Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Áp thấp nhiệt đới Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc – 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Cường độ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trong khoảng 14,5–18,0 độ Vĩ Bắc; 111,5–116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

7 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Vị trí tâm ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc – 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng. Cường độ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trong khoảng 15,0–19,0 độ Vĩ Bắc; 107,0–113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Những nơi nào ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới?

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng (100–300mm, cục bộ có nơi trên 500mm).

Nguy cơ mưa cường suất lớn: >150mm/3h.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Do mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.

Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thêm, với sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 9 và có khả năng đi vào khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn. Nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa lớn dồn dập.