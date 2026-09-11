Hé lộ Đào chính là cầu thủ đội tuyển tỉnh đã giải nghệ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 4 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Đào là một người sống chung khu nhà trọ với Minh. Ngay lần đầu gặp mặt, Đào đã để lại cho Minh ấn tượng sâu sắc đến gần như choáng ngợp bởi khả năng đá bóng của Đào. Chính vì thế, khi đi tìm thành viên cho đội bóng nữ làng Xuân, người đầu tiên Minh nghĩ đến chính là Đào.

Khi Minh đến gặp Đào để thuyết phục cô tham gia đội bóng, Đào thẳng thừng từ chối và khó chịu. Bị Đào từ chối tham gia khiến Minh rất tiếc vì nhìn kỹ năng xử lý bóng của Đào rất đáng nể.

Cuối cùng, Minh đã biết lý do tại sao Đào có thể xử lý bóng tuyệt vời đến thế. Lúc trở về khu trọ, Minh đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Đào với một người đàn ông. Qua cuộc nói chuyện này, thân phận thực sự của Đào đã bị lộ.

Hé lộ lý do vì sao Đào lại có kỹ năng bóng đá đáng nể. Ảnh VTV

Hóa ra, Đào chính là thành viên đội tuyển bóng đá nữ của tỉnh, cô bị chấn thương và quyết định giải nghệ. Người đàn ông đến gặp Đào chính là thành viên trong Ban huấn luyện, ông cố thuyết phục Đào quay lại đội bóng. Ông cảm thấy tiếc khi Đào quyết định chôn vùi tài năng của mình và đi làm nghề giao hàng như hiện tại.

"Đối với chú cùng với Ban huấn luyện và cả đội bóng nữ của tỉnh thì cả cháu và Hồng Phương đều quan trọng ngang nhau" - người đàn ông này nói.

Minh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Đào và thành viên Ban huấn luyện đội bóng tỉnh. Ảnh VTV

Trong khi đó, Đào đáp lại rằng cô sẽ không thay đổi quyết định. Không rõ khúc mắc của Đào là gì nhưng người đàn ông lớn tuổi đã đưa cho cô một chiếc hộp và khuôn mặt Đào như giãn ra khi nhìn thấy món đồ.

Minh đã nghe lỏm được trọn vẹn cuộc nói chuyện và một tia sáng lóe lên trong đầu cô.

Tập 4 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 11/9 trên VTV3.

Sau nỗ lực giữ lại sân bóng, Minh gian nan tìm thành viên đội bóng nữ làng Xuân GĐXH - Đội bóng nữ làng Xuân của Minh đã giữ được sân bóng làm nơi tập luyện và có thành viên đầu tiên là chị Tâm.