Ba diễn viên 'Mưa đỏ' vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ
GĐXH - Ba diễn viên phim "Mưa đỏ": Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn và Nguyễn Đình Khang vinh dự được nhận 'Huy hiệu Bác Hồ' do Bảo tàng Hồ Chí Minh trao tặng.
"Mưa đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước, không chỉ tái hiện những trang sử bi tráng của dân tộc mà còn tạo nên kỳ tích khi lập kỷ lục doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam và góp mặt trong Top phim ăn khách toàn cầu.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến 14h00 ngày 19/9, phim "Mưa Đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn gần đạt doanh thu hơn 675 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ chương trình "Tri ân lịch sử - Sứ mệnh thanh niên" do Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&DL tổ chức, 3 diễn viên trẻ "Mưa đỏ" gồm: Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang có buổi học tập thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nghe thuyết minh giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các diễn viên tìm hiểu nhiều tư liệu, hiện vật quý giá gắn liền với chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc của Người. Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang cũng vinh dự nhận huy hiệu Bác Hồ - kỷ vật thiêng liêng tiếp lửa cho các thế hệ sau về tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.
Ba diễn viên "Mưa đỏ": Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang cũng vinh dự nhận huy hiệu Bác Hồ - kỷ vật thiêng liêng tiếp lửa cho các thế hệ sau về tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.
Trên trang cá nhân, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - vai chiến sĩ Cường - chia sẻ: "Hoàng đã được nhận Huy hiệu Bác Hồ khi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hoàng thấy vô cùng tự hào và biết ơn. Đây là món quà mà Hoàng sẽ trân trọng và khoe cả cuộc đời".
Trong khi đó, Steven Nguyễn - vai phản diện tên Quang - lại bày tỏ theo cách sôi nổi, dí dỏm: "Tôi đã nhận được Huy hiệu Bác Hồ. Từ nay mặt tôi là búng ra… "cháu ngoan Bác Hồ" rồi nhé! Quá tự hào! Cảm thấy biết ơn!".
Nguyễn Đình Khang - vai Tú - bày tỏ trân trọng với sự đồng hành của cán bộ bảo tàng và các đoàn viên thanh niên.
"K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn! Luỵ concert Quốc gia thật sự. Cả nhà tiếp tục ra rạp với phim Mưa đỏ nhé", Lương Thùy Linh chia sẻ.
Trước đó, 3 diễn viên: Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang cũng góp mặt tích cực trong khối Văn hoá - Thể thao tham gia diễu hành sự kiện A80.
Đối với dàn diễn viên "Mưa đỏ", khoảnh khắc đón nhận Huy hiệu Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh không chỉ là một kỷ niệm, mà là sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại. Họ như được truyền ngọn lửa từ các thế hệ đi trước, để nỗ lực hơn trong hành trình nghệ thuật và trong trách nhiệm công dân.
Hơn bốn thập kỷ trôi qua, Huy hiệu Bác Hồ vẫn trường tồn như biểu tượng bất diệt của khát vọng Việt Nam - khát vọng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới và viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc.
MƯA ĐỎ | OFFICIAL TRAILER
