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Baby Love Capycapy 'ghi điểm' nhờ khả năng thấm hút vượt trội cùng mức giá dễ tiếp cận

Thứ sáu, 14:32 19/06/2026 | Đẹp

Không cần chi quá nhiều cho những sản phẩm vượt quá khả năng tài chính, bố mẹ vẫn có thể tìm được lựa chọn phù hợp cho con. Baby Love Capycapy chính là lựa chọn phù hợp, cân bằng giữa hiệu quả sử dụng, chi phí hợp lý và sự bảo chứng chất lượng từ Diana Unicharm

Giải pháp cân bằng giữa chất lượng và chi phí cho gia đình trẻ

Trong hành trình nuôi con nhỏ, tã bỉm là một trong những khoản chi tiêu cố định hằng ngày và kéo dài trong nhiều năm. Vì vậy, nhiều gia đình trẻ hiện nay không chỉ quan tâm đến giá hay thương hiệu, mà hướng tới những sản phẩm có thể cân bằng giữa hiệu quả sử dụng, sự thoải mái cho bé và khả năng tài chính của gia đình.

Nắm bắt và thấu hiểu nhu cầu hiện đại, Diana Unicharm đã giới thiệu Baby Love Capycapy - dòng tã được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm chăm sóc bé thuận tiện hơn với mức giá dễ tiếp cận. Dù thuộc phân khúc phổ thông, sản phẩm vẫn được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng của Diana Unicharm, giúp bố mẹ có thêm sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Baby Love Capycapy 'ghi điểm' nhờ khả năng thấm hút vượt trội cùng mức giá dễ tiếp cận - Ảnh 1.

Thun bụng 360°, vách chống tràn cùng vạch báo tã đầy giúp mẹ chăm bé nhẹ nhàng, an tâm hơn trong từng khoảnh khắc.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Baby Love Capycapy là khả năng thấm hút vượt trội lên đến 12 giờ. Thiết kế lõi to ngang giúp mở rộng diện tích thấm hút, hỗ trợ phân tán chất lỏng nhanh và đều hơn, từ đó hạn chế tình trạng vón cục trong quá trình sử dụng.

Cấu trúc lõi SAP SHEET siêu mỏng chỉ 3mm giúp tã trở nên nhẹ và mềm mại hơn, mang lại cảm giác dễ chịu cho bé ngay cả khi vận động liên tục trong ngày.

Những điểm vượt trội ở Baby Love Capycapy giúp các gia đình quyết định gắn bó

• Thấm hút vượt trội lên đến 12 giờ, lõi to ngang, tăng diện tích thấm hút và phân tán chất lỏng nhanh.

• Cấu trúc lõi SAP SHEET chỉ mỏng 3mm, giúp bé thoải mái.

• Chống tràn tối ưu với vách ngăn và thun chân co giãn, ôm sát cơ thể.

• Thun bụng 360° êm ái, giảm áp lực, hạn chế hằn đỏ trên da bé.

• Vạch báo tã đầy giúp mẹ chủ động thay tã đúng thời điểm.

• Đa dạng size, phù hợp từng giai đoạn phát triển.

• Chất lượng được đảm bảo bởi Diana Unicharm, thương hiệu uy tín trong ngành tã giấy.

Thiết kế hướng đến sự thoải mái và thuận tiện cho cả bé lẫn bố mẹ

Ngoài khả năng thấm hút vượt trội, Baby Love Capycapy còn được đầu tư ở nhiều chi tiết nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Hệ thống vách ngăn chống tràn kết hợp với thun chân co giãn linh hoạt giúp ôm sát cơ thể bé, hạn chế rò rỉ khi bé vận động, lẫy, bò hay tập đi.

Trong khi đó, phần thun bụng 360° được thiết kế co giãn êm ái, ôm vừa vặn nhưng vẫn tạo cảm giác dễ chịu, hạn chế tình trạng hằn đỏ trên làn da nhạy cảm của trẻ.

Để hỗ trợ bố mẹ trong quá trình chăm sóc bé hằng ngày, sản phẩm còn có vạch báo tã đầy, giúp dễ dàng nhận biết thời điểm cần thay tã. Baby Love Capycapy cũng được thiết kế với dải size đa dạng từ M đến 5XL, phù hợp với nhiều giai đoạn phát triển của trẻ, tạo sự linh hoạt trong lựa chọn.

Baby Love Capycapy 'ghi điểm' nhờ khả năng thấm hút vượt trội cùng mức giá dễ tiếp cận - Ảnh 2.

Baby Love Capycapy siêu mỏng chỉ 3mm, thấm hút đến 12 giờ, giúp bé luôn khô thoáng và thoải mái suốt ngày dài.

Với sự kết hợp giữa khả năng thấm hút tốt, thiết kế chú trọng sự thoải mái và mức chi phí hợp lý, Baby Love Capycapy mang đến thêm một lựa chọn cho các gia đình đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc bé hiệu quả mà vẫn tối ưu ngân sách.

Hiện sản phẩm được phân phối rộng rãi trên các kênh thương mại điện tử và tại hệ thống cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc, giúp bố mẹ dễ dàng tìm mua và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho con.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

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