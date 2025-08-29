Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng do áp thấp nhiệt đới
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Cục bộ có nơi mưa to đến 600mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 01 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10km/h.
Dự báo đến 13h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển Nghệ An đến TP Huế với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.
Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn đến hết tháng 8 do dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa lớn từ chiều tối nay.
Trong đó vùng mưa to nhất từ Thanh Hóa đến Huế với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 600mm.
Vùng mưa lần này trùng với vùng mưa do cơn bão số 5 gây ra nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Trước khi có mưa, thời tiết hôm nay tại miền Bắc có nắng. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và hầu khắp các phường khác phổ biến trong khoảng từ 30-33 độ.
Thời tiết tại Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ban ngày có nắng. Chiều tối có mưa rào và dông, khả năng kèm theo sấm sét, gió giật mạnh. Mức nhiệt dao động từ 30-33 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
