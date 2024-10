Bắc Giang: 54 xe dính phạt nguội trong tháng 9

Danh sách xe bị phạt nguội ở Lục Ngạn, Bắc Giang

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa công bố danh sách 54 xe dính phạt nguội trong tháng 9/2024.

Lỗi các xe mắc phải gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm theo quy định, không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường…

Danh sách 54 xe dính phạt nguội ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CA

Mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị xử phạt như sau:

Đối với xe ô tô

+ Hình phạt chính: Theo điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, xử phạt vi phạm hành chính từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng.

+ Hình phạt bổ sung: Theo điểm b, c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP người điều khiển sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong vòng từ 01 – 03 tháng và 02 – 04 tháng trong trường hợp không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và gây tai nạn.

Đối với xe máy, xe mô tô

+ Hình phạt chính: Theo điểm e khoản 4 điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi điểm g Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, xe máy, mô tô vi phạm quy định về dừng đèn đỏ sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

+ Hình phạt bổ sung: Theo điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng.

Đối với xe máy kéo, xe máy chuyên dụng

+ Hình phạt chính: Theo điểm đ Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm d Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

- Hình phạt bổ sung:

+ Người điều khiển phương tiện bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe nếu trong trường hợp điều khiến xe máy kéo.

+ Người điều khiển phương tiện bị tước chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ nếu trong trường hợp điều khiển xe máy chuyên dụng.

+ Thời gian tạm tước các loại giấy tờ trên từ 1 tháng đến 3 tháng. Trường hợp gây tai nạn sẽ bị tước từ 2 đến 4 tháng

+ Cơ sở pháp lý: Điểm đ Khoản 5; Điểm a, b Khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Như vậy, khi người điều khiển giao thông có hành vi vượt đèn đỏ thì tùy vào phương tiện đang tham gia sẽ có những mức phạt khác nhau theo quy định của pháp luật. Bên cạnh hình phạt chính là phạt tiền thì pháp luật còn quy định thêm những hình phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của chủ phương tiện.

Mức phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường

Đối với xe máy

Dựa vào điểm a của Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (đã được thay thế bằng điểm e, Khoản 34, Điều 2, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP), việc xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ được quy định như sau:

Người điều khiển xe sẽ bị phạt mức tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau đây: Không tuân thủ hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn từ biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ những hành vi vi phạm được quy định tại điểm c, điểm đ, điểm e, điểm h Khoản 2; điểm a, điểm d, điểm g, điểm i, điểm m Khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e Khoản 4; Khoản 5; điểm b, Khoản 6; điểm a, điểm b, Khoản 7; điểm d, Khoản 8 của Điều này.

Do đó, vi phạm quy định về không tuân thủ chỉ dẫn từ vạch kẻ đường có thể dẫn đến xử phạt hành chính với mức tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Đối với xe ô tô

Dựa vào điểm a của Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (đã được thay đổi một số cụm từ bởi điểm a, điểm I, Khoản 34, Điều 2, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP), quy định xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Người điều khiển xe sẽ bị xử phạt hành chính mức tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng nếu thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau đây: Không tuân thủ hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn từ biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ những hành vi vi phạm được quy định tại điểm a, điểm d, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k Khoản 2; điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm k, điểm l, điểm o, điểm r, điểm s Khoản 3; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm I Khoản 4; điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i Khoản 5; điểm a Khoản 6; điểm a, điểm c, điểm d Khoản 7; điểm a Khoản 8 của Điều này.

Do đó, người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi không tuân thủ chỉ dẫn từ vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Khi đến nộp phạt nguội, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ gì?

Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

Đối với xe mô tô (xe máy): Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).