, thắp hương cửa hàng, nhiều người cũng sử dụng gà mái để cúng. Với mâm cúng mang ý nghĩa dâng hương, cỗ cúng gà mái đang ngày được ưa chuộng vì gà mái luộc ăn sẽ thơm, ngon hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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