Một cựu chiến binh Thành cổ tiếc nuối 'Mưa đỏ' có thể sẽ thành công hơn nếu...

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ' GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Phim "Mưa đỏ" do hãng phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau gần một tháng công chiếu, phim đã gặt hái gần 660 tỷ đồng doanh thu, trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt Nam. Tuy nhiên, những ý kiến trái chiều liên quan đến các chi tiết lịch sử trong phim Mưa đỏ đang xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ khán giả.

Là người từng trải qua 51/81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, TSKH Đào Chí Thành đã đăng tải bài viết chia sẻ góc nhìn một người lính đi ra từ trận chiến.

"Tôi là chiến sĩ thuộc đại đội 14, trung đoàn 95, sư đoàn 325, là đơn vị đã vượt sông Thạch Hãn rạng sáng 27/7/1972, vào thẳng Thành cổ Quảng Trị. Đại đội của chúng tôi có 2 trung đội: Trung đội 2 chúng tôi vào chốt trong Thảnh cỏ Quảng Trị, Trung đội 1 được chuyển xuống chốt ở đầu Cầu Sắt, phía ngoài Thành cổ. Chúng tôi vào lúc rạng sáng thì 8 giờ 45 phút chiến đấu luôn rồi. Chúng tôi thay cho một trung đội súng cối của K3 Tam Đảo.

Rạng sáng 16/9, trung đội 2 còn 3 đồng chí rời Thành cổ vượt sông Thạch Hãn sang phía Bắc. Trung đội 1 không còn ai, chủ yếu hi sinh hoặc bị thương đã ra Bắc trước đó", ông Thành kể lại.

Chia sẻ về phim "Mưa đỏ", ông Đào Chí Thành cho biết đã cùng một số đồng đội lính 6971 được Điện ảnh Quân đội mời xem phim và đã khóc, bình luận khá nhiều. Thông qua những ý kiến về phim gần đây, ông Thành cho rằng có thể phân ra làm 2 nhóm khán giả "Mưa đỏ". Nhóm những người trong đó phần nhiều là lớp trẻ có biết Thành cổ Quảng Trị qua báo chí, phim ảnh, truyền hình... "Nhưng khốc liệt tới mức nào thì chưa ai tưởng tượng được. Có lẽ "Mưa đỏ" là bộ phim đầu tiên diễn tả được phần nào độ khốc liệt đến vậy. Với nhóm khán giả này, họ đã khóc nhiều khi thấy chiến tranh kinh khủng quá!", ông Thành chia sẻ trên Một thế giới.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Và nhóm khán giả thứ 2 là những cựu chiến binh đã trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, thì có cảm nhận chung là còn nhiều chỗ chưa ổn và gọi đó là những "hạt sạn", thậm chí là "sỏi", "đá".

Trong đó, theo ông Đào Chí Thành, phim có cảnh xe tăng, xe bọc thép ủi qua cả Thành cổ, cận tới nơi anh em mới biết, chi tiết đó là không có thật. Xe tăng, thiết giáp của địch không thể nào vào sát được như vậy, càng không thể xuyên qua được tường Thành cổ vì quân ta đã đánh chặn từ xa.

Về những cảm nhận, trận đánh ác liệt năm đó, ông Đào Chí Thành cho biết thêm: "1/2024 NXB Sự thật có xuất bản cuốn "Hồi ức Quảng Trị" người biên tập là nhà văn Nguyễn Thụy Kha trên cơ sở Nhật ký chiến trường của tôi có những dòng viết trong Thành cổ và hồi ký của anh bạn Nguyễn Thanh Quang lính Thuỷ quân lục chiến...cũng tham chiến trong Thị xã - Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm".

Theo ông Đào Chí Thành cho biết, trong phim có cảnh xe tăng, xe bọc thép ủi qua cả Thành cổ, cận tới nơi anh em mới biết, chi tiết đó là không có thật.

Kết luận lại, cựu chiến binh Đào Chí Thành nhìn nhận rằng "Mưa đỏ" sẽ sát với thực tế, phản ánh đúng lịch sử và thành công sẽ cao hơn nếu trước khi thực hiện, có một cuộc Hội thảo để xây dựng cốt truyện, kịch bản với sự tham gia của các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại thị xã – Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

"Giá như trong khi xây dựng cốt truyện và kịch bản phim, đoàn làm phim tổ chức hội thảo với sự có mặt của các cựu chiến binh đã trực tiếp chiến đấu ở thị xã - Thành cổ Quảng Trị, thì sẽ không mắc phải những "hạt sạn, sỏi". Khi đó, Mưa đỏ mới sát với thực tế, phản ánh đúng lịch sử, có giá trị lịch sử và thành công sẽ cao hơn.

Tất nhiên, tiểu thuyết, điện ảnh có thể hư cấu, nhưng cần có giới hạn để sự vật này không bị biến đổi sang sự vật khác", cựu chiến binh Đào Chí Thành chia sẻ.

MƯA ĐỎ | OFFICIAL TRAILER