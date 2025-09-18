Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều tối 18/9, phim "Mưa Đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng.
Đây là điều chưa từng có đối với dòng phim chiến tranh và cũng là điều bất ngờ với khán giả trước khi phim ra mắt, bởi thông thường, dòng phim giải trí thường có thế mạnh về doanh thu hơn dòng phim chiến tranh.
Dù đã gần 1 tháng công chiếu, mức tăng trưởng doanh thu của Mưa đỏ vẫn ổn định, áp đảo nhiều phim xếp sau trên bảng xếp hạng như: Nghi lễ cuối tuần, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Khế ước bán dâu...
Ra mắt ngày 22/8, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành hiện tượng phòng vé khi liên tục tạo ra các kỷ lục về doanh thu.
"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...
Chia sẻ trên Báo Lao động, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, tiểu thuyết được chuyển thể của nhà văn Chu Lai khốc liệt, bi tráng nhưng không bi thương, tạo nên những chất liệu tuyệt vời để chuyển thể thành phim. Khi đưa kịch bản lên màn ảnh, có những chi tiết được thay đổi nhưng vẫn giữ những yếu tố cốt lõi. Phim không chỉ gợi nhắc về sự hy sinh quên mình của lớp cha anh mà còn truyền đi thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần kiên cường và khát vọng hòa bình.
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.
GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.
GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.
GĐXH - Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, RHYDER, Vinh Khuất sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9.
GĐXH - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết ông sẽ cố gắng kết hợp được văn hóa của Việt Nam và phương Tây trong đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam'.
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.
GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.
GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.
