Cuộc thi 'Check-in Hạnh phúc': Cho phép sử dụng Al nhưng không quá 30%

Trong nhịp sống hiện đại, áp lực từ công việc và những bộn bề thường nhật khiến nhu cầu nghỉ ngơi, cân bằng và kết nối với chính mình ngày càng được quan tâm. Một chuyến đi, một cuộc gặp gỡ, một biến cố hay một khoảnh khắc bình dị có thể trở thành điểm dừng để con người nhìn lại, nhận ra những điều có ý nghĩa và thay đổi cách mình nhìn cuộc sống.

Từ thực tế đó, "Check-in Hạnh phúc" được Báo Tiền Phong xây dựng với mong muốn tạo ra một diễn đàn để độc giả trong và ngoài nước chia sẻ những trải nghiệm có ý nghĩa, qua đó ghi lại những câu chuyện về sự thay đổi tích cực của mỗi người sau những gì họ đã trải qua.

Điểm đặc biệt của cuộc thi không nằm ở việc một người đã đến đâu, trải nghiệm điều gì, trải qua điều gì mà ở những nhận thức, cảm xúc và chuyển biến mà trải nghiệm đó để lại trong chính họ.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, "Check-in Hạnh phúc" được tổ chức với mong muốn tạo thêm một không gian để mọi người cùng nhìn nhận hạnh phúc từ những trải nghiệm gần gũi và chân thực của đời sống. Thông qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, mỗi tác giả có thể đem đến cho cộng đồng một góc nhìn, một bài học hoặc một nguồn cảm hứng tích cực".

Cũng theo BTC, cuộc thi cũng không đặt trọng tâm vào việc chúng ta đã đi đâu, làm gì, mà quan trọng hơn là trải nghiệm ấy đã để lại điều gì và đã thay đổi chúng ta như thế nào. "Vì vậy, chúng tôi mong muốn được lắng nghe những câu chuyện chân thành, có ý nghĩa và những thay đổi tích cực trong mỗi con người, được kể bằng tiếng nói riêng của mỗi người", BTC cho biết.

Giải thích rõ hơn về tên gọi "Check-in Hạnh phúc", ông Trịnh Xuân Quang – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong nói: "Check-in" theo nghĩa thông thường là việc định vị bản thân tại một tọa độ địa lý nào đó. Tuy nhiên, với "Check-in Hạnh phúc", chúng tôi muốn định nghĩa lại khái niệm này - đó là định vị cảm xúc, giống như một tọa độ hạnh phúc nơi chúng ta nhận ra ý nghĩa mới của cuộc sống.

Tương tự, tên gọi của mùa đầu tiên "Từ đây, một cái tôi khác" cũng rất dễ hiểu: "Từ đây" đánh dấu thời điểm mà ở đó xuất hiện "một cái tôi khác" tích cực hơn. "Cái tôi khác" này không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao, mà là khoảnh khắc bản thân nhận ra những giá trị mới, nhận ra mình cần phải sống tốt hơn. Bất kỳ sự khởi đầu nào để trở thành một phiên bản hoàn thiện, tốt đẹp hơn của chính mình chính là ý nghĩa cốt lõi mà chúng tôi hướng tới".

Trả lời câu hỏi của phóng viên Gia đình và Xã hội về việc, làm thế nào để phân biệt được tác giả có dùng Al để viết bài dự thi?, ông Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, việc ứng dụng AI trong học tập, làm việc hay các hoạt động khác đã trở nên phổ biến. Đây là một thách thức rất lớn mà khi xây dựng cuộc thi, BTC cùng Ban Giám khảo đã lường trước và đặt ra. Tất nhiên, Ban Giám khảo cũng phải có vai trò thẩm định trước khi quyết định trao giải, và đối với AI cũng như vậy.

Chúng tôi xem AI như một công cụ, một nhân vật hỗ trợ chứ không thể làm thay hoàn toàn vai trò của tác giả. Đối với các tác phẩm có ứng dụng AI, tác giả phải ghi rõ là có sử dụng AI và tỷ lệ can thiệp chỉ nằm trong khoảng 30% trở lại, làm sao để không làm thay đổi bản chất, không thay đổi trí tuệ, năng lực và kỹ năng sáng tạo của chính tác giả đó. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ công cụ kỹ thuật để thẩm định tác phẩm có dùng Al hay không?

Nhà báo, thành viên Ban Giám khảo Trần Nhật Minh cũng cho rằng đây là thách thức mà các cuộc thi viết hiện nay đang phải đối diện. Hội Nhà văn Việt Nam còn lo ngại hơn rất nhiều, khi các tác phẩm như truyện ngắn, thơ... phải đối mặt với nhiều trường hợp sử dụng Al. BTC cũng như Ban Giám khảo đã đặt ra tiêu chí rất rạch ròi để đảm bảo tính công bằng cho các tác phẩm viết bằng chính trải nghiệm, ngòi bút và cảm xúc của mình. Ngôn ngữ của AI khi đọc kỹ sẽ thấy rất sạch sẽ nhưng đi theo công thức định sẵn. Nếu có kinh nghiệm, chúng ta sẽ nhận ra ngay những cụm từ hay kết cấu đặc trưng của AI.

"Cuộc thi có sự phối hợp với Phật giáo, nên chúng tôi khuyến cáo người tham gia hãy viết bằng sự chân thành. Việc các bạn viết bằng chính ngòi bút và cá tính riêng biệt của mình mới là điều chúng tôi thực sự tìm kiếm. Dù có đoạt giải hay không, thì phần thưởng lớn nhất chính là việc chúng ta tìm lại được chính mình, tìm thấy "một cái tôi khác" sau những biến cố, trải nghiệm, những cuộc gặp gỡ hay những chuyển động trong chính tâm tư. Khi viết ra câu chuyện thực của mình, nó sẽ có sức lay động rất lớn", thành viên Ban Giám khảo Trần Nhật Minh nói.

Cuộc thi đồng thời được định hướng trở thành một hoạt động thường niên, với chủ đề được thay đổi qua mỗi mùa. Sau mỗi mùa, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn, biên tập và xuất bản trong tuyển tập "Check-in Hạnh phúc". Theo BTC, cuốn sách đóng vai trò như phương thuốc tổng hợp để chữa lành tinh thần cho mọi người. Trong đó có rất nhiều "vị thuốc" khác nhau: từ câu chuyện làm ăn, học hành, tình yêu, cho đến chuyện chia sẻ trong gia đình. Để khi cầm trên tay, mỗi người có thể lựa chọn và tìm thấy phương thuốc phù hợp nhất cho riêng mình, giúp bản thân cân bằng và tìm lại hạnh phúc trong chính cuộc sống.

Ban Giám khảo "Check-in Hạnh phúc" mùa 1 quy tụ những nhân vật giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực báo chí, văn học, phát thanh và xuất bản, gồm: Nhà báo Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc – Nhà phê bình văn học; Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, nhà báo Trần Nhật Minh – Nguyên Giám đốc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Trịnh Xuân Quang – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong.

Cuộc thi tiếp nhận tác phẩm ở 3 hình thức: Viết, Video và Voice. Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026. Lễ trao giải Cuộc thi "Check-in Hạnh phúc" mùa 1 dự kiến diễn ra trước ngày 31/12/2026.

Về cơ cấu giải thưởng, ở mỗi thể loại Viết, Video và Voice, Ban Tổ chức trao: 01 giải Nhất: 10 triệu đồng/giải; 02 giải Nhì: 7 triệu đồng/giải; 02 giải Ba: 5 triệu đồng/giải; 05 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải. Ngoài ra BTC còn trao các giải phụ, mỗi giải 2 triệu đồng.