Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vai trò của MC Trần Ngọc và MC Anh Tuấn tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' là gì?

Thứ sáu, 09:13 22/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sự góp mặt của MC Trần Ngọc và MC Anh Tuấn tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" mang đến sự thú vị bởi vai trò đặc biệt.

Theo thông tin từ chương trình, Trần Ngọc sẽ là Host Reality (người dẫn dắt, kết nối các hoạt động thực tế, ngoài biểu diễn). Anh sẽ tạo ra sự gần gũi, là sợi dây kết nối các Anh tài với khán giả trong suốt quá trình ghi hình thực tế, mang đến một góc nhìn sâu sắc và trọn vẹn nhất về hành trình của từng Anh tài. 

Với sự dí dỏm, hoạt ngôn của mình, MC Trần Ngọc hứa hẹn sẽ là một làn gió mới sôi nổi, thú vị của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

MC Trần Ngọc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - Ảnh 1.

MC Trần Ngọc tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" cũng chính thức xác nhận sự trở lại của người dẫn chương trình quen thuộc với khán giả truyền hình đó là MC Anh Tuấn.

"Đã chơi đàn, đã dám nhảy, đã dám hát chung, đã ồn lên rồi nhưng chốt lại là tôi - "học sinh bị đúp" MC Anh Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành với vai trò người dẫn chuyện cho các sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai" - MC Anh Tuấn chia sẻ. 

Trước đó rất nhiều khán giả mong đợi, sau những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu concert, MC Anh Tuấn sẽ trở thành một "Anh tài" trong mùa thi mới.

MC Trần Ngọc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - Ảnh 2.

MC Anh Tuấn trở lại trong chương trình năm 2026.

Theo kế hoạch, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần từ cuối tháng 6. 

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậuRapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

GĐXH - Rapper Pháo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý

Cùng chuyên mục

NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?

NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?

Xem - nghe - đọc - 33 phút trước

GĐXH - Trước việc tham gia một bộ phim do bác sĩ làm đạo diễn, NSND Lê Khanh đã cảm thấy e dè khi hợp tác...

Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Giải trí - 37 phút trước

GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét đẹp vừa trẻ trung, ngọt ngào vừa quyến rũ.

Cuộc sống của hai mỹ nhân phim giờ vàng trùng tên trên VTV

Cuộc sống của hai mỹ nhân phim giờ vàng trùng tên trên VTV

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

Cả hai nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp đáng chú ý sau khi kết hôn.

Con gái 5 tuổi của Bảo Thanh tạo dáng đáng yêu bên mẹ

Con gái 5 tuổi của Bảo Thanh tạo dáng đáng yêu bên mẹ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bé Nu - con gái của Bảo Thanh, mới tròn 5 tuổi nhưng đã biết tạo dáng rất tự nhiên bên mẹ trong nhiều khung hình thời trang.

Nữ diễn viên '450 tỷ' gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2026

Nữ diễn viên '450 tỷ' gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Rapper Pháo - Nguyễn Diệu Huyền đang gây chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Cô nổi bật với thành tích 450 tỷ đồng từ phim "Thỏ Ơi!!" và khát vọng thể hiện bản thân.

Cuộc sống tuổi U80 của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My ra sao?

Cuộc sống tuổi U80 của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My dù đã ở tuổi U80 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe mạnh cùng tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Cuộc sống tuổi xế chiều của bà được nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ Phan Đinh Tùng gây chú ý

Vợ Phan Đinh Tùng gây chú ý

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Giữa những đồn đoán về hôn nhân, Thái Ngọc Bích - vợ Phan Đinh Tùng có dòng trạng thái gây chú ý.

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Rapper Pháo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sau thông tin Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy, mối quan hệ của nam ca sĩ này và Miu Lê bất ngờ được dư luận quan tâm.

NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng để hóa trang mỗi ngày khi quay phim kinh dị sắp ra rạp mùa hè

NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng để hóa trang mỗi ngày khi quay phim kinh dị sắp ra rạp mùa hè

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Việc hóa trang cho nhân vật ma xó đã để lại nhiều ấn tượng với NSƯT Hạnh Thúy bởi đây là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật tạo hình phức tạp và sự đầu tư công phu trong quá trình thực hiện.

Xem nhiều

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng chạnh lòng khi nhắc đến Long Nhật

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng chạnh lòng khi nhắc đến Long Nhật

Giải trí

GĐXH - "Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp... ", Phi Thanh Vân nói về Long Nhật.

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Giải trí
Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

Giải trí
Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Giải trí
Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top