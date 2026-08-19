Khánh Thi: Đôi khi gia đình cũng có những khoảng trống

Khoảnh khắc đời thường của 3 người con nhà Khánh Thi - Phan Hiển GĐXH - Dù là con của những người nổi tiếng, lại có tài năng và được công chúng đón nhận, nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, 3 người con của Khánh Thi - Phan Hiển vẫn rất giản dị, gần gũi.

Sau những giải đấu hay những chuyến công tác khắp nơi trên thế giới vào mùa hè 2026, Khánh Thi đã dành thời gian "lắng lại". Trên trang cá nhân, nữ kiện tướng dancesport chia sẻ hình ảnh bản thân và những dòng viết đầy tâm sự.

Khánh Thi chia sẻ rằng có những ngày dù ở bất kỳ vị trí nào, đảm nhận công việc lớn hay nhỏ, mỗi người vẫn có lúc cảm thấy mệt mỏi, đuối sức. Cô cũng từng rơi vào trạng thái cố gắng rất nhiều nhưng vẫn tự hỏi vì sao mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, những nỗ lực chưa được ghi nhận hoặc liệu bản thân có thiếu may mắn.

Khánh Thi bị công việc cuốn đi đến lúc nhìn lại cô cảm thấy gia đình mình có những khoảng trống.

Theo Khánh Thi, khi nhiều vấn đề cùng lúc dồn đến, công việc này chưa xong thì công việc khác đã tới, bản thân rất dễ rơi vào vòng xoáy áp lực. Những người xung quanh cũng có thể mệt mỏi khi phải đồng hành và bị cuốn theo guồng công việc của cô.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận mình từng mải mê với công việc đến mức khi nhìn lại mới nhận ra gia đình cũng có những khoảng trống. Đó không phải sự thiếu thốn tình yêu thương mà là thiếu thời gian dành cho nhau, thiếu những cuộc trò chuyện và sự quan tâm đúng lúc.

Khánh Thi cũng có những lúc cảm thấy tủi thân khi bản thân luôn cố gắng lo lắng, giải quyết nhiều việc cho mọi người nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai rằng mình cũng mệt mỏi, buồn và cần được hỏi han.

Từ những trải nghiệm của bản thân, Khánh Thi cho rằng dù ở vị trí xã hội nào, mỗi người đều có những áp lực, nỗi buồn và phút yếu lòng riêng. Cô khuyên khi mọi thứ trở nên rối ren, mọi người không nên vội đưa ra quyết định mà hãy bình tĩnh, cho bản thân một khoảng lặng, thậm chí cho phép mình tiêu cực trong vài phút để tránh những lựa chọn nóng vội khi đang buồn, giận hoặc thất vọng.

Khánh Thi luôn đồng hành cùng chồng trong mọi giải đấu.

Khánh Thi cũng tâm sự rằng chính cô đang trải qua một ngày như vậy khi gặp nhiều trở ngại, cảm thấy đuối sức, buồn, thất vọng và lo lắng về công việc, những người xung quanh, gia đình cùng nhiều vấn đề khác. Dù vẫn cố gắng động viên những người đồng hành đang mệt mỏi, cô nhận ra bản thân cũng cần được an ủi.

Thay vì tự nhắc mình phải cố gắng hơn, Khánh Thi muốn dành cho bản thân và những người đang mệt mỏi một lời động viên rằng mọi người sẽ làm được và rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cô cho rằng không nhất thiết hôm nay phải giải quyết tất cả mọi việc, cũng không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ hay được tất cả mọi người thấu hiểu. Điều quan trọng là mỗi người không nên để những điều tiêu cực lấy đi niềm tin vào chính mình.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Khánh Thi.

Khánh Thi tin rằng cuộc sống cần nhiều sự tích cực, lòng tốt và sẻ chia hơn là những phán xét, hơn thua. Cô cũng nhấn mạnh đôi khi mỗi người cần hạ bớt cái tôi để lòng mình trở nên nhẹ nhõm hơn. Nữ nghệ sĩ tin rằng sau một giấc ngủ, sáng hôm sau cô sẽ vui vẻ, lạc quan hơn và tiếp tục hoàn thành những điều còn dang dở.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Ảnh: FBNV

Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đình GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi lại có khoảnh khắc đáng yêu gây chú ý với khán giả. Cô bé gần 3 tuổi lém lỉnh, dễ thương và thừa hưởng năng khiếu nhảy múa từ bố mẹ.



