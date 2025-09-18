Mới nhất
Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Thứ năm, 22:17 18/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều tối 18/9, phim "Mưa Đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng.

Đây là điều chưa từng có đối với dòng phim chiến tranh và cũng là điều bất ngờ với khán giả trước khi phim ra mắt, bởi thông thường, dòng phim giải trí thường có thế mạnh về doanh thu hơn dòng phim chiến tranh.

Dù đã gần 1 tháng công chiếu, mức tăng trưởng doanh thu của Mưa đỏ vẫn ổn định, áp đảo nhiều phim xếp sau trên bảng xếp hạng như: Nghi lễ cuối tuần, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Khế ước bán dâu...

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé - Ảnh 1.

Mưa đỏ đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng. Nguồn: Box Office Vietnam

Ra mắt ngày 22/8, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành hiện tượng phòng vé khi liên tục tạo ra các kỷ lục về doanh thu.

"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...

Chia sẻ trên Báo Lao động, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, tiểu thuyết được chuyển thể của nhà văn Chu Lai khốc liệt, bi tráng nhưng không bi thương, tạo nên những chất liệu tuyệt vời để chuyển thể thành phim. Khi đưa kịch bản lên màn ảnh, có những chi tiết được thay đổi nhưng vẫn giữ những yếu tố cốt lõi. Phim không chỉ gợi nhắc về sự hy sinh quên mình của lớp cha anh mà còn truyền đi thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần kiên cường và khát vọng hòa bình.

Khán giả tranh cãi về bài viết "không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ"Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Một cựu chiến binh Thành cổ tiếc nuối "Mưa đỏ" có thể sẽ thành công hơn nếu...Một cựu chiến binh Thành cổ tiếc nuối 'Mưa đỏ' có thể sẽ thành công hơn nếu...

GĐXH - Theo TSKH Đào Chí Thành - cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" sẽ tránh được những tranh cãi và thành công hơn nếu có một cuộc Hội thảo xây dựng kịch bản, với sự tham gia của các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

L.Vũ (th)
