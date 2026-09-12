Khán giả đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 liên tục thốt lên 'Hay quá!'

Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow". Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 mở ra một không gian nơi tinh hoa quá khứ giao hòa với sức sống đương đại, để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo một Thủ đô sáng tạo, năng động và hội nhập quốc tế.

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức, Các Sở, ngành Thành phố cùng một số đơn vị phối hợp thực hiện.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn: Phạm Hoàng Giang, đạo diễn sân khấu: NSƯT Trần Thanh Hiền, Chủ nhiệm chương trình: Minh Uyên, Cố vấn nghệ thuật: Nguyễn Quang Long, Giám đốc âm nhạc: Phạm Việt Tuân, Tổng biên đạo: Hải Trường.

Màn trình diễn trẻ trung, sôi động trong lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân thực hiện mang đến không gian âm nhạc đặc biệt khi nghệ thuật truyền thống đối thoại với âm nhạc đương đại, tạo nên sự giao thoa, giao hòa vô cùng thú vị. Vừa giữ trọn vẹn bản sắc của tinh hoa nghệ thuật lại vừa tràn ngập hơi thở của thời đại hôm nay, cuốn hút sự theo dõi của các thế hệ khán giả.

Thêm một dấu ấn để lại trong lòng khán giả của lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 là hầu hết các ca khúc về Hà Nội được thể hiện trong chương trình đều là sáng tác mới, lần đầu trình diễn trên sân khấu. Các ca khúc tập trung khắc họa một Hà Nội ngàn năm văn hiến - nơi vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử và con người được tiếp nối, bồi đắp qua thời gian, từ những giá trị truyền thống đến nhịp sống hiện đại hôm nay, qua đó lan tỏa niềm tự hào sâu sắc về Thăng Long - Hà Nội. Trong đó có ca khúc viết riêng cho chương trình như "Xưng danh Hà Nội" sáng tác Giang Phạm, Ram C, Feliks, do Ram C & Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn. Ca khúc được khán giả trẻ bên dưới khán đài hào hứng cổ vũ vì bày tỏ tình yêu Hà Nội theo cách của GenZ, sử dụng nhiều câu nói trend với phần âm nhạc bắt tai, dễ nghe, sôi động, tràn đầy năng lượng tươi mới.

Đó cũng là điều khiến Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 tạo được dư âm mạnh mẽ, bởi chương trình không chỉ kể câu chuyện về những giá trị đã có, mà còn gợi mở khả năng để di sản tiếp tục được biến đổi, sáng tạo và đồng hành cùng đời sống đương đại.

Dưới khán đài với hơn 3.000 khán giả, những lời khen ngợi, tán thưởng "Hay quá!", "Tuyệt vời quá!" liên tục được cất lên. Đặc biệt, nhiều khán giả trẻ say mê theo dõi các tiết mục mang âm hưởng nghệ thuật truyền thống của Hà Nội, cùng những màn vũ đạo, trình diễn tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại của Thủ đô. Họ phấn khích, dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho các tiết mục có sự hội tụ của các nghệ sĩ truyền thống và những ca sĩ trẻ trên sân khấu.

Và như Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang từng chia sẻ, anh và ekip nỗ lực biến khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch, qua đó góp phần làm mới cách tiếp cận, lan tỏa những giá trị văn hóa của Thủ đô đến đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước. Với những dấu ấn nổi bật của Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, điều đó đã trở thành hiện thực khi chương trình thực sự chinh phục khán giả, du khách, góp phần khơi dậy tình yêu và niềm tự hào đối với vẻ đẹp văn hóa, di sản và con người Thủ đô.